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Fenerbahçe'ye rüzgarın oğlu! Transfer hedefi Jamie Gittens

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Chelsea forması giyen Jamie Gittens'i renklerine bağlamak için harekete geçti. 23 yaş altı kontenjanına da uyan genç futbolcu, iki kanatta da rotasyon rahatlığı yaşatacak.

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Fenerbahçe'ye rüzgarın oğlu! Transfer hedefi Jamie Gittens

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eleyerek adını Play-off turuna yazdırdı. Rakibini iki maçta da gol yemeyerek Lyon ile eşleşti. Kanarya eğer Fransız ekibini de saf dışı bırakırsa adını lig aşamasına yazdıracak.

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SON YILDIZ LUKAKU

Golcü konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi sonrasındaki hamlesi Romelu Lukaku oldu. Belçikalı forvet, İstanbul'a gelerek sözleşme imzaladı. Ancak transfer hareketliliği devam ediyor. Sırada 23 yaş altı hamlesi bulunuyor. Gündemdeki isim ise Chelsea forması giyen Jamie Gittens.

Jamie Gittens Londra'da doğduJamie Gittens Londra'da doğdu

CHELSEA ALT YAPISINDA YETİŞTİ

Barbados asıllı bir İngiliz olan Jamie Gittens, profesyonel kariyeri öncesi Chelsea alt yapısında forma giydi. Reading ve Manchester City alt yapılarında da oynadıktan sonra Dortmund'a transfer oldu. Alman ekibinde U19 takımından A takıma yükseldi. Burada Nuri Şahin ile birlikte yakaladığı çıkışla adından söz ettirdi. 2025-2026 sezonunda Maviler'e 56 milyon euro karşılığında geri döndü. Ayrıca bonuslarla birlikte anlaşmanın 65 milyon euroya kadar yükselmesi söz konusu.

Jamie Gittens Borussia Dortmund'da adını duyurduJamie Gittens Borussia Dortmund'da adını duyurdu

156 MAÇI VAR

Jamie Gittens kariyerinde bugüne kadar 156 maça çıktı. 30 kez ağları havalandırıp 24 de asist yaptı ve 54 defa skor tabelasının değişmesini sağladı. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro ve İngiliz ekibiyle 2032 yılına kadar kontratı bulunuyor.

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BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Genç kanat oyuncusu, geride kalan 2025-2026 sezonunda Chelsea formasıyla 27 kez sahaya çıktı. Sadece İngiltere Lig Kupası'nda gol atabildi. Wolverhampton'a karşı oynadığı mücadelede ayrıca 2 de asist yaptı. Sezonu da 1 gol ve 5 asistle tamamladı. 1.102 dakika sahada kaldı.

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