Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Gençlerbirliği maçının ertelenmesi için yapılan başvurunun kabul edilmediğini açıklamıştı.

Fenerbahçe cephesi daha önce de fikstür yoğunluğu nedeniyle TFF'ye başvurmuştu.



Sarı-lacivertlilerin bu kez Konyaspor karşılaşması için resmi başvuru yapması beklenirken, rakip kulübün de erteleme seçeneğine sıcak baktığı ifade edildi.

Başvurunun ardından karşılaşmanın tarihine ilişkin son kararı TFF verecek.