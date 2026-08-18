CANLI YAYIN
Geri

CANLI: Fenerbahçe - Lyon Şampiyonlar Ligi Play-off maçı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon’u konuk ediyor. Sarı-lacivertliler, zorlu rakibini yenerek Fransa'daki rövanş öncesinde avantaj yakalamak amacında. Fenerbahçe - Lyon maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
CANLI: Fenerbahçe - Lyon Şampiyonlar Ligi Play-off maçı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 sezonluk hasretini sona erdirmek için son viraja girdi. Sarı-lacivertliler, play-off turu ilk maçında Fransa temsilcisi Lyon'u Chobani Stadı'nda konuk ediyır. Saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yönetiyor.

Kanarya, iki maç sonunda Lyon'u saf dışı bırakması halinde 2008-09 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasında yer alacak.

CANLI: Fenerbahçe - Lyon Şampiyonlar Ligi Play-off maçı-2

CANLI TAKİP

Fenerbahçe - Lyon maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, Talisca, Kerem, Greenwood, Muriqi

LYON: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi elediFenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yi eledi

GORNIK ZABRZE VE STURM GRAZ'I ELEDİ

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde önce Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi saf dışı bıraktı.

Bir sonraki turda Sturm Graz ile eşleşen sarı-lacivertliler, Avusturya ekibini İstanbul'da 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe deplasmandaki rövanşı da 1-0 kazanarak play-off biletini aldı.

LYON SPARTA PRAG'I GEÇTİ

Lyon ise Şampiyonlar Ligi elemelerine 3. turdan başladı.

Fransız ekibi, Sparta Prag deplasmanındaki ilk karşılaşmayı 2-1 kaybetmesine rağmen sahasındaki rövanşı 3-0 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.

Böylece Şampiyonlar Ligi bileti için Fenerbahçe ile Lyon eşleşti.

TALISCA 5 MAÇTA 5 GOL ATTI

Teknik direktör İsmail Kartal'ın Lyon karşısındaki en önemli hücum silahlarından biri Anderson Talisca olacak.

Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmanın tamamında gol attı.

Talisca, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği karşısında da fileleri havalandırarak serisini sürdürdü.

Tecrübeli futbolcu böylece bu sezon çıktığı 5 resmi karşılaşmada 5 gole ulaştı.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı saf dışı bıraktıFenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'ı saf dışı bıraktı

OOSTERWOLDE UEFA KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesinde Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı bulunuyor.

Sturm Graz ile oynanan 3. eleme turu ilk karşılaşmasında sakatlanan Hollandalı savunma oyuncusu, UEFA'ya bildirilen kadrodan çıkarıldı.

MERT GÜNOK YOK, EDERSON DÖNÜYOR

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Mert Günok da Lyon karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği maçında cezası nedeniyle kadroda bulunmayan Ederson ise Şampiyonlar Ligi mücadelesinde yeniden kaleye geçecek.

Brezilyalı file bekçisinin Lyon karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Lyon ile eşleştiFenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Lyon ile eşleşti

FENERBAHÇE'NİN LYON MAÇLARI İÇİN UEFA KADROSU

Kaleciler: Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin

Savunma: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown

Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kante

Hücum: Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene

Fenerbahçe'nin müsabakanın başlamasına 24 saat kalana kadar listeye 2 futbolcu ekleme hakkı bulunuyor.

17 SEZONLUK HASRET

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda grup aşamasında mücadele etti.

Sarı-lacivertlilerin 17 sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönebilmesi için Lyon engelini aşması gerekiyor.

İsmail Kartal'ın öğrencileri İstanbul'daki ilk maçta avantaj arayacak, eşleşmenin rövanşı ise 26 Ağustos'ta Lyon'da oynanacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde turnuvada Süper Lig'den 2 takım yer alacakFenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde turnuvada Süper Lig'den 2 takım yer alacak

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6 KEZ YER ALDI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katıldı.

Sarı-lacivertliler daha sonra 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında da grup aşamasında mücadele etti.

Fenerbahçe böylece bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez yer aldı.

40 MAÇTA 11 GALİBİYET

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 40 karşılaşmada 11 galibiyet elde etti.

Sarı-lacivertliler bu maçların 6'sından beraberlikle ayrılırken 23 karşılaşmayı kaybetti.

Fenerbahçe 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmek amacındaFenerbahçe 17 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne girmek amacında

EN BÜYÜK BAŞARI ÇEYREK FİNAL

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi tarihindeki en büyük başarısı 2007-08 sezonunda geldi.

Arthur Zico yönetimindeki sarı-lacivertliler çeyrek finale kadar yükseldi.

Fenerbahçe, bu turda Chelsea ile karşılaşırken İngiliz ekibine elenerek yarı finalin kapısından döndü.

Fenerbahçe ligde ilk maçını kaybettiFenerbahçe ligde ilk maçını kaybetti

GEÇEN SEZON BENFICA ENGELİ

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Jose Mourinho yönetiminde de Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kadar ilerledi.

3. eleme turunda Feyenoord'u saf dışı bırakan sarı-lacivertliler, lig aşaması öncesinde Benfica ile eşleşti.

İstanbul'daki karşılaşma golsüz sona ererken Fenerbahçe deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı.

Fenerbahçe Fransa'daki rövanşa avantajlı çıkmak amacındaFenerbahçe Fransa'daki rövanşa avantajlı çıkmak amacında

11 KEZ ELEMELERDE TAKILDI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemelerinde bugüne kadar 11 kez ana aşamaya ulaşamadı.

Sarı-lacivertliler bu süreçte Feyenoord, Dinamo Kiev, Young Boys, Spartak Moskova, Arsenal, Shakhtar Donetsk, Monaco, Benfica, Dinamo Kiev, Lille ve son olarak yeniden Benfica engellerine takıldı.

Lyon karşısındaki play-off eşleşmesi, Fenerbahçe'nin uzun süren Şampiyonlar Ligi hasretini sona erdirmek için yeni fırsatı olacak.

Fenerbahçe ligde aldığı yenilgiyi taraftarına unutturmak amacındaFenerbahçe ligde aldığı yenilgiyi taraftarına unutturmak amacında

İKİ ŞAMPİYONLUKTA UEFA KARARIYLA KATILAMADI

Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyon olduğu iki sezonun ardından UEFA kararı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde yer alamadı.

2010-11 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-lacivertliler, doğrudan katılım hakkı elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sürecinde Avrupa kupalarına gidemedi.

Fenerbahçe ayrıca 2013-14 sezonunu şampiyon tamamlamasına karşın aldığı 2 yıllık Avrupa kupalarından men cezası nedeniyle bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alamadı.

Fenerbahçeden Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Gözler o tarihteFenerbahçeden Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Gözler o tarihte
Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu hamlesi! Gözler o tarihte

Oğuz Aydın Beşiktaş'a mı? Menajerinden olay paylaşım
SONRAKİ HABER

Oğuz Aydın Beşiktaş'a mı? Menajerinden olay paylaşım
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler