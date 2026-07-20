Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan transfer müjdesi: "Takviyeler olabilir"

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynanacak Gornik Zabrze maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte Kartal'ın açıklamaları:

"Daha önce bu takımın hocasıyla karşı karşıya gelmiştik, Kadıköy'de 4-0, deplasmanda da 2-1 yenmiştik. Rakibin hocası epey bir hırslı, 'özel hazırlanıyorum' diye bir açıklaması var. Bizim de ilk maçımız. Rakibimizi izledik ve gerekenleri çalıştık. Ne yapmak istediklerini tahmin edebiliyoruz. Spartak Trnava maçında hocalarıyla karşı karşıya geldik. Çok hırslı, bu maça özel açıklandığına dair açıklamaları var. Taraftarımızın önünde iyi bir skor almak istiyoruz. İyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Geçmişteki gibi iyi mücadele ve iyi futbol için çalışıyorum. İlk resmi maçımızda taraftarlarımıza güzel bir mesaj vermek istiyoruz. Güzel bir skorla camiayı ve ülke futbolunu mutlu etmek istiyoruz. "

"Rakibin analizlerini yaptık. Geçen sene oynadığı maçları bile izledik. Hocaları baya bir hırslı. Kendi taraftarlarımızın önünde iyi bir skor alıp ikinci maça daha avantajlı çıkmak istiyoruz"