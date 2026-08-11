Arda Güler’den Mourinho sözleri! Fenerbahçe dönemini anlattı

Real Madrid'in Ferencvaros ile oynadığı hazırlık maçının ardından Macar basınından Blikk'e konuşan Arda Güler, kariyerinde önemli bir yere sahip olan Fenerbahçe dönemiyle ilgili soruları da yanıtladı. Genç futbolcu, Fenerbahçe'de birlikte çalışma fırsatı bulamadığı Jose Mourinho ile Real Madrid'de yollarının kesişmesinin ardından Portekizli teknik adam hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Arda Güler

MOURINHO İLE İLİŞKİSİNİ ANLATTI Arda Güler, Fenerbahçe döneminde Mourinho ile aynı takımda çalışma fırsatı bulamadığını ancak teknik adamla sarı-lacivertli kulübü ziyaret ettiği zaman tanıştığını belirtti. Milli futbolcu, "Fenerbahçe'de birlikte çalışamadık ancak oraya yaptığım ziyaretlerden birinde onunla tanıştım. Aramızdaki ilişki o zamandan bu yana çok iyi" dedi.