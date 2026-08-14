

Fenerbahçe'nin UEFA'ya yaptığı bildirimde Kerem Aktürkoğlu'nun 7, Romelu Lukaku'nun ise 9 numarayla yer almasıyla iki oyuncunun forma numaraları netleşmiş oldu.

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