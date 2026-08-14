Fenerbahçe'ye rüzgarın oğlu! Transfer hedefi Jamie Gittens

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, Sturm Graz'ı eleyerek adını Play-off turuna yazdırdı. Rakibini iki maçta da gol yemeyerek Lyon ile eşleşti. Kanarya eğer Fransız ekibini de saf dışı bırakırsa adını lig aşamasına yazdıracak.

Romelu Lukaku Fenerbahçe'de 9 numaralı formayı giyecek SON YILDIZ LUKAKU Golcü konusunda sıkıntı yaşamak istemeyen Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi sonrasındaki hamlesi Romelu Lukaku oldu. Belçikalı forvet, İstanbul'a gelerek sözleşme imzaladı. Ancak transfer hareketliliği devam ediyor. Sırada 23 yaş altı hamlesi bulunuyor. Gündemdeki isim ise Chelsea forması giyen Jamie Gittens.