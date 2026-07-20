Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan transfer müjdesi: "Takviyeler olabilir"
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Gornik Zabrze maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Ake, Greenwood ve Asensio'nun kadroda olacaklarını ancak oynayıp oynamayacaklarının kesinleşmediğini söyleyen Kartal, transfer konusunda ise "1-2 takviye yapabiliriz" açıklaması yaptı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Gornik Zabrze maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.
İşte Kartal'ın açıklamaları:
"Daha önce bu takımın hocasıyla karşı karşıya gelmiştik, Kadıköy'de 4-0, deplasmanda da 2-1 yenmiştik. Rakibin hocası epey bir hırslı, 'özel hazırlanıyorum' diye bir açıklaması var. Bizim de ilk maçımız. Rakibimizi izledik ve gerekenleri çalıştık. Ne yapmak istediklerini tahmin edebiliyoruz. Spartak Trnava maçında hocalarıyla karşı karşıya geldik. Çok hırslı, bu maça özel açıklandığına dair açıklamaları var. Taraftarımızın önünde iyi bir skor almak istiyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Geçmişteki gibi iyi mücadele ve iyi futbol için çalışıyorum. İlk resmi maçımızda taraftarlarımıza güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Güzel bir skorla camiayı ve ülke futbolunu mutlu etmek istiyoruz. "
"Rakibin analizlerini yaptık. Geçen sene oynadığı maçları bile izledik. Hocaları baya bir hırslı. Kendi taraftarlarımızın önünde iyi bir skor alıp ikinci maça daha avantajlı çıkmak istiyoruz"
AKE, GREENWOOD VE ASENSIO SÖZLERİ
"Ake ve Greenwood büyük ihtimalle UEFA kadrosunda olacak. Greenwood yüzde 100 hazır değil, Ake ona göre biraz daha hazır durumda. İkisi de kadroda olacaklar ama oynayıp oynamayacaklarına yarın sabah karar vereceğiz."
"Marco Asensio yarın ilk 11'de olmayacak. Henüz %100 hazır değil. Kadroda olacak ama kesin olarak oynayacak diye bir şey yok."
"Oyuncularıma keskin ve net söylemlerim var. Daha önce benimle çalışmış oyuncularım bunları çok iyi biliyor. Yeni gelen oyuncular da çok mutlu. Hep beraber iyi futbol oynayarak taraftarlarımızı, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz"
TRANSFER MÜJDESİ
"Kadromuz başlangıç için yeterli. Nene sakat, Asensio ve Brown yeni yeni toparlıyor. Vedat Muriqi sakatlandı. Yiğit Efe'nin sakatlığı tekrarladı. Önlemleri alıyoruz. Sakat oyuncularımız da birkaç haftaya takımla çalışacak."
"Kadromuz yeterli. Belki duruma göre 1-2 transfer yapabiliriz. Bir tanesi kontenjan olmak kaydıyla... 10+4 kuralı var. Sıkıntılıyız bu konudan ama bütün kulüplerin sıkıntısı olduğunu düşünüyorum."