Fenerbahçe'den açıklama: Mert Günok Gençlerbirliği maçının kadrosunda yok!
Fenerbahçe’de Gençlerbirliği maçı öncesi Mert Günok’tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli kalecinin MR görüntülemesinde üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini, tedbir amaçlı olarak maç kadrosuna alınmadığını açıkladı.
Fenerbahçe'de Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Mert Günok'tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli kalecinin yaşadığı sakatlık nedeniyle maç kadrosuna alınmadığını açıkladı.
MR SONUCU BELLİ OLDU
Mert Günok'a yapılan MR görüntülemesinde tecrübeli kalecinin üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.
GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA YOK
Fenerbahçe sağlık heyeti, Mert Günok'un durumunu değerlendirerek oyuncunun tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verdi.
Böylece sarı-lacivertliler ligdeki mücadelede tecrübeli file bekçisinden yararlanamayacak.
FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Mert Günok'un Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği kadrosunda yer almayacaktır."