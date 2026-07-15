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Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: İşte Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş saati!

Fenerbahçe, 4 yıllık anlaşmaya vardığı İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un perşembe günü saat 16.50'de İstanbul'da olacağını duyurdu. Yeni transfer, sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerin ardından takıma katılacak.

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Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: İşte Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş saati!

Fenerbahçe, transfer görüşmelerini tamamladığı Mason Greenwood'un İstanbul'a geliş programını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcunun profesyonel futbol A takımıyla çalışmalara başlamak üzere perşembe günü İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Mason GreenwoodMason Greenwood
İSTANBUL'A İNİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mason Greenwood'u ve ailesini taşıyan uçak, perşembe günü saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacak.

Fenerbahçe yönetimi, geliş programını taraftarlarla paylaşarak futbolcunun karşılanmasına ilişkin detayları da kamuoyuna duyurdu.

Mason GreenwoodMason Greenwood
4 YILLIK SÖZLEŞMEYE VARILDI

Fenerbahçe, açıklamasında Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını da resmen doğruladı.

İngiliz oyuncunun İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imza sürecini tamamlaması bekleniyor. Bu işlemlerin ardından Greenwood, sarı-lacivertli ekibin yeni sezon hazırlıklarında takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

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