Fenerbahçe İsmail Yüksek için kararını verdi! Transfer kapısı kapalı

Avrupa'dan talipleri bulunan İsmail Yüksek için Fenerbahçe kararını verdi. Fransız basınındaki haberlere göre sarı-lacivertli yönetim, 27 yaşındaki milli orta sahayı bu yaz satmayı düşünmüyor. Teknik direktör İsmail Kartal ve Başkan Aziz Yıldırım'ın da İsmail'in takımda kalmasını istediği bilgisi haberde yer aldı.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin en önemli futbolcularından biri FENERBAHÇE KAPIYI KAPATTI İsmail Yüksek, Avrupa'dan gördüğü ilgiye rağmen Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında yer almaya devam ediyor. Fransız basınındaki haberlere göre sarı-lacivertli yönetim, milli futbolcunun transferine izin vermeme kararı aldı. İsmail'e Fransa ve İngiltere'den ilgi bulunurken Fenerbahçe oyuncuyu kadroda tutmak istiyor.