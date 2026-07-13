Fenerbahçe Mason Greenwood için Marsilya ile her konuda anlaşmaya vardı! Transfer heyeti imza için Fransa'ya gitti
Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde bulunan Mason Greenwood transferinde son aşamaya ulaştı. Sarı-lacivertliler, oyuncu ve Marsilya ile anlaşma sağlarken, resmi süreci tamamlamak için kulüp yöneticileri Fransa'ya gitti. İmzaların atılmasının ardından kısa süre içerisinde transferin resmi kanallar üzerinden duyurulması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri olan Mason Greenwood transferinde artık geri sayıma geçildi.
Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcu ve kulübü Marsilya ile yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varırken, transferin resmiyet kazanması adına son adımlar atılıyor.
Bu kapsamda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin, işlemleri tamamlamak üzere Fransa'ya hareket etti.
RESMİ İŞLEMLER İÇİN MARSİLYA'DALAR
Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe heyeti, Greenwood transferine ilişkin resmi prosedürleri sonuçlandırmak amacıyla Marsilya'da temaslarını sürdürüyor.
Taraflar arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından evrak işlemleri ve son detayların tamamlanması için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Sürecin kısa süre içinde tamamlanması hedeflenirken, transferin resmiyet kazanmasına yönelik çalışmalar hız kazandı.
İSTANBUL YOLCULUĞU
Transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcuyu sağlık kontrolleri ve resmi imza süreci için kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmeyi planladığı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulübün, imzaların atılmasının ardından transferi resmi kanalları üzerinden duyurması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 45 resmi karşılaşmada görev yapan Mason Greenwood, rakip fileleri 26 kez havalandırırken 11 asist yaptı.
İngiliz oyuncu böylece sezonu toplam 37 gole doğrudan katkı sağlayarak tamamladı ve Avrupa'nın en üretken hücum oyuncuları arasında yer aldı.