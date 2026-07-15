Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: İşte Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş saati!

Mason Greenwood

İSTANBUL'A İNİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mason Greenwood'u ve ailesini taşıyan uçak, perşembe günü saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacak.

Fenerbahçe yönetimi, geliş programını taraftarlarla paylaşarak futbolcunun karşılanmasına ilişkin detayları da kamuoyuna duyurdu.