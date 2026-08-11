Kanarya Play-off turunda! Fenerbahçe Sturm Graz'ı 1-0 yendi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne sadece bir adım uzakta. 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'a konuk olan Kanarya, ilk yarıda gol atamadı ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda Anderson Talisca, kendisine yapılan müdahale sonrası kazanılan penaltıyı gole çevirip takımımı 66. dakikada 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skor değişmedi ve mücadele 1-0 bitti.

İlk maçı 2-0 kazanan Kanarya, rakibini toplamda 3-0 yenerek Play-off turuna yükseldi. Rakibi, Sparta Prag'ı eleyen Lyon oldu.

MAÇLARIN TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşen Fenerbahçe ve Lyon ilk maçta kozlarını 18-19 Ağustos'ta Chobani Stadyumu'nda paylaşacak.

İki takım arasındaki rövanş maçı ise 25-26 Ağustos tarihlerinde deplasmanda oynanacak.

Play-off eşleşmesini kazanan takım adını lig aşamasına yazdıracak.