Rodrigo Becão'ya flaş talip! Venezia ile görüşmeler başladı
Fenerbahçe’ye Kasımpaşa’daki kiralık döneminin ardından dönen Rodrigo Becão için Venezia devreye girdi. Serie A temsilcisinin 30 yaşındaki Brezilyalı stoperin transferi için sarı-lacivertli kulüple görüşmelere başladığı belirtildi.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro çalışmaları devam ederken Rodrigo Becão'nun geleceğiyle ilgili İtalya'dan transfer gelişmesi geldi. Venezia, Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.
VENEZIA TRANSFER İÇİN DEVREDE
2025-2026 sezonunda Serie B'yi şampiyon tamamlayarak yeniden Serie A'ya yükselen Venezia, savunma hattı için çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan ekibinin transfer listesine Rodrigo Becão'yu aldığı aktarıldı.
Venezia ile Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin bonservis bedeli, ödeme planı veya kiralama formülüyle ilgili ayrıntı paylaşılmadı.
KASIMPAŞA'DA 14 MAÇA ÇIKTI
Rodrigo Becão, 2025-2026 sezonunun ilk bölümünde Fenerbahçe formasıyla bir karşılaşmada görev yaptı.
Brezilyalı stoper, sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği Kasımpaşa'da 14 Süper Lig maçına çıktı ve bir asist kaydetti. Becao, sezon genelinde ligde toplam 1.120 dakika sahada kaldı.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERECEK
Rodrigo Becão'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.
Transfermarkt'ın Mayıs 2026 güncellemesinde 30 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.
8 MİLYON 312 BİN 500 EURO ÖDENDİ
Fenerbahçe, Rodrigo Becão'yu Temmuz 2023'te Udinese'den kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulübün KAP bildiriminde İtalyan ekibine toplam 8 milyon 312 bin 500 euro transfer bedeli ödeneceği açıklandı. Becao ile beş yıllık sözleşme imzalandı.
RODRIGO BECAO KİMDİR?
Tam adı Rodrigo Nascimento França olan futbolcu, 19 Ocak 1996'da Brezilya'nın Salvador kentinde doğdu.
1,91 metre boyundaki sağ ayaklı oyuncu stoper pozisyonunda görev yapıyor. Kariyerinde Bahia, CSKA Moskova, Udinese, Fenerbahçe ve Kasımpaşa formalarını giydi.
Becao, Udinese döneminde Serie A'da 127 karşılaşmada görev yaptı ve altı gol kaydetti. Brezilyalı savunmacının transfer görüşmeleri Venezia ile Fenerbahçe arasında devam ediyor.