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Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı: Kapı kapandı!

Fenerbahçe'de transfer döneminde birçok futbolcuya ilgi artarken, teklif alan isimlerin başında İsmail Yüksek yer alıyor. Sarı-lacivertli yönetim ise teknik heyetin raporu doğrultusunda milli orta saha için gelen teklifleri değerlendirmeye almıyor.

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Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı: Kapı kapandı!

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin hareketli isimlerinden biri İsmail Yüksek oldu.

Avrupa kulüplerinin yakından takip ettiği milli futbolcu için çeşitli tekliflerin ulaştığı öğrenilirken, sarı-lacivertli yönetim oyuncunun ayrılığına onay vermedi.

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda İsmail Yüksek'i kadro planlamasının önemli parçalarından biri olarak görüyor.

İsmail Yüksekİsmail Yüksek
TEKNİK HEYETTEN AYRILIĞA ONAY YOK

Kulübe ulaşan tekliflerin bugüne kadar geri çevrildiği belirtilirken, bu kararda teknik heyetin görüşü belirleyici oldu.

Özellikle İsmail Yüksek'in yeni sezonda orta saha rotasyonunda önemli bir rol üstlenmesi planlanırken, yönetim de oyuncunun satışına sıcak bakmıyor.

Bu nedenle transfer görüşmelerinin ilerlemesine izin verilmediği ifade edildi.

İsmail Yüksekİsmail Yüksek
PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

2021-2022 sezonunda Bursaspor'daki kiralık dönemini tamamladıktan sonra Fenerbahçe kadrosuna dönen İsmail Yüksek, gösterdiği performansla takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki milli futbolcu, sarı-lacivertli formayla bugüne kadar 157 resmi karşılaşmada görev aldı.

İsmail Yüksek bu süreçte 4 gol kaydederken, takım arkadaşlarına da 12 asist yaptı.

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