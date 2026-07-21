Fenerbahçe maçında Türk polisine saldırı! Górnik Zabrze taraftarları zıvanadan çıktı
Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Górnik Zabrze’yi ağırladığı karşılaşma öncesinde deplasman tribününde gerginlik yaşandı. Konuk takım taraftarları ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.
Fenerbahçe ile Polonya temsilcisi Górnik Zabrze arasında Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala tribünlerde olaylar çıktı. Karşılaşmayı takip etmek için İstanbul'a gelen Górnik Zabrze taraftarlarının bulunduğu deplasman tribününde yaşanan gerginliğin ardından güvenlik güçleri bölgeye yöneldi.
DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE GERGİNLİK
Górnik Zabrze taraftarlarından oluşan bir grup ile stadyumda görev yapan polis ekipleri arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından bazı taraftarların güvenlik güçlerine fiziki müdahalede bulunduğu ve kısa süreli arbede çıktığı aktarıldı.
POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Polis ekipleri, deplasman tribününde yaşanan olaylara müdahale ederek grubu kontrol altına aldı. Müdahalenin ardından tribün çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı. Olaylara karıştığı belirlenen bazı Górnik Zabrze taraftarlarının gözaltına alındığı belirtildi.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Deplasman tribünündeki gerginlik ve polis müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Görüntülerde güvenlik güçlerinin taraftar grubuna müdahale ettiği ve tribünde kısa süreli hareketlilik yaşandığı görüldü.
YAKLAŞIK 700 POLONYALI TARAFTAR GELDİ
Górnik Zabrze taraftarları, takımlarının Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşma için İstanbul'a geldi. Yaklaşık 700 Polonyalı taraftarın deplasman tribününde yer alarak takımlarını desteklediği aktarıldı.