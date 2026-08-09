Fenerbahçe'de Berke Özer transferi için Fransa çıkarması
Yabancı sayısını düşürmek ve kalede yerli bir alternatif oluşturmak isteyen Fenerbahçe, eski oyuncusu Berke Özer’i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Lille ile transfer şartlarını görüşmeye hazırlanıyor.
Yabancı oyuncu sayısını azaltmak ve kadroya doğrudan katkı verebilecek yerli isimler eklemek isteyen Fenerbahçe, kaleci transferi için eski oyuncusu Berke Özer'e yöneldi.
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler, Lille forması giyen 26 yaşındaki kaleciyi yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçe cephesi, transfer şartlarını görüşmek amacıyla bu hafta Fransa'ya gitmeyi planlıyor.
FENERBAHÇE BERKE'Yİ GERİ İSTİYOR
Berke Özer'i yeniden sarı-lacivertli formayla buluşturmak isteyen Fenerbahçe, kalede hem yerli oyuncu sayısını artırmayı hem de rekabeti yükseltmeyi hedefliyor.
Ederson'dan istediği verimi alamayan ve Brezilyalı kaleci için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanan Fenerbahçe, Berke transferini önemli seçeneklerden biri olarak görüyor.
LILLE'DE KALECİ REKABETİ ARTIYOR
Berke Özer'in Lille'deki geleceğini etkileyebilecek gelişmelerden biri de Fransız ekibinin kaleci transferi oldu.
Lille, Le Havre forması giyen Mory Diaw için son aşamaya gelirken kalede rekabetin artması Berke'nin takımdaki durumunu yeniden gündeme taşıdı.
Fenerbahçe de bu tabloyu transfer açısından fırsata çevirmek istiyor.
İSMAİL KARTAL DA KADRODA İSTİYOR
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da Berke Özer'i takımda görmek istediği kaydedilen haberde, sarı-lacivertlilerin 26 yaşındaki kaleci için transfer bütçesi ayırdığı bilgisi yer aldı.
Berke, Eyüpspor ve Lille dönemlerinde gösterdiği performansın ardından Fenerbahçe'nin yeniden radarına girdi.
BERKE DÖNÜŞE SICAK
Fenerbahçe'de daha önce forma giyen Berke Özer'in sarı-lacivertli kulübe dönme fikrine sıcak baktığı konuşuluyor.
Lille'de mutlu olmasına rağmen Fenerbahçe'nin ilgisini özel bir seçenek olarak değerlendiren milli kaleci, Fransız ekibinin kaleci transferi sonrası ayrılık ihtimaline daha açık hale geldi.
FENERBAHÇE'NİN YÜZDE 20'LİK PAYI VAR
Transferde Fenerbahçe açısından en dikkat çekici detaylardan biri de Berke Özer'in sonraki satış maddesi.
Sarı-lacivertliler, Berke'yi Eyüpspor'a gönderirken oyuncunun sonraki transferinden pay hakkı elde etmişti. Berke'nin Lille'e 5 milyon euro karşılığında transferinde Fenerbahçe bu payı nakit olarak kullanmak yerine Lille ile yapılan sözleşmeye sonraki satıştan yüzde 20'lik hak ekledi.
Bu nedenle Fenerbahçe, Berke'nin olası transferinde bonservis bedelinin yüzde 20'lik bölümüne karşılık gelen avantaja sahip.