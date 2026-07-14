Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcuya sezon başına 9 milyon euro ücret teklif ettiği ve Watkins'in prensipte anlaşmaya olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Oyuncu tarafındaki temaslarda önemli mesafe alınırken transferin sonuçlanması için Aston Villa ile bonservis anlaşmasının sağlanması bekleniyor.

Ollie Watkins

55 MAÇTA 21 GOL ATTI

Ollie Watkins, 2025-2026 sezonunda Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 55 karşılaşmada görev aldı.

İngiliz santrfor bu maçlarda 21 gol atarken beş asist yaptı ve toplam 26 gole doğrudan katkı sağladı. Watkins, Premier Lig sezonunu 16 gol ve üç asistle tamamladı.

Deneyimli hücumcu, Aston Villa formasıyla geçirdiği altı sezonun tamamında çift haneli gol sayısına ulaştı. Watkins, 2025-2026 sezonunda da takımının ligde ve Avrupa'daki en önemli gol kaynaklarından biri oldu.