Olympiakos Fenerbahçe'den Livakovic transferini bitiriyor!
Fenerbahçe'de geleceği netleşmeyen Dominik Livakovic için Olympiakos devreye girdi. Yunan ekibinin sarı-lacivertlilerin bonservis beklentisini karşılamaya hazır olduğu belirtilirken, transferde son kararı kalecinin sakatlık durumu belirleyecek.
Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında geleceği belirsizliğini koruyan Dominik Livakovic için transfer sürecinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Hırvatistan basınında Germanijak'ın haberine göre, Yunanistan temsilcisi Olympiakos, deneyimli file bekçisini kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.
Sarı-lacivertli kulübün yaklaşık 5 milyon euroluk bonservis beklentisini karşılamaya hazır olduğu belirtilen Olympiakos'un, oyuncunun maaş taleplerini de karşılayabilecek durumda olduğu aktarıldı.
OLYMPİAKOS MASADA AVANTAJ SAĞLADI
Livakovic'in menajeri Andy Bara'nın, oyuncunun geleceğini görüşmek üzere İstanbul'a geldiği belirtildi. Bara'nın öncelikli planının, Hırvat kaleciyi eski kulübü Dinamo Zagreb'e döndürmek olduğu ifade edildi. Ancak İstanbul'da yapılan temaslardan bu yönde somut bir sonuç çıkmadı. Bu gelişmenin ardından Olympiakos'un transfer yarışında önemli bir avantaj elde ettiği kaydedildi.
Yunan temsilcisinde Livakovic'in birinci kaleci olarak düşünülmesi de transferde etkili faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Olympiakos'un daha önce Dominik Kotarski ile ilgilendiği, ancak Livakovic seçeneğinin öne çıkmasıyla birlikte rotasını Fenerbahçe'nin kalecisine çevirdiği ifade edildi.
KARARI SAKATLIK DURUMU BELİRLEYECEK
Transfer sürecindeki en önemli başlık ise Livakovic'in sağlık durumu. Dünya Kupası'ndan bu yana yaşadığı sakatlık nedeniyle Hırvatistan'a giderek tedavisini sürdürmesi beklenen tecrübeli kalecinin sağlık kontrollerinin ardından nihai değerlendirme yapılacak. Sakatlığının ciddi olmadığının ve kısa sürede sahalara dönebileceğinin anlaşılması halinde Olympiakos'un transferi kısa süre içinde tamamlamak istediği belirtildi.
Dinamo Zagreb'in Livakovic'i yeniden kadrosuna katma ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Ancak son gelişmeler doğrultusunda Yunanistan ekibinin transferde daha güçlü konumda olduğu ifade ediliyor.
Fenerbahçe, 30 yaşındaki kaleciyi 2023 yazında Dinamo Zagreb'den 6 milyon 650 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Geçen sezon tüm kulvarlarda 17 maçta forma giyen Livakovic'in geleceğiyle ilgili nihai kararın, sağlık durumunun netleşmesinin ardından verilmesi bekleniyor.