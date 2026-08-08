Fenerbahçe'den Endrick bombası! Real Madrid'le anlaşma tamam
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Endrick için İspanya’da görüşme gerçekleştirdi. Cihan Kamer’in yürüttüğü temaslarda kiralık transfer için anlaşma sağlanırken, genç futbolcunun sarı-lacivertli takıma gelme konusunda ikna edilmesi gerekiyor.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde hücum hattına yapacağı takviye için çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer görüşmeleri kapsamında Madrid'e giden Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer'in, Real Madrid forması giyen Endrick için İspanyol kulübünün yöneticileriyle bir araya geldiği öğrenildi.
REAL MADRİD İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve Real Madrid yönetimiyle gerçekleştirilen görüşmelerde transfer şartları konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Ancak görüşmelerde kulüpler arasındaki uzlaşmanın ardından kararın Endrick'e kaldığı ifade edildi.
Sarı-lacivertli yönetim, genç oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer konusunda yaşadığı tereddütleri gidermek için ikna çalışmalarını sürdürüyor.
Endrick'in 10+4 yabancı kuralına uygunluğu ve hücum hattında birden fazla bölgede görev yapabilmesi, Fenerbahçe'nin transfer listesindeki önceliğini artırıyor.
LYON'DA 8 GOL VE 7 ASİST
Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da kiralık olarak geçiren Endrick, burada 21 resmi karşılaşmada forma giydi.
Brezilyalı futbolcu bu maçlarda 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Real Madrid'in geleceğe yönelik önemli yatırımlarından biri olarak kadrosuna kattığı Endrick'in, Fenerbahçe tarafından özellikle hücum hattındaki çok yönlülüğü nedeniyle tercih edildiği belirtiliyor.
Sarı-lacivertliler, oyuncunun transfer için olumlu karar vermesi halinde Real Madrid ile varılan anlaşmanın ardından süreci tamamlamayı hedefliyor.