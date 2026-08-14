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Fenerbahçe'de forma numaraları değişti! 7 ve 9 numara...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi forma numaralarında değişikliğe gidildi. Geçen sezon 9 numarayı giyen Kerem Aktürkoğlu, UEFA'ya bildirilen kadroda 7 numarayı aldı. Boşalan 9 numaralı forma ise yeni transfer Romelu Lukaku'ya verildi.

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Fenerbahçe'de forma numaraları değişti! 7 ve 9 numara...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi futbolcuların forma numaraları yeniden şekillendi.

Sarı-lacivertli takımda geçen sezon 9 numaralı formayı giyen Kerem Aktürkoğlu'nun forma numarası değişti.

Fenerbahçe'de forma numaraları değişti! 7 ve 9 numara...-2
KEREM AKTÜRKOĞLU 7 NUMARAYI GİYECEK

UEFA'ya bildirilen forma numaralarına göre Kerem Aktürkoğlu, yeni sezonda Fenerbahçe'de 7 numaralı formayla mücadele edecek.

Milli futbolcunun geçen sezon kullandığı 9 numaralı forma ise boşta kaldı.

Fenerbahçe'de forma numaraları değişti! 7 ve 9 numara...-3
9 NUMARA LUKAKU'NUN

Kerem Aktürkoğlu'nun bıraktığı 9 numaralı forma, Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku'ya verildi.

Böylece Belçikalı golcü, sarı-lacivertli takımda yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'de forma numaraları değişti! 7 ve 9 numara...-4
Fenerbahçe'nin UEFA'ya yaptığı bildirimde Kerem Aktürkoğlu'nun 7, Romelu Lukaku'nun ise 9 numarayla yer almasıyla iki oyuncunun forma numaraları netleşmiş oldu.

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Fenerbahçe'de forma numaraları değişti! 7 ve 9 numara...-6 Fenerbahçe'de forma numaraları değişti! 7 ve 9 numara...-7 Fenerbahçe'de forma numaraları değişti! 7 ve 9 numara...-8
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