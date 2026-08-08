Fenerbahçe'den Endrick bombası! Real Madrid'le anlaşma tamam

Brezilyalı futbolcu bu maçlarda 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da kiralık olarak geçiren Endrick, burada 21 resmi karşılaşmada forma giydi.

Endrick

Real Madrid'in geleceğe yönelik önemli yatırımlarından biri olarak kadrosuna kattığı Endrick'in, Fenerbahçe tarafından özellikle hücum hattındaki çok yönlülüğü nedeniyle tercih edildiği belirtiliyor.

Sarı-lacivertliler, oyuncunun transfer için olumlu karar vermesi halinde Real Madrid ile varılan anlaşmanın ardından süreci tamamlamayı hedefliyor.

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