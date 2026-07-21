Fenerbahçe'de yeni sezon kadro çalışmaları devam ederken Rodrigo Becão'nun geleceğiyle ilgili İtalya'dan transfer gelişmesi geldi. Venezia, Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. VENEZIA TRANSFER İÇİN DEVREDE 2025-2026 sezonunda Serie B'yi şampiyon tamamlayarak yeniden Serie A'ya yükselen Venezia, savunma hattı için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan ekibinin transfer listesine Rodrigo Becão'yu aldığı aktarıldı. Venezia ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin bonservis bedeli, ödeme planı veya kiralama formülüyle ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

Rodrigo Becao KASIMPAŞA'DA 14 MAÇA ÇIKTI Rodrigo Becão, 2025-2026 sezonunun ilk bölümünde Fenerbahçe formasıyla bir karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı stoper, sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği Kasımpaşa'da 14 Süper Lig maçına çıktı ve bir asist kaydetti. Becao, sezon genelinde ligde toplam 1.120 dakika sahada kaldı. SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERECEK Rodrigo Becão'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Transfermarkt'ın Mayıs 2026 güncellemesinde 30 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.