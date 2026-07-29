Fenerbahçe maçı öncesi İslamofobi skandalı: Müslüman avcıları
Fenerbahçe’nin Polonya’da Górnik Zabrze ile oynayacağı karşılaşma öncesinde bazı ev sahibi takım taraftarlarının üzerinde “Muslim Hunters” yazan tişörtlerle verdiği görüntü sosyal medyada yayıldı. “Müslüman Avcıları” anlamına gelen mesaj, Müslümanlara yönelik açık bir tehdit çağrışımı taşıdığı gerekçesiyle büyük tepki topladı.
Fenerbahçe'nin Polonya'da Górnik Zabrze ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sosyal medyada yayılan bir görüntü büyük tepkiye yol açtı. Bazı ev sahibi takım taraftarlarının üzerinde İngilizce "Muslim Hunters" yazan tişörtlerle poz verdiği görüldü.
Türkçede "Müslüman Avcıları" anlamına gelen ifadenin bir futbol karşılaşması öncesinde kullanılması, Müslümanlara yönelik nefret ve şiddet çağrışımı taşıdığı gerekçesiyle eleştirilerin odağına yerleşti. Görüntü kısa sürede farklı sosyal medya platformlarında paylaşılırken çok sayıda kullanıcı, bir dini topluluğu hedef alan bu mesajın taraftar rekabetiyle açıklanamayacağını belirtti.
"MUSLIM HUNTERS" YAZILI TİŞÖRT BASTIRDILAR
Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafta bazı Polonyalı taraftarların aynı tasarıma sahip siyah tişörtler giydiği görüldü. Tişörtlerin üzerinde büyük harflerle "Muslim Hunters" ifadesi yer aldı. Mesajın doğrudan Müslüman kimliğini hedef alması, olayın sıradan bir maç öncesi provokasyon olarak görülmesinin önüne geçti. Bir inanç grubunu "avlanacak insanlar" gibi gösteren ifadenin, fiziksel şiddeti ve dini nefreti çağrıştırdığına dikkat çekildi.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ
Görüntünün yayılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı paylaşıldı. Kullanıcılar, futbol rekabetinin dini kimlikler üzerinden yürütülemeyeceğini ve "Müslüman Avcıları" ifadesinin tribün şakası olarak geçiştirilemeyeceğini vurguladı. Paylaşımlarda, söz konusu mesajın yalnızca Fenerbahçe taraftarlarını değil, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan milyonlarca Müslümanı hedef aldığı belirtildi. Birçok kullanıcı da futbol organizasyonlarında ırkçılık ve antisemitizm karşısında gösterilen hassasiyetin İslamofobi konusunda da ortaya konulması gerektiğini dile getirdi.