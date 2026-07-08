Kanarya'dan sezona farklı başlanguç! Fenerbahçe Admira Wacker'i 5-0 yendi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, kamp programındaki ilk hazırlık maçında Admira Wacker ile karşı karşıya geldi. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, karşılaşmanın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tuttu ve sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında Avusturya temsilcisi Admira Wacker'ı 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Avusturya kampına farklı bir galibiyetle başladı.

Fenerbahçe'de geçen sezonu kiralık olarak geçiren Rodrigo Becao, 74. dakikada takımının beşinci golünü attı. Brezilyalı savunmacının golü maçın skorunu belirledi ve Fenerbahçe sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Admira Wacker savunmasında görev yapan Glitia, 70. dakikada topu kendi ağlarına gönderdi. Bu golle Fenerbahçe'nin üstünlüğü 4-0'a yükseldi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 60. dakikada Fred'in golüyle skoru 3-0 yaptı. Brezilyalı orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerin maçtaki üçüncü golünü kaydetti.

Fenerbahçe, Admira Wacker'i farklı yendi

İSMAİL KARTAL'DAN GENİŞ KADRO DENEMESİ

Teknik direktör İsmail Kartal, hazırlık karşılaşmasında farklı oyunculara süre vererek kadronun fiziksel durumunu ve oyun uyumunu görme fırsatı buldu. Sarı-lacivertliler, ilk yarıda iki gol bulurken ikinci yarıda üç kez ağları havalandırdı. Fenerbahçe savunması ise Admira Wacker'a gol şansı tanımadı.

AVUSTURYA KAMPINA GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe, Admira Wacker karşısında aldığı farklı galibiyetle yeni sezon öncesindeki ilk provasını başarıyla tamamladı. Sarı-lacivertliler, Avusturya kampındaki çalışmalarına ve hazırlık maçlarına devam edecek.

Burak Zihni Takvim.com.tr Fenerbahçe