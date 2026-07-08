Kanarya'dan sezona farklı başlanguç! Fenerbahçe Admira Wacker'i 5-0 yendi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Admira Wacker takımıyla karşılaştı. Sarı-lacivertliler, sahadan 5-0 galip ayrılarak iyi bir başlangıca imza attı.
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında Avusturya temsilcisi Admira Wacker'ı 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Avusturya kampına farklı bir galibiyetle başladı.
FENERBAHÇE'DEN 5 GOLLÜ GALİBİYET
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, kamp programındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, karşılaşmanın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tuttu ve sahadan 5-0 galip ayrıldı.
GOL PERDESİNİ CENGİZ ÜNDER AÇTI
Fenerbahçe karşılaşmada öne geçmek için fazla beklemedi. Cengiz Ünder, 9. dakikada kaydettiği golle sarı-lacivertli takımı 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son bölümünde sahneye Milan Skriniar çıktı. Slovak savunmacı, 42. dakikada topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.
İsmail Kartal'ın öğrencileri soyunma odasına 2-0 üstünlükle gitti.
FRED FARKI ÜÇE ÇIKARDI
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 60. dakikada Fred'in golüyle skoru 3-0 yaptı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerin maçtaki üçüncü golünü kaydetti.
GLITIA KENDİ KALESİNE ATTI
Admira Wacker savunmasında görev yapan Glitia, 70. dakikada topu kendi ağlarına gönderdi. Bu golle Fenerbahçe'nin üstünlüğü 4-0'a yükseldi.
SON SÖZÜ BECAO SÖYLEDİ
Fenerbahçe'de geçen sezonu kiralık olarak geçiren Rodrigo Becao, 74. dakikada takımının beşinci golünü attı. Brezilyalı savunmacının golü maçın skorunu belirledi ve Fenerbahçe sahadan 5-0 galip ayrıldı.
İSMAİL KARTAL'DAN GENİŞ KADRO DENEMESİ
Teknik direktör İsmail Kartal, hazırlık karşılaşmasında farklı oyunculara süre vererek kadronun fiziksel durumunu ve oyun uyumunu görme fırsatı buldu. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda iki gol bulurken ikinci yarıda üç kez ağları havalandırdı. Fenerbahçe savunması ise Admira Wacker'a gol şansı tanımadı.
AVUSTURYA KAMPINA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ
Fenerbahçe, Admira Wacker karşısında aldığı farklı galibiyetle yeni sezon öncesindeki ilk provasını başarıyla tamamladı. Sarı-lacivertliler, Avusturya kampındaki çalışmalarına ve hazırlık maçlarına devam edecek.