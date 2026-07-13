Fenerbahçe Mason Greenwood için Marsilya ile her konuda anlaşmaya vardı! Transfer heyeti imza için Fransa'ya gitti

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri olan Mason Greenwood transferinde artık geri sayıma geçildi.

Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz futbolcu ve kulübü Marsilya ile yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varırken, transferin resmiyet kazanması adına son adımlar atılıyor.

Bu kapsamda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin, işlemleri tamamlamak üzere Fransa'ya hareket etti.