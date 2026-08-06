Juventus'tan Ederson hamlesi! Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi ortaya çıktı

Ederson

Öte yandan Ederson'un yüksek maaşının da kulübün mali planlamasında önemli bir yer tuttuğu aktarıldı.

Olası bir transferin hem maaş bütçesinde rahatlama sağlayacağı hem de bonservis geliriyle kulübe önemli bir finansal katkı sunacağı ifade edildi.