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Fenerbahçe'den açıklama: Mert Günok Gençlerbirliği maçının kadrosunda yok!

Fenerbahçe’de Gençlerbirliği maçı öncesi Mert Günok’tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli kalecinin MR görüntülemesinde üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini, tedbir amaçlı olarak maç kadrosuna alınmadığını açıkladı.

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Fenerbahçe'den açıklama: Mert Günok Gençlerbirliği maçının kadrosunda yok!

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Mert Günok'tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli kalecinin yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosuna alınmadığını açıkladı.

MR SONUCU BELLİ OLDU

Mert Günok'a yapılan MR görüntülemesinde tecrübeli kalecinin üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

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GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK

Fenerbahçe sağlık heyeti, Mert Günok'un durumunu değerlendirerek oyuncunun tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verdi.

Böylece sarı-lacivertliler ligdeki mücadelede tecrübeli file bekçisinden yararlanamayacak.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Mert Günok'un Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği kadrosunda yer almayacaktır."

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