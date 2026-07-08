Fenerbahçe Marco Asensio kararını verdi! Bonservisi belirlendi

Takvim'in haberine göre menajerler, Marco Asensio'nun transferi için iki farklı Avrupa kulübü adına Fenerbahçe ile temasa geçti. İspanyol yıldız için sarı-lacivertli yönetime teklifler sunuldu ancak kulüp bu taleplere olumlu yaklaşmadı.

Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin ilgilendiği Marco Asensio hakkında kararını verdi. Sarı-lacivertli yönetim, geçen sezon takımın en etkili isimleri arasına giren İspanyol futbolcuyu kadroda tutmak istiyor. Asensio'nun ayrılığı yalnızca 35 milyon euro seviyesindeki bir teklif halinde değerlendirilecek.

Fenerbahçe, İspanyol futbolcu için 35 milyon euro seviyesinin altında kalan teklifleri değerlendirmeye almayacak. Bu rakama ulaşan bir teklif gelmesi halinde yönetim, oyuncunun ayrılığını ve transferin mali şartlarını masaya yatıracak.

Başkan Aziz Yıldırım liderliğindeki yönetim, Marco Asensio için transfer şartlarını da belirledi.

Fenerbahçe yönetimi, Marco Asensio'yu yeni sezon kadrosunun temel parçalarından biri olarak görüyor.

Marco Asensio, Fenerbahçe'nin en iyi transferlerinden biri olmayı başardı

Marco Asensio sezon içinde birçok takımın listesine girmeyi başardı

SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERECEK

Marco Asensio, 1 Eylül 2025'te Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüp, İspanyol futbolcuyla üç yılı garanti ve bir yılı opsiyonlu sözleşme imzaladı.

Asensio'nun garanti sözleşme süresi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Fenerbahçe'nin 35 milyon euroluk talebi, oyuncunun piyasa değerinin üzerinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu rakamla hem Asensio'yu kadroda tutmak hem de olası ayrılıkta yüksek gelir elde etmek istiyor.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Marco Asensio, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda hücum organizasyonunun en önemli isimlerinden biri oldu.

İspanyol futbolcu tüm kulvarlarda 38 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 13 gol attı. Asist sayısı farklı veri sağlayıcılarında 13 ile 14 arasında değişiyor. Nisan ayındaki İspanyol basını değerlendirmesinde Asensio'nun 37 maçta 13 gol ve 14 asist ürettiği belirtilirken sezon sonu istatistiklerinde 38 maç, 13 gol ve 13 asist verisi bulunuyor.

Asensio, yalnızca skor katkısıyla değil, duran topları, kilit pasları ve hücumdaki oyun aklıyla da Fenerbahçe'nin en etkili oyuncuları arasına girdi.