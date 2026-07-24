Olympiakos Fenerbahçe'den Livakovic transferini bitiriyor!

Sarı-lacivertli kulübün yaklaşık 5 milyon euroluk bonservis beklentisini karşılamaya hazır olduğu belirtilen Olympiakos'un, oyuncunun maaş taleplerini de karşılayabilecek durumda olduğu aktarıldı.

Dominik Livakovic

OLYMPİAKOS MASADA AVANTAJ SAĞLADI

Livakovic'in menajeri Andy Bara'nın, oyuncunun geleceğini görüşmek üzere İstanbul'a geldiği belirtildi. Bara'nın öncelikli planının, Hırvat kaleciyi eski kulübü Dinamo Zagreb'e döndürmek olduğu ifade edildi. Ancak İstanbul'da yapılan temaslardan bu yönde somut bir sonuç çıkmadı. Bu gelişmenin ardından Olympiakos'un transfer yarışında önemli bir avantaj elde ettiği kaydedildi.

Yunan temsilcisinde Livakovic'in birinci kaleci olarak düşünülmesi de transferde etkili faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Olympiakos'un daha önce Dominik Kotarski ile ilgilendiği, ancak Livakovic seçeneğinin öne çıkmasıyla birlikte rotasını Fenerbahçe'nin kalecisine çevirdiği ifade edildi.