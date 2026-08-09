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Fenerbahçe İsmail Yüksek için kararını verdi! Transfer kapısı kapalı

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe’de gözler takıma katılacak oyuncuların yanı sıra ayrılık ihtimali bulunan isimlere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin Fransa ve İngiltere’den talipleri bulunan İsmail Yüksek için kararını verdiği iddia edildi.

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Fenerbahçe İsmail Yüksek için kararını verdi! Transfer kapısı kapalı

Avrupa'dan talipleri bulunan İsmail Yüksek için Fenerbahçe kararını verdi. Fransız basınındaki haberlere göre sarı-lacivertli yönetim, 27 yaşındaki milli orta sahayı bu yaz satmayı düşünmüyor. Teknik direktör İsmail Kartal ve Başkan Aziz Yıldırım'ın da İsmail'in takımda kalmasını istediği bilgisi haberde yer aldı.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin en önemli futbolcularından biriİsmail Yüksek Fenerbahçe'nin en önemli futbolcularından biri

FENERBAHÇE KAPIYI KAPATTI

İsmail Yüksek, Avrupa'dan gördüğü ilgiye rağmen Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında yer almaya devam ediyor. Fransız basınındaki haberlere göre sarı-lacivertli yönetim, milli futbolcunun transferine izin vermeme kararı aldı.

İsmail'e Fransa ve İngiltere'den ilgi bulunurken Fenerbahçe oyuncuyu kadroda tutmak istiyor.

İsmail Yüksek'in 2028'e kadar Fenerbahçe ile kontratı bulunuyorİsmail Yüksek'in 2028'e kadar Fenerbahçe ile kontratı bulunuyor

İSMAİL KARTAL VE AZİZ YILDIRIM'DAN VETO

Sabah'ın derlediği habere göre teknik direktör İsmail Kartal, İsmail Yüksek'in takımdan ayrılmasına sıcak bakmıyor. Tecrübeli teknik adam, orta saha rotasyonunda yer alan milli futbolcunun yeni sezonda da kadroda kalmasını istiyor.

Başkan Aziz Yıldırım'ın da İsmail Yüksek konusunda teknik heyetle aynı görüşte olduğu iddia edildi. Habere göre Yıldırım, milli futbolcunun ayrılığına karşı çıkarken yönetim de satış seçeneğine kapıyı kapattı.

İsmail Yüksek yerli oyuncu konusunda da Fenerbahçe'nin elini rahatlatıyorİsmail Yüksek yerli oyuncu konusunda da Fenerbahçe'nin elini rahatlatıyor

YENİ SEZON PLANLAMASINDA YER ALIYOR

Fenerbahçe, yabancı oyuncu yapılanmasının yanı sıra yerli rotasyonunu da güçlü tutmak isterken İsmail Yüksek yeni sezon planlamasının parçalarından biri olarak görülüyor.

Sarı-lacivertlilerin mevcut kararı doğrultusunda milli orta sahanın yeni sezonda da Fenerbahçe forması giymesi planlanıyor.

İsmail Yüksek ile birçok takım ilgileniyorİsmail Yüksek ile birçok takım ilgileniyor

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre 27 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

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