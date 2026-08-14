Fenerbahçe'den açıklama: Mert Günok Gençlerbirliği maçının kadrosunda yok!

Mert Günok'a yapılan MR görüntülemesinde tecrübeli kalecinin üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Mert Günok Gençlerbirliği maçında görev yapamayacak

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK

Fenerbahçe sağlık heyeti, Mert Günok'un durumunu değerlendirerek oyuncunun tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verdi.

Böylece sarı-lacivertliler ligdeki mücadelede tecrübeli file bekçisinden yararlanamayacak.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Mert Günok'un Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği kadrosunda yer almayacaktır."