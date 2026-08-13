Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İrfan Can Eğribayat Gençlerbirliği ile anlaştı

Geçen sezon Samsunspor'a kiralanan İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu. Fenerbahçe yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

İrfan Can Eğribayat Gençlerbirliği'ne transfer oldu

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır.

2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can'a, Fenerbahçemize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.

Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat" ifadeleri kullanıldı.

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