Fenerbahçe maçında Türk polisine saldırı! Górnik Zabrze taraftarları zıvanadan çıktı

Fenerbahçe ile Polonya temsilcisi Górnik Zabrze arasında Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala tribünlerde olaylar çıktı. Karşılaşmayı takip etmek için İstanbul'a gelen Górnik Zabrze taraftarlarının bulunduğu deplasman tribününde yaşanan gerginliğin ardından güvenlik güçleri bölgeye yöneldi.

Polonyalı holiganlardan Türk polisine saldırı

DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE GERGİNLİK

Górnik Zabrze taraftarlarından oluşan bir grup ile stadyumda görev yapan polis ekipleri arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından bazı taraftarların güvenlik güçlerine fiziki müdahalede bulunduğu ve kısa süreli arbede çıktığı aktarıldı.