Kanarya Polonya'da turladı! Fenerbahçe Górnik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı
Ülkemizi UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, 2. Eleme Turu rövanş mücadelesine Polonya'da çıktı. Kadıköy'de 1-0 yendiği Górnik Zabrze'nin konuğu olan Kanarya, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılıp adını bir üst tura yazdırdı ve Sturm Graz ile eşleşti. İşte yaşananlar...
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Górnik Zabrze deplasmanına çıktı.
Karşılaşmada dakikalar 12'yi gösterirken Anderson Talisca penaltıdan Kanarya'yı öne geçirdi. İlk devrenin uzatmalarında Michal Sacek ağları havalandırdı ve 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda iki takım da skor tabelasını değiştirmekte başarılı olamadı ve mücadele 1-1 bitti. İsmail Kartal'ın öğrencileri zaman zaman zorlandığı mücadeleden aldığı beraberlik sonrası 3. tura yükselip Sturm Graz'ın rakibi oldu.
Eşleşmede ilk maç 4 veya 5 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş 11 veya 12 Ağustos'ta ise Avusturya'da oynanacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İlk düdük çaldı ve Fenerbahçe'nin 2026-27 sezonundaki ilk deplasman maçı başladı.
6' Karşılıklı isabetsiz şutlar
İlk dakikalarda iki takım da uzak mesafeden kaleyi yokladı. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin 3. dakikadaki şutu üstten auta çıktı. Górnik Zabrze'de ise 6. dakikada Prekop benzer bir deneme yaptı ancak onun vuruşunda da top üstten dışarı gitti.
8' VAR incelemesi
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda oyun devam etti. Ancak VAR'dan maçın hakemine izleme tavsiyesi geldi.
11' Fenerbahçe penaltı kazandı
Fenerbahçe penaltı kazandı. Maçın Belçikalı hakemi D'Hondt, Sadílek'in ceza sahasında Skriniar'ı düşürdüğü pozisyonu kenarda izledi ve penaltı kararını açıkladı.
12' GOL | Górnik Zabrze 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın penaltı golüyle deplasmanda öne geçti. Topun başına geçen Brezilyalı yıldız, sol ayak içiyle sol köşeye sert vurdu. Kaleci ve top ayrı köşelere giderken sarı-lacivertliler skoru 1-0'a getirdi.
19' Maç 7 dakika durdu
Penaltıdan önce Górnik Zabrze taraftarlarının kale arkasında yaktığı meşaleler nedeniyle yoğun duman sahayı kapladı. Fenerbahçe'nin golünün ardından görüş mesafesi azalınca maçın hakemi oyunu durdurdu.
Dumanın dağılmasının ardından yaklaşık 7 dakikalık bekleyiş sona erdi ve mücadele yeniden başladı.
23' Fenerbahçe ikinci gole yaklaştı
Fenerbahçe, Marco Asensio ile gelişen atakta farkı artırmaya yaklaştı. İspanyol yıldız sol taraftan ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde Fred markaj altında istediği kafa vuruşunu yapamadı ve top auta çıktı.
29' Mert Günok'tan kritik kurtarış
Górnik Zabrze tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Ikia Dimi'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem, Jayden Oosterwolde'nin müdahalesini faul olarak değerlendirdi.
Topun başına geçen Janža'nın vuruşunda meşin yuvarlak barajı aştı. Kaleye giden topu Mert Günok köşeden müthiş çıkararak gole izin vermedi.
34' Talisca uzaktan denedi
Fenerbahçe rakip yarı sahaya hızlı geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Anderson Talisca, sol ayağıyla sert vurdu ancak top üstten auta çıktı.
41' Oosterwolde sarı kart gördü
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sarı kart gördü. Bu kart, maçtaki üçüncü sarı kart olarak kayıtlara geçti.
45' İlk yarıya 10 dakika eklendi
Maçın ilk yarısının sonuna en az 10 dakika ilave edildi.
45+4' Yine Mert Günok
Orta sahada kaybedilen topun ardından Górnik Zabrze geçiş hücumu yakaladı. Prekop ceza sahası yayı gerisinde boş kaldı ve sağ ayağıyla köşeye sert vurdu. Kaleci Mert Günok bir kez daha gole izin vermedi ve maçtaki ikinci net kurtarışına imza attı.
45+9' Kerem turu bitirebilirdi
Górnik Zabrze, ilk yarının son bölümünde baskısını artırdı. Ceza sahası sol çaprazından gelen sert şutta Mert Günok yine başarılıydı.
Pozisyonun devamında Fenerbahçe hızlı hücum şansı yakaladı. Savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, uzun pasta kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak gol vuruşunda başarılı olamadı.
45+10' GOL | Górnik Zabrze 1-1 Fenerbahçe
Górnik Zabrze, ilk yarının uzatma dakikalarında skoru eşitledi. Fenerbahçe savunmasında yaşanan konsantrasyon kaybının ardından Michal Sáček ceza sahasında gol pozisyonuna girdi.
Sáček'in yerden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.
İlk yarı sonucu | Górnik Zabrze 1-1 Fenerbahçe
İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın penaltı golüyle öne geçerken Górnik Zabrze uzatma dakikalarında Michal Sáček ile eşitliği yakaladı.
46' İkinci yarı başladı
İkinci yarı, Górnik Zabrze'nin santrasıyla başladı.
54' Fenerbahçe etkili geldi
Fenerbahçe duran topla tehlike yarattı. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte Nathan Aké kafa vuruşu yapmak istedi ancak savunma son anda araya girdi ve top kornere çıktı.
62' Fenerbahçe gole yaklaştı
Fenerbahçe kalabalık geldi ve bir kez daha gole yaklaştı. Górnik Zabrze ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu ile Anderson Talisca paslaştı. Brezilyalı yıldız şut şansını yakaladı ancak sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
70' İsmail Kartal'dan Musaba hamlesi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan 70. dakikada hamle geldi. Sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu oyundan alındı, Anthony Musaba sahaya dahil oldu.
İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Fenerbahçe'de Mason Greenwood da ilk kez sarı-lacivertli formayla sahadaki yerini aldı.
73' Talisca kafayla yokladı
Fenerbahçe duran toptan gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Anderson Talisca ön direğe hareketlendi. Demarke durumda kafa vuruşunu yapan Brezilyalı yıldızın denemesinde top az farkla auta çıktı.
73' Mutlak gol kaçtı
Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Fred'in topuk pasıyla ceza sahasında gol pozisyonuna giren İsmail Yüksek, müsait durumda vuruşunu yaptı. Górnik Zabrze kalecisi kritik kurtarışla mutlak golü önledi.
80' Normal sürede son 10 dakika
Karşılaşmada normal sürenin son 10 dakikasına girildi. Fenerbahçe'de Talisca ve Oğuz Aydın üzerinden değişiklik hamlesi geldi.
90' Maçın sonuna 4 dakika eklendi
Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi. Fenerbahçe, bu skorla tur kapısını araladı.
Maç sonucu | Górnik Zabrze 1-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe, Górnik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura yükseldi. Sarı-lacivertliler, ilk maçta aldığı galibiyetin avantajını rövanşta korudu ve tur biletini aldı.
KARTAL'DAN TEK DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Górnik Zabrze ile oynanan rövanş karşılaşmasına ilk maça göre tek değişiklikle çıktı.
Tecrübeli teknik adam, eşleşmenin ilk ayağında ilk 11'de görevlendirdiği Bartuğ Elmaz'ı Zabrze Arena'daki mücadelede yedek bıraktı. Bartuğ'un yerine Marco Asensio'ya forma verdi.
İsmail Kartal, savunma hattında Nathan Aké'yi tercih ederken sarı-lacivertlilerin yıldız transferlerinden Mason Greenwood ise bir kez daha mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
ASENSIO İLK 11'E DÖNDÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Marco Asensio'yu Górnik Zabrze karşısında ilk 11'de görevlendirdi.
İspanyol yıldız, eşleşmenin ilk maçında yeterince hazır olmadığı gerekçesiyle yedek soyundurulmuştu.
Asensio'nun bu kararın ardından sosyal medya hesabından "Hazırım" paylaşımı yapması, futbolcuyla İsmail Kartal arasında sorun yaşandığı yönündeki iddiaları gündeme getirmişti.
Rövanş öncesinde düzenlenen basın toplantısında Marco Asensio ile arasında herhangi bir problem bulunmadığını söyleyen Kartal, İspanyol oyuncuya Polonya deplasmanında ilk 11'de şans verdi.
BARTUĞ YEDEK KULÜBESİNDE
İsmail Kartal, ilk karşılaşmadaki kadro yapısını büyük ölçüde korudu.
İlk maçta sahaya çıkan Bartuğ Elmaz yedek kulübesine çekilirken Marco Asensio ilk 11'e dahil edildi.
Sarı-lacivertli takımın hücum hattı İrfan Can Kahveci, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluştu. Santrfor bölgesinde ise Anderson Talisca görev aldı.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Fenerbahçe, Górnik Zabrze karşısında sahaya şu kadroyla çıktı:
Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké, Jayden Oosterwolde, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden İsmail Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Škriniar, Nathan Aké ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu.
Orta sahada Matteo Guendouzi ile Fred görev yaparken hücum organizasyonunda İrfan Can Kahveci, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu forma giydi.
SAVUNMADA TERCİH NATHAN AKÉ
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nathan Aké, rövanş karşılaşmasına ilk 11'de başladı. İlk maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen tecrübeli savunmacı, sonraki günlerde yeniden takımla çalışmalara katılmıştı. Sakatlığı nedeniyle rövanşta riske edilmemesi beklenen Aké, İsmail Kartal'ın tercihiyle savunmanın merkezinde Milan Škriniar ile birlikte görev aldı.
GREENWOOD YİNE YEDEK
Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mason Greenwood, Górnik Zabrze deplasmanında mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Eşleşmenin ilk ayağında karşılaşmanın son bölümünde oyuna dahil olan İngiliz futbolcu, rövanşta da ilk 11'de tercih edilmedi. İsmail Kartal, sağ hücum bölgesinde İrfan Can Kahveci'ye görev verirken Greenwood'u maçın ilerleyen bölümleri için kulübede tuttu.
FENERBAHÇE'NİN YEDEKLERİ
Sarı-lacivertli takımda Tarık Çetin, Ederson, Archie Brown, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, Mert Müldür, Levent Mercan, Anthony Musaba, Bartuğ Elmaz ve Oğuz Aydın yedekler arasında yer aldı. İsmail Kartal'ın elinde karşılaşmanın gidişatına göre kaleci, savunma, orta saha ve hücum hattında kullanabileceği geniş bir oyuncu grubu bulundu.
İKİ OYUNCU KADRODA YOK
Fenerbahçe, Górnik Zabrze karşısında iki futbolcusundan yararlanamadı. UEFA'ya bildirilen listede bulunan Yiğit Efe Demir ile Sidiki Cherif, sakatlıkları nedeniyle Polonya'ya götürülmedi. İki oyuncu da Górnik Zabrze ile oynanan rövanş karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ELEME TURU RÖVANŞ MAÇLARINDA ALINAN SKORLAR
|Ev Sahibi
|Skor
|Deplasman
|Kairat
|1-0
|Omonia Nicosia
|Kauno Žalgiris
|1-0
|KÍ Klaksvík
|Lech Poznań
|1-4
|AGF Aarhus
|Universitatea Craiova
|2-2
|Levski Sofia
|Hapoel Beer Sheva
|2-0
|Víkingur Reykjavík
|Kızılyıldız
|5-0
|Larne FC
|Slovan Bratislava
|1-1
|FC Iberia 1999