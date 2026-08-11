Kanarya Play-off turunda! Fenerbahçe Sturm Graz'ı 1-0 yendi
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'mde temsil eden Fenerbahçe, 3. eleme turu ikinci maçında Sturm Graz'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibini Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 yenerek adını Play-off turuna yazdırdı. Kanarya'nın rakibi, Sparta Prag'ı eleyen Lyon oldu.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne sadece bir adım uzakta. 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'a konuk olan Kanarya, ilk yarıda gol atamadı ve devre 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda Anderson Talisca, kendisine yapılan müdahale sonrası kazanılan penaltıyı gole çevirip takımımı 66. dakikada 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve mücadele 1-0 bitti.
İlk maçı 2-0 kazanan Kanarya, rakibini toplamda 3-0 yenerek Play-off turuna yükseldi. Rakibi, Sparta Prag'ı eleyen Lyon oldu.
MAÇLARIN TARİHLERİ
Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşen Fenerbahçe ve Lyon ilk maçta kozlarını 18-19 Ağustos'ta Chobani Stadyumu'nda paylaşacak.
İki takım arasındaki rövanş maçı ise 25-26 Ağustos tarihlerinde deplasmanda oynanacak.
Play-off eşleşmesini kazanan takım adını lig aşamasına yazdıracak.
MAÇTAN DAKİKALAR
11' Talisca gole yaklaştı
Fenerbahçe, üst üste tehlikeli pozisyonlar yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Marco Asensio vuruşunu yaptı. Bu şut, Anderson Talisca'ya pas niteliği kazandı.
Ceza sahası içinde topu önünde bulan Talisca'nın vuruşunda kaleci Khudiakov gole izin vermedi.
24' Kerem karşı karşıya kaçırdı
Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Talisca'nın pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldı.
Ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunu yapan Kerem'in şutunda kaleci Khudiakov başarılı oldu ve topu çıkardı.
29' Jatta kafayla denedi
Sturm Graz gole yaklaştı. Hödl'ün ceza sahası içi sol tarafından arka direğe gönderdiği ortada Jatta kafa vuruşunu yaptı ancak top üst ağlarda kaldı.
38' Mert topu kontrol etti
Sturm Graz, taç atışı sonrası etkili geldi. Mitchell topu altıpas önüne gönderdi. O bölgede Stankovic'in kafa vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kontrol etti.
45' İlk yarı sona erdi
Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında ilk yarıyı golsüz geçirdi. Devre 0-0 bitti.
47' Kerem araya girdi
Petrovic'in ters kafa vuruşunda Kerem Aktürkoğlu araya girerek topa dokundu. Havalanan meşin yuvarlağı kaleci Khudiakov kontrol etti.
48' Brown'dan kritik müdahale
Sturm Graz etkili geldi. Ceza sahasına giren Hodl, pasını arka direğe gönderdi. O bölgede Kayombo'dan önce araya giren Brown, kayarak yaptığı müdahaleyle topu taca gönderdi.
60' Talisca üstten auta gönderdi
Fenerbahçe gole yaklaştı. Mason Greenwood pasını ceza sahası içindeki Anderson Talisca'ya aktardı. Savunmadan sıyrılan Brezilyalı yıldız, uzak köşeye vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.
65' Fenerbahçe penaltı kazandı
Fenerbahçe penaltı kazandı. Brown'un ceza sahasına yaptığı ortada topa hareketlenen Anderson Talisca, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alejandro Hernandez penaltı noktasını gösterdi.
66' GOL | Sturm Graz 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın penaltı golüyle öne geçti. Topun başına geçen Brezilyalı futbolcu, kalecinin sağına yaptığı vuruşta kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek skoru 1-0'a getirdi.
76' Mert gole izin vermedi
Sturm Graz beraberlik golüne yaklaştı. Mitchell'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Beganovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Plase vuruşunda Mert Günok başarılı bir kurtarış yaparak topu kornere çeldi.
87' Kerem karşı karşıya kaçırdı
Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içi sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kerem'in vuruşunda Khudiakov topu kornere çelerek gole izin vermedi.
90' Maç sonucu
Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 1-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde Play-off turuna yükseldi.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Sarı-lacivertliler, Sturm Graz karşısında 3 futbolcusundan yararlanamadı.
Jayden Oosterwolde sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken Anthony Musaba da ağrıları sebebiyle karşılaşmada görev yapamadı. Viral enfeksiyon geçiren Ederson da Sturm Graz maçının kadrosuna alınmadı.
STURM GRAZ RÖVANŞINDA TEK DEĞİŞİKLİK!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçı 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşta Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a konuk oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, Liebenau Stadı'ndaki karşılaşmada ilk maça göre ilk 11'de zorunlu tek değişiklik yaptı.
Sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde forma giyemezken Hollandalı savunmacının yerine Archie Brown ilk 11'de sahaya çıktı.
OOSTERWOLDE YOK, ARCHIE BROWN VAR
İsmail Kartal, ilk maçta sahaya sürdüğü kadroyu büyük ölçüde korudu. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı nedeniyle rövanşta görev yapamayan Jayden Oosterwolde'nin yerine savunmanın solunda Archie Brown'a şans verdi.
Bunun dışında Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısındaki ilk 11'i değişmedi.
KALE YİNE MERT GÜNOK'UN
Fenerbahçe'de kaleyi yine Mert Günok korudu.
Savunma hattında Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Archie Brown görev yaptı. Orta sahada N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi forma giyerken hücum hattında Mason Greenwood, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı.
Sarı-lacivertlilerin santrforunda ise yine Anderson Talisca görev yaptı.
YÖNETİMLER DOSTLUK YEMEĞİNDE BULUŞTU
Sturm Graz yönetimi, karşılaşma öncesinde Fenerbahçeli yöneticileri dostluk yemeğinde ağırladı.
Organizasyona Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Genel Sekreter Mahmut Uslu, yöneticiler Önder Fırat, Fatih Öztürk, Ahmet Murat İman ve Savaş Adalet ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin katıldı.
Sturm Graz cephesinde Başkan Christian Jauk ve kulüp yöneticileri yer alırken UEFA Delegesi Eugene Westerink de yemekte bulundu.
TALISCA'DAN 4'TE 4
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirerek deplasmanda takımını 1-0 öne geçirdi.
32 yaşındaki yıldız, Şampiyonlar Ligi elemelerinde çıktığı 4 maçta 4. gol sevincini yaşadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ELEME TURUNDA ALINAN SKORLAR VE TUR ATLAYAN TAKIMLAR
Kairat 0-1 Levski Sofia
Bodo/Glimt 3-2 Union Saint-Gilloise
Sabah 4-0 AGF Aarhus
Kauno Zalgiris 1-2 Dinamo Zagreb
NEC Nijmegen 2-1 Olympiakos
Kızılyıldız 0-2 Hapoel Beer Sheva
Slovan Bratislava 2-0 Mjallby
Celje 2-0 FC Ararat-Armenia
Lyon 3-0 Sparta Prag