Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, 3. eleme turu ilk maçında Hradec Kralove ile karşılaştı. Mücadelede Kassoum Ouattara'nın atılması sonrası 10 kişi kalan Kartal, Semih Kılıçsoy'un golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak tur için avantaj yakaladı. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri 13 Ağustos'ta adını bir üst tura yazdırması halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Dinamo Zagreb - Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle lig aşamasına kalabilmek adına kozlarını paylaşacak. Maçlar 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.

Youssouf Fofana'nın ayrılması için 20 milyon euro isteniyor SALAH SÜRECİ GERİDE KALACAK Galatasaray'ın sessizliğe büründüğü transfer döneminde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yaptığı hamleler karşısında geri kalmak istemeyen Beşiktaş, Muhammed Salah ile ilgilenmiş ancak istediği sonucu elde edememişti. Bordo-mavililer, Mısırlı yıldıza 2 yıllık imza attırdı ve süreci lehine tamamlamayı başardı. Siyah-beyazlı ekipte ise oluşan tepki sürecini atlatmayı hedefleyen yönetim, kadroyu güçlendirmeyi hedefliyor.