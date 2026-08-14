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Fenerbahçe'den TFF'ye bir erteleme talebi hazırlığı daha! Konyaspor olumlu bakıyor

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, iki maç arasına denk gelen Konyaspor mücadelesinin ertelenmesi için TFF'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Konyaspor'un da talebe olumlu yaklaştığı belirtildi.

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Fenerbahçe'den TFF'ye bir erteleme talebi hazırlığı daha! Konyaspor olumlu bakıyor

Fenerbahçe, Avrupa kupası mücadelesi nedeniyle oluşan yoğun fikstürün ardından Süper Lig'deki Konyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşmanın ileri bir tarihe alınmasını talep edecek.

Fenerbahçe'den TFF'ye bir erteleme talebi hazırlığı daha! Konyaspor olumlu bakıyor-2
LYON MAÇLARI ARASINDA KRİTİK KARŞILAŞMA

Fenerbahçe'nin fikstürü ağustos ayında oldukça yoğun bir döneme giriyor.

Sarı-lacivertliler, 15 Ağustos'ta Gençlerbirliği deplasmanında sahaya çıkacak.

Bu karşılaşmanın ardından 18 Ağustos Salı günü Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon'u konuk edecek.

Fenerbahçe'den TFF'ye bir erteleme talebi hazırlığı daha! Konyaspor olumlu bakıyor-3
Fenerbahçe, Lyon karşılaşmasından yalnızca dört gün sonra Konyaspor'u ağırlayacak.

Sarı-lacivertliler daha sonra 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da Lyon ile rövanş maçına çıkacak.

Bu yoğun programın ardından takım, 30 Ağustos'ta Samsunspor deplasmanında mücadele edecek.

Fenerbahçe'den TFF'ye bir erteleme talebi hazırlığı daha! Konyaspor olumlu bakıyor-4
KONYASPOR'UN TAVRI BELLİ OLDU

Fenerbahçe cephesi daha önce de fikstür yoğunluğu nedeniyle TFF'ye başvurmuştu.

Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Gençlerbirliği maçının ertelenmesi için yapılan başvurunun kabul edilmediğini açıklamıştı.

Fenerbahçe'den TFF'ye bir erteleme talebi hazırlığı daha! Konyaspor olumlu bakıyor-5
Sarı-lacivertlilerin bu kez Konyaspor karşılaşması için resmi başvuru yapması beklenirken, rakip kulübün de erteleme seçeneğine sıcak baktığı ifade edildi.

Başvurunun ardından karşılaşmanın tarihine ilişkin son kararı TFF verecek.

Fenerbahçe'den TFF'ye bir erteleme talebi hazırlığı daha! Konyaspor olumlu bakıyor-6
Fenerbahçe'nin talebi kabul edilirse Konyaspor karşılaşmasının yeni tarihi TFF tarafından belirlenecek.

Sarı-lacivertlilerin önceliği ise Lyon ile oynanacak iki maçlık Şampiyonlar Ligi play-off sürecini mevcut fikstür yoğunluğunu azaltarak tamamlamak olacak.

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Fenerbahçe'den TFF'ye bir erteleme talebi hazırlığı daha! Konyaspor olumlu bakıyor-8 Fenerbahçe'den TFF'ye bir erteleme talebi hazırlığı daha! Konyaspor olumlu bakıyor-9 Fenerbahçe'den TFF'ye bir erteleme talebi hazırlığı daha! Konyaspor olumlu bakıyor-10
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