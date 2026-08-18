CANLI: Fenerbahçe - Lyon Şampiyonlar Ligi Play-off maçı

Kanarya, iki maç sonunda Lyon'u saf dışı bırakması halinde 2008-09 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında yer alacak.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi eledi

GORNIK ZABRZE VE STURM GRAZ'I ELEDİ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde önce Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi saf dışı bıraktı.

Bir sonraki turda Sturm Graz ile eşleşen sarı-lacivertliler, Avusturya ekibini İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe deplasmandaki rövanşı da 1-0 kazanarak play-off biletini aldı.

LYON SPARTA PRAG'I GEÇTİ

Lyon ise Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turdan başladı.

Fransız ekibi, Sparta Prag deplasmanındaki ilk karşılaşmayı 2-1 kaybetmesine rağmen sahasındaki rövanşı 3-0 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.

Böylece Şampiyonlar Ligi bileti için Fenerbahçe ile Lyon eşleşti.

TALISCA 5 MAÇTA 5 GOL ATTI

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Lyon karşısındaki en önemli hücum silahlarından biri Anderson Talisca olacak.

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmanın tamamında gol attı.

Talisca, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında da fileleri havalandırarak serisini sürdürdü.

Tecrübeli futbolcu böylece bu sezon çıktığı 5 resmi karşılaşmada 5 gole ulaştı.