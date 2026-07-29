Eşleşmede ilk maç 4 veya 5 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş 11 veya 12 Ağustos'ta ise Avusturya'da oynanacak.

İkinci yarıda iki takım da skor tabelasını değiştirmekte başarılı olamadı ve mücadele 1-1 bitti. İsmail Kartal'ın öğrencileri zaman zaman zorlandığı mücadeleden aldığı beraberlik sonrası 3. tura yükselip Sturm Graz'ın rakibi oldu.

Sáček'in yerden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu ve skor 1-1'e geldi.

Orta sahada kaybedilen topun ardından Górnik Zabrze geçiş hücumu yakaladı. Prekop ceza sahası yayı gerisinde boş kaldı ve sağ ayağıyla köşeye sert vurdu. Kaleci Mert Günok bir kez daha gole izin vermedi ve maçtaki ikinci net kurtarışına imza attı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sarı kart gördü. Bu kart, maçtaki üçüncü sarı kart olarak kayıtlara geçti.

Górnik Zabrze tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Ikia Dimi'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem, Jayden Oosterwolde'nin müdahalesini faul olarak değerlendirdi.

Fenerbahçe, Marco Asensio ile gelişen atakta farkı artırmaya yaklaştı. İspanyol yıldız sol taraftan ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde Fred markaj altında istediği kafa vuruşunu yapamadı ve top auta çıktı.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda oyun devam etti. Ancak VAR'dan maçın hakemine izleme tavsiyesi geldi.

İlk dakikalarda iki takım da uzak mesafeden kaleyi yokladı. Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin 3. dakikadaki şutu üstten auta çıktı. Górnik Zabrze'de ise 6. dakikada Prekop benzer bir deneme yaptı ancak onun vuruşunda da top üstten dışarı gitti.

Anderson Talisca

46' İkinci yarı başladı

İkinci yarı, Górnik Zabrze'nin santrasıyla başladı.

54' Fenerbahçe etkili geldi

Fenerbahçe duran topla tehlike yarattı. Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte Nathan Aké kafa vuruşu yapmak istedi ancak savunma son anda araya girdi ve top kornere çıktı.

62' Fenerbahçe gole yaklaştı

Fenerbahçe kalabalık geldi ve bir kez daha gole yaklaştı. Górnik Zabrze ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu ile Anderson Talisca paslaştı. Brezilyalı yıldız şut şansını yakaladı ancak sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

70' İsmail Kartal'dan Musaba hamlesi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan 70. dakikada hamle geldi. Sarı-lacivertlilerde Kerem Aktürkoğlu oyundan alındı, Anthony Musaba sahaya dahil oldu.

İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Fenerbahçe'de Mason Greenwood da ilk kez sarı-lacivertli formayla sahadaki yerini aldı.

73' Talisca kafayla yokladı

Fenerbahçe duran toptan gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Anderson Talisca ön direğe hareketlendi. Demarke durumda kafa vuruşunu yapan Brezilyalı yıldızın denemesinde top az farkla auta çıktı.

73' Mutlak gol kaçtı

Fenerbahçe bir kez daha gole çok yaklaştı. Fred'in topuk pasıyla ceza sahasında gol pozisyonuna giren İsmail Yüksek, müsait durumda vuruşunu yaptı. Górnik Zabrze kalecisi kritik kurtarışla mutlak golü önledi.

80' Normal sürede son 10 dakika

Karşılaşmada normal sürenin son 10 dakikasına girildi. Fenerbahçe'de Talisca ve Oğuz Aydın üzerinden değişiklik hamlesi geldi.

90' Maçın sonuna 4 dakika eklendi

Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave edildi. Fenerbahçe, bu skorla tur kapısını araladı.

Maç sonucu | Górnik Zabrze 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Górnik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde 3. tura yükseldi. Sarı-lacivertliler, ilk maçta aldığı galibiyetin avantajını rövanşta korudu ve tur biletini aldı.