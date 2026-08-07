Beşiktaş transferde büyük oynuyor! Youssouf Fofana'nın bonservisi belirlendi
Süper Lig takımlarından Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında birçok isimle görüşüyor. Siyah-beyazlıların istediği futbolcular arasında Milan'dan Youssouf Fofana da bulunuyor. İtalyan medyasına göre Milano temsilcisi, oyuncusunun bonservisini 20 milyon euro olarak belirledi. İşte detaylar...
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove ile karşılaştı. Mücadelede Kassoum Ouattara'nın atılması sonrası 10 kişi kalan Kartal, Semih Kılıçsoy'un golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak tur için avantaj yakaladı. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri 13 Ağustos'ta adını bir üst tura yazdırması halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb - Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle lig aşamasına kalabilmek adına kozlarını paylaşacak. Maçlar 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.
SALAH SÜRECİ GERİDE KALACAK
Galatasaray'ın sessizliğe büründüğü transfer döneminde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yaptığı hamleler karşısında geri kalmak istemeyen Beşiktaş, Muhammed Salah ile ilgilenmiş ancak istediği sonucu elde edememişti. Bordo-mavililer, Mısırlı yıldıza 2 yıllık imza attırdı ve süreci lehine tamamlamayı başardı. Siyah-beyazlı ekipte ise oluşan tepki sürecini atlatmayı hedefleyen yönetim, kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor.
FOFANA HAMLESİ
İtalyan medyasına göre Beşiktaş, Milan forması giyen Youssouf Fofana'yı gündemine aldı. Calciomercato, Kartal'ın Milano ekibinin Fransız yıldızı için ilk teması kurduğunu yazdı. Transfer için şartlarının sorgulandığını vurguladı.
Ancak gelinen noktada henüz net bir girişim yok ve resmi teklif yapılmadı.
BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO
Strasbourg ve Monaco formaları giydikten sonra Milan'a transfer olan Youssouf Fofana, İtalyan ekibinde beklentileri karşılamakta zorlandı. Kırmızı siyahlılar ise yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasına sıcak bakmakla birlikte 20 milyon euro bonservis talep ediyor.
İtalyanlara göre Beşiktaş, Milan ile masaya oturacak. Pazarlıkların başlamasının ardından ödeme seçenekleri üzerinden görüşmeler gerçekleştirilecek.
36 MAÇA ÇIKTI
Youssouf Fofana, 2025-206 sezonunda Milan formasını 36 maçta giydi. 29'una ilk 11'de başladı. Söz konusu karşılaşmalarda 2 kez ağları sarsıp 4 de gol pası verdi. Güncel piyasa değeri 23 milyon euro. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.