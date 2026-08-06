Juventus'tan Ederson hamlesi! Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Juventus'un transfer gündemine girdi. İtalyan ekibinin Brezilyalı file bekçisini yakından takip ettiği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bonservis beklentisinin 25 milyon euro seviyesinde olduğu öne sürüldü.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması sürerken Ederson'un geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Portekiz basınında yer alan habere göre Juventus, Brezilyalı kaleciyi transfer listesine dahil etti.
İtalyan temsilcisinin deneyimli file bekçisinin durumunu yakından izlediği ancak şu ana kadar Fenerbahçe'ye resmi bir teklif sunmadığı aktarıldı.
JUVENTUS GELİŞMELERİ İZLİYOR
A Bola'nın haberine göre Juventus, kaleci rotasyonunu güçlendirmek amacıyla farklı isimleri değerlendirirken Ederson'u da adaylar arasında bulunduruyor.
Siyah-beyazlı kulübün oyuncunun performansını ve transfer şartlarını takip ettiği, sürecin ilerleyen bölümünde resmi adım atılıp atılmayacağının ise piyasa şartlarına göre netlik kazanacağı ifade edildi.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO
Haberde Fenerbahçe'nin Ederson için yaklaşık 25 milyon euro bonservis geliri hedeflediği belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetimin, yaz transfer dönemindeki bütçe planlaması doğrultusunda beklentilerini karşılayacak teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu kaydedildi.
Öte yandan Ederson'un yüksek maaşının da kulübün mali planlamasında önemli bir yer tuttuğu aktarıldı.
Olası bir transferin hem maaş bütçesinde rahatlama sağlayacağı hem de bonservis geliriyle kulübe önemli bir finansal katkı sunacağı ifade edildi.
Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 36 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı kaleci, 13 maçta kalesini gole kapatırken toplam 35 gol yedi.
Juventus'un transfer girişiminde bulunup bulunmayacağı ve iki kulüp arasında resmi temasların başlayıp başlamayacağı, yaz transfer döneminin ilerleyen günlerinde netlik kazanacak.