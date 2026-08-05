Fenerbahçe'ye şok! Jayden Oosterwolde sakatlandı

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, 3. eleme turunda Sturm Graz ile Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli ekipte herkesi üzen bir gelişme yaşandı.

Jayden Oosterwolde maça devam edemedi

Jayden Oosterwolde dakikalar 30'u gösterirken sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sedye ile dışarı taşınan Hollandalı stoper, gözyaşlarını tutamadı. Yerine ise Archie Brown oyuna girdi.

Fenerbahçe'de daha önce de büyük bir sakatlık geçiren başarılı futbolcunun durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.