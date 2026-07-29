Fenerbahçe maçı öncesi İslamofobi skandalı: Müslüman avcıları

Fenerbahçe'nin Polonya'da Górnik Zabrze ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sosyal medyada yayılan bir görüntü büyük tepkiye yol açtı. Bazı ev sahibi takım taraftarlarının üzerinde İngilizce "Muslim Hunters" yazan tişörtlerle poz verdiği görüldü. Türkçede "Müslüman Avcıları" anlamına gelen ifadenin bir futbol karşılaşması öncesinde kullanılması, Müslümanlara yönelik nefret ve şiddet çağrışımı taşıdığı gerekçesiyle eleştirilerin odağına yerleşti. Görüntü kısa sürede farklı sosyal medya platformlarında paylaşılırken çok sayıda kullanıcı, bir dini topluluğu hedef alan bu mesajın taraftar rekabetiyle açıklanamayacağını belirtti.

Górnik Zabrze taraftarları maç öncesindeki tişörtleriyle skandala imza attı "MUSLIM HUNTERS" YAZILI TİŞÖRT BASTIRDILAR Sosyal medyada dolaşıma giren fotoğrafta bazı Polonyalı taraftarların aynı tasarıma sahip siyah tişörtler giydiği görüldü. Tişörtlerin üzerinde büyük harflerle "Muslim Hunters" ifadesi yer aldı. Mesajın doğrudan Müslüman kimliğini hedef alması, olayın sıradan bir maç öncesi provokasyon olarak görülmesinin önüne geçti. Bir inanç grubunu "avlanacak insanlar" gibi gösteren ifadenin, fiziksel şiddeti ve dini nefreti çağrıştırdığına dikkat çekildi.