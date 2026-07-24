Fenerbahçe'den Ermedin Demirovic haberlerine yalanlama!

Ermedin Demirovic, geçtiğimiz sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 38 resmi karşılaşmaya çıktı. Deneyimli santrfor bu müsabakalarda 15 gol atarken takım arkadaşlarına 5 asist yaptı. Demirovic böylece sezonu 20 gole doğrudan katkı sağlayarak tamamladı.

Ermedin Demirovic

ERMEDIN DEMIROVIC KİMDİR?

Ermedin Demirovic, Almanya doğumlu Bosna Hersekli santrfordur. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerini Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta sürdürüyor. Ana mevkisi santrfor olan Demirovic'in Stuttgart ile sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını 44 kez giyen Demirovic, ülkesi adına 4 gol kaydetti. Geçtiğimiz sezon Stuttgart ile 38 resmi maça çıkan golcü futbolcu, 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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