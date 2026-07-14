Türk basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe yönetimi, 22 yaşındaki Gonzalo García'nın transferi için Real Madrid ile temas kurdu. Sarı-lacivertlilerin, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve transfer şartları hakkında İspanyol kulübünden bilgi aldığı iddia edildi. Fenerbahçe veya Real Madrid cephesinden görüşmelere ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe, yaz transfer dönemindeki yıldız hamlelerine bir yenisini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Mason Greenwood transferinde Marsilya ve oyuncuyla anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerin, Real Madrid'in genç santrforu Gonzalo García'yı gündemine aldığı öne sürüldü.

Gonzalo García

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde kiralama bedeli ve satın alma opsiyonundan oluşan bir model üzerinde durduğu belirtildi. Real Madrid'in hücum hattında Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo ve Franco Mastantuono gibi isimlerin bulunması nedeniyle Gonzalo García'nın düzenli süre alabileceği bir seçeneğe sıcak baktığı öne sürüldü. Satın alma opsiyonunun miktarı, kiralama bedeli ve oyuncuya sunulan sözleşme şartlarına ilişkin doğrulanmış bir rakam paylaşılmadı.

GREENWOOD TRANSFERİ TAMAMLANDI

Fenerbahçe, Gonzalo García iddiasından önce Mason Greenwood transferinde anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcu için Marsilya'ya 40 milyon euro garanti bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek. Manchester United da önceki satış anlaşmasındaki pay maddesi nedeniyle transferden 10 milyon euroyu aşan gelir kazanacak.

Greenwood'un Fenerbahçe ile Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalayacağı ve sezon başına yaklaşık 10 milyon euro net ücret alacağı kaydedildi.