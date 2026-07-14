Fenerbahçe'den Watkins için 35 milyon euroluk teklif
Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Ollie Watkins için teklifini 30 milyon eurodan 35 milyon euroya yükseltti. İngiliz golcüye üç yıllık sözleşme ve sezon başına 9 milyon euro önerildiği, oyuncunun da sarı-lacivertlilere olumlu yanıt verdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde yıldızlarla güçlendirdiği kadrosuna bir önemli takviye daha yapmak için harekete geçti. Nathan Aké ve Vedat Muriç'i renklerine bağlayan, Mason Greenwood transferinde de anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Aston Villa'nın İngiliz santrforu Ollie Watkins için teklifini yükseltti.
TEKLİF 35 MİLYON EUROYA YÜKSELDİ
Fenerbahçe, Ollie Watkins için Aston Villa'ya daha önce sunduğu 30 milyon euroluk teklifi 35 milyon euro seviyesine çıkardı.
Sarı-lacivertli yönetim, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kadrosunda görmek istediği 30 yaşındaki santrfor için İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin artırılan teklifin ardından Aston Villa'dan gelecek yanıtı beklediği aktarıldı.
ASTON VILLA SATIŞA YAKIN
Daily Mail'a dayandırılan haberlere göre Aston Villa, finansal yükümlülükleri nedeniyle kadrosundaki yüksek piyasa değerine sahip futbolcular için gelecek teklifleri değerlendirmeye aldı.
İngiliz kulübünün UEFA'nın finansal limitleri kapsamında yaptığı uzlaşma anlaşması, transfer dönemindeki hareket alanını daralttı. Aston Villa'nın mali dengesini sağlamak için önemli bir oyuncu satışına onay verebileceği ve Fenerbahçe'nin 35 milyon euroluk teklifini değerlendirdiği belirtildi.
WATKINS TEKLİFE OLUMLU YANIT VERDİ
Fenerbahçe'nin Ollie Watkins'e üç yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcuya sezon başına 9 milyon euro ücret teklif ettiği ve Watkins'in prensipte anlaşmaya olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Oyuncu tarafındaki temaslarda önemli mesafe alınırken transferin sonuçlanması için Aston Villa ile bonservis anlaşmasının sağlanması bekleniyor.
55 MAÇTA 21 GOL ATTI
Ollie Watkins, 2025-2026 sezonunda Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 55 karşılaşmada görev aldı.
İngiliz santrfor bu maçlarda 21 gol atarken beş asist yaptı ve toplam 26 gole doğrudan katkı sağladı. Watkins, Premier Lig sezonunu 16 gol ve üç asistle tamamladı.
Deneyimli hücumcu, Aston Villa formasıyla geçirdiği altı sezonun tamamında çift haneli gol sayısına ulaştı. Watkins, 2025-2026 sezonunda da takımının ligde ve Avrupa'daki en önemli gol kaynaklarından biri oldu.
DÜNYA KUPASI'NDA YARI FİNAL HEYECANI
Watkins, Aston Villa'daki performansının ardından Thomas Tuchel tarafından İngiltere'nin 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna davet edildi.
İngiltere, turnuvanın yarı finalinde Lionel Messi'nin formasını giydiği Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Watkins, Dünya Kupası süresince Harry Kane ve Ivan Toney ile birlikte İngiltere'nin santrfor seçenekleri arasında yer aldı.
OLLIE WATKINS KİMDİR?
Ollie Watkins, 30 Aralık 1995'te İngiltere'nin Torquay kentinde doğdu. 1,80 metre boyundaki sağ ayaklı futbolcu santrfor mevkisinde görev yapıyor.
Profesyonel kariyerine Exeter City'de başlayan Watkins, Weston-super-Mare'de kiralık olarak forma giydikten sonra Brentford'a transfer oldu. İngiliz golcü, Eylül 2020'de 28 milyon sterlin bonservis bedeliyle Aston Villa kadrosuna katıldı.
Watkins'in Aston Villa ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor. Transfermarkt, 30 yaşındaki santrforun güncel piyasa değerini 25 milyon euro olarak gösteriyor.
FENERBAHÇE ASTON VILLA'NIN YANITINI BEKLİYOR
Fenerbahçe'nin 35 milyon euroluk teklifi, Watkins'in güncel piyasa değerinin 10 milyon euro üzerinde bulunuyor.
Oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı yönündeki haberlerin ardından transferin geleceği Aston Villa'nın bonservis teklifine vereceği yanıta bağlı olacak. Watkins ise Dünya Kupası'nda İngiltere ile yarı final mücadelesine hazırlanıyor.