CANLI YAYIN
Geri

Fenerbahçe'den Ermedin Demirovic haberlerine yalanlama!

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic’in transfer şartlarını araştırdığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, oyuncuyla ve kulübüyle transfer görüşmesi yapılmadığı belirtildi...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Fenerbahçe'den Ermedin Demirovic haberlerine yalanlama!

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Stuttgart forması giyen Ermedin Demirovic'in transfer şartlarını araştırdığı iddia edilmişti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan resmi açıklamada, oyuncuyla ve kulübüyle transfer görüşmesi yapılmadığı belirtildi.

Ermedin DemirovicErmedin Demirovic

GEÇEN SEZON 20 GOLE KATKI

Ermedin Demirovic, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 38 resmi karşılaşmaya çıktı. Deneyimli santrfor bu müsabakalarda 15 gol atarken takım arkadaşlarına 5 asist yaptı. Demirovic böylece sezonu 20 gole doğrudan katkı sağlayarak tamamladı.

Ermedin DemirovicErmedin Demirovic

ERMEDIN DEMIROVIC KİMDİR?

Ermedin Demirovic, Almanya doğumlu Bosna Hersekli santrfordur. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerini Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta sürdürüyor. Ana mevkisi santrfor olan Demirovic'in Stuttgart ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını 44 kez giyen Demirovic, ülkesi adına 4 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon Stuttgart ile 38 resmi maça çıkan golcü futbolcu, 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray Jhon Lucumiyi istiyor! Transfer için dev hamleGalatasaray Jhon Lucumiyi istiyor! Transfer için dev hamle
Galatasaray Jhon Lucumi'yi istiyor! Transfer için dev hamle
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'den Ermedin Demirovic haberlerine yalanlama!-4 Fenerbahçe'den Ermedin Demirovic haberlerine yalanlama!-5 Fenerbahçe'den Ermedin Demirovic haberlerine yalanlama!-6
Olympiakos Fenerbahçe'den Livakovic transferini bitiriyor!
SONRAKİ HABER

Olympiakos Livakovic transferini bitiriyor

 Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı: Kapı kapandı!
ÖNCEKİ HABER

Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler