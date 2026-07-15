Fenerbahçe'nin sol beki Levent Mercan'a Stuttgart talip

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesindeki kadro planlaması devam ederken Levent Mercan için Almanya'dan transfer iddiası gündeme geldi. Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ın sarı-lacivertli takımın 25 yaşındaki sol bekini kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Mason Greenwood, Nathan Aké ve Vedat Muriqi'yi kadrosuna kattı. Üç oyuncunun yeni sezon formaları da kulüp tarafından satışa çıkarıldı.

Levent Mercan STUTTGART LEVENT MERCAN'I LİSTESİNE ALDI Stuttgart, Levent Mercan'ı transfer listesine ekledi. Alman ekibinin, Almanya'da yetişen ve farklı mevkilerde görev yapabilen futbolcuyu takip ettiği belirtildi. Stuttgart'ın ilgisine rağmen henüz teklif aşamasına geçilmediği, Alman temsilcisinin oyuncunun durumu ve Fenerbahçe'nin şartları hakkında değerlendirme yaptığı aktarıldı.