Lille'de mutlu olmasına rağmen Fenerbahçe'nin ilgisini özel bir seçenek olarak değerlendiren milli kaleci, Fransız ekibinin kaleci transferi sonrası ayrılık ihtimaline daha açık hale geldi.

Berke Özer daha önce de Fenerbahçe forması giymişti

Berke Özer performansıyla Lille'de dikkat çekti

FENERBAHÇE'NİN YÜZDE 20'LİK PAYI VAR

Transferde Fenerbahçe açısından en dikkat çekici detaylardan biri de Berke Özer'in sonraki satış maddesi.

Sarı-lacivertliler, Berke'yi Eyüpspor'a gönderirken oyuncunun sonraki transferinden pay hakkı elde etmişti. Berke'nin Lille'e 5 milyon euro karşılığında transferinde Fenerbahçe bu payı nakit olarak kullanmak yerine Lille ile yapılan sözleşmeye sonraki satıştan yüzde 20'lik hak ekledi.

Bu nedenle Fenerbahçe, Berke'nin olası transferinde bonservis bedelinin yüzde 20'lik bölümüne karşılık gelen avantaja sahip.