Fenerbahçe'den TFF'ye bir erteleme talebi hazırlığı daha! Konyaspor olumlu bakıyor
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, iki maç arasına denk gelen Konyaspor mücadelesinin ertelenmesi için TFF'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Konyaspor'un da talebe olumlu yaklaştığı belirtildi.
Fenerbahçe, Avrupa kupası mücadelesi nedeniyle oluşan yoğun fikstürün ardından Süper Lig'deki Konyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler, 22 Ağustos Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşmanın ileri bir tarihe alınmasını talep edecek.
LYON MAÇLARI ARASINDA KRİTİK KARŞILAŞMA
Fenerbahçe'nin fikstürü ağustos ayında oldukça yoğun bir döneme giriyor.
Sarı-lacivertliler, 15 Ağustos'ta Gençlerbirliği deplasmanında sahaya çıkacak.
Bu karşılaşmanın ardından 18 Ağustos Salı günü Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon'u konuk edecek.
Fenerbahçe, Lyon karşılaşmasından yalnızca dört gün sonra Konyaspor'u ağırlayacak.
Sarı-lacivertliler daha sonra 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da Lyon ile rövanş maçına çıkacak.
Bu yoğun programın ardından takım, 30 Ağustos'ta Samsunspor deplasmanında mücadele edecek.
KONYASPOR'UN TAVRI BELLİ OLDU
Fenerbahçe cephesi daha önce de fikstür yoğunluğu nedeniyle TFF'ye başvurmuştu.
Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Gençlerbirliği maçının ertelenmesi için yapılan başvurunun kabul edilmediğini açıklamıştı.
Sarı-lacivertlilerin bu kez Konyaspor karşılaşması için resmi başvuru yapması beklenirken, rakip kulübün de erteleme seçeneğine sıcak baktığı ifade edildi.
Başvurunun ardından karşılaşmanın tarihine ilişkin son kararı TFF verecek.
Fenerbahçe'nin talebi kabul edilirse Konyaspor karşılaşmasının yeni tarihi TFF tarafından belirlenecek.
Sarı-lacivertlilerin önceliği ise Lyon ile oynanacak iki maçlık Şampiyonlar Ligi play-off sürecini mevcut fikstür yoğunluğunu azaltarak tamamlamak olacak.