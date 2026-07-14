Fenerbahçe'den Gonzalo Garcia hamlesi! Temas başladı
Mason Greenwood transferinde anlaşmaya varan Fenerbahçe’nin, Real Madrid’in 22 yaşındaki santrforu Gonzalo García için devreye girdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin satın alma opsiyonlu kiralama modeli üzerinden İspanyol kulübüyle temas kurduğu belirtildi.
Fenerbahçe, yaz transfer dönemindeki yıldız hamlelerine bir yenisini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Mason Greenwood transferinde Marsilya ve oyuncuyla anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerin, Real Madrid'in genç santrforu Gonzalo García'yı gündemine aldığı öne sürüldü.
GONZALO GARCIA İÇİN TEMAS İDDİASI
Türk basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe yönetimi, 22 yaşındaki Gonzalo García'nın transferi için Real Madrid ile temas kurdu. Sarı-lacivertlilerin, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği ve transfer şartları hakkında İspanyol kulübünden bilgi aldığı iddia edildi. Fenerbahçe veya Real Madrid cephesinden görüşmelere ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde kiralama bedeli ve satın alma opsiyonundan oluşan bir model üzerinde durduğu belirtildi. Real Madrid'in hücum hattında Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo ve Franco Mastantuono gibi isimlerin bulunması nedeniyle Gonzalo García'nın düzenli süre alabileceği bir seçeneğe sıcak baktığı öne sürüldü. Satın alma opsiyonunun miktarı, kiralama bedeli ve oyuncuya sunulan sözleşme şartlarına ilişkin doğrulanmış bir rakam paylaşılmadı.
GREENWOOD TRANSFERİ TAMAMLANDI
Fenerbahçe, Gonzalo García iddiasından önce Mason Greenwood transferinde anlaşma sağladı.
Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcu için Marsilya'ya 40 milyon euro garanti bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek. Manchester United da önceki satış anlaşmasındaki pay maddesi nedeniyle transferden 10 milyon euroyu aşan gelir kazanacak.
Greenwood'un Fenerbahçe ile Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalayacağı ve sezon başına yaklaşık 10 milyon euro net ücret alacağı kaydedildi.
REAL MADRID'DE 39 MAÇA ÇIKTI
Gonzalo García, 2025-2026 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 39 karşılaşmada görev yaptı. İspanyol santrfor bu maçlarda 8 gol atarken iki asist yaptı. Toplam 1.470 dakika sahada kalan García, La Liga'da 30 karşılaşmada 6 gol ve bir asistlik katkı verdi. Genç futbolcu ligde dokuz kez ilk 11'de görev yaparken 21 karşılaşmaya sonradan dahil oldu.
GONZALO GARCIA KİMDİR?
Gonzalo García Torres, 24 Mart 2004'te İspanya'nın Madrid kentinde doğdu. 1,82 metre boyundaki futbolcu iki ayağını da kullanabiliyor. Ana mevkisi santrfor olan García, sol kanat ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. Real Madrid altyapısında yetişen İspanyol oyuncu, bir dönem Mallorca altyapısında forma giydikten sonra Madrid ekibine geri döndü. Real Madrid Castilla'da 70 lig karşılaşmasında 30 gol atan García, daha sonra A takım kadrosuna yükseldi.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR
Real Madrid, Gonzalo García'nın sözleşmesini Ağustos 2025'te yeniledi. İspanyol futbolcunun kontratı 30 Haziran 2030'a kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre 22 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 30 milyon euro. García, Real Madrid A takımında 16 numaralı formayı giyiyor.