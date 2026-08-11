Arda Güler’den Mourinho sözleri! Fenerbahçe dönemini anlattı
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Macar basınından Blikk’e verdiği röportajda Fenerbahçe günleri, Jose Mourinho ile ilişkisi ve Attila Szalai hakkında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, Mourinho için “Gerçek bir futbol efsanesi ve doğuştan bir kazanan” ifadelerini kullandı.
Real Madrid'in Ferencvaros ile oynadığı hazırlık maçının ardından Macar basınından Blikk'e konuşan Arda Güler, kariyerinde önemli bir yere sahip olan Fenerbahçe dönemiyle ilgili soruları da yanıtladı.
Genç futbolcu, Fenerbahçe'de birlikte çalışma fırsatı bulamadığı Jose Mourinho ile Real Madrid'de yollarının kesişmesinin ardından Portekizli teknik adam hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
MOURINHO İLE İLİŞKİSİNİ ANLATTI
Arda Güler, Fenerbahçe döneminde Mourinho ile aynı takımda çalışma fırsatı bulamadığını ancak teknik adamla sarı-lacivertli kulübü ziyaret ettiği zaman tanıştığını belirtti.
Milli futbolcu, "Fenerbahçe'de birlikte çalışamadık ancak oraya yaptığım ziyaretlerden birinde onunla tanıştım. Aramızdaki ilişki o zamandan bu yana çok iyi" dedi.
Mourinho'nun kariyerine ve karakterine vurgu yapan Arda, Portekizli çalıştırıcıyı "gerçek bir futbol efsanesi" olarak nitelendirdi.
Güler, "O gerçek bir futbol efsanesi ve doğuştan bir kazanan. Harika insanlardan oluşan teknik ekibiyle çalışmak çok keyifli; takımdan ne istediklerini tam olarak biliyorlar" ifadelerini kullandı.
"HALA İLETİŞİM HALİNDEYİZ"
Arda Güler, röportajda Fenerbahçe döneminden takım arkadaşı Attila Szalai hakkında da konuştu. Macar savunmacıyla ilgili olumlu ifadeler kullanan Güler, Szalai'nin hayatında tanıdığı en iyi insanlardan biri olduğunu belirtti.
Arda, Attila Szalai ile bağlarının devam ettiğini aktararak, "Attila, hayatımda tanıştığım en iyi insanlardan biridir. O zamandan beri hala iletişim halindeyiz" dedi.