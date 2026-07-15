Fenerbahçe'nin sol beki Levent Mercan'a Stuttgart talip
Bundesliga temsilcisi Stuttgart’ın, Fenerbahçe’nin 25 yaşındaki sol beki Levent Mercan’ı transfer listesine aldığı öne sürüldü. İsmail Kartal’ın geçen sezon 30 maçta 5 asist üreten futbolcunun kadroda tutulmasını istediği belirtildi.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesindeki kadro planlaması devam ederken Levent Mercan için Almanya'dan transfer iddiası gündeme geldi. Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ın sarı-lacivertli takımın 25 yaşındaki sol bekini kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Mason Greenwood, Nathan Aké ve Vedat Muriqi'yi kadrosuna kattı. Üç oyuncunun yeni sezon formaları da kulüp tarafından satışa çıkarıldı.
STUTTGART LEVENT MERCAN'I LİSTESİNE ALDI
Stuttgart, Levent Mercan'ı transfer listesine ekledi. Alman ekibinin, Almanya'da yetişen ve farklı mevkilerde görev yapabilen futbolcuyu takip ettiği belirtildi.
Stuttgart'ın ilgisine rağmen henüz teklif aşamasına geçilmediği, Alman temsilcisinin oyuncunun durumu ve Fenerbahçe'nin şartları hakkında değerlendirme yaptığı aktarıldı.
İSMAİL KARTAL KALMASINI İSTİYOR
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Levent Mercan'ın yeni sezon kadrosunda tutulmasını istediği kaydedildi.
Yerli oyuncu statüsünde forma giyen Levent'in sol bek dışında orta sahanın merkezinde de görev yapabilmesi, teknik heyetin kadro planlamasında oyuncuya yer vermesindeki önemli etkenlerden biri olarak gösterildi.
30 MAÇTA 5 ASİST YAPTI
Levent Mercan, 2025-2026 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 30 karşılaşmada görev yaptı.
25 yaşındaki futbolcu bu maçlarda gol atamazken 5 asistlik katkı sağladı. Sezon içinde yaşadığı arka adale sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan uzak kalan Levent, iyileşmesinin ardından yeniden forma şansı buldu.
2024 YILINDA FENERBAHÇE'YE GELDİ
Almanya'nın Recklinghausen kentinde doğan Levent Mercan, Schalke 04 altyapısında yetişti. Alman ekibinin A takımında forma giydikten sonra Fatih Karagümrük'e transfer oldu.
Fenerbahçe, Levent Mercan'ı 2024 yazında Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattı ve oyuncuyla dört yıllık sözleşme imzaladı. Transferin 2 milyon euro temel bonservis bedeli üzerinden gerçekleştiği aktarıldı.
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO
Levent Mercan'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.
1,76 metre boyundaki sol ayaklı oyuncunun ana mevkisi sol bek. Transfermarkt, 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerini 5 milyon euro olarak gösteriyor.