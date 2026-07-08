Fenerbahçe Marco Asensio kararını verdi! Bonservisi belirlendi
Avrupa’dan iki kulübün Marco Asensio için girişimde bulunmasının ardından Fenerbahçe kararını verdi. Sarı-lacivertli yönetim, takımın kilit isimleri arasında gördüğü İspanyol yıldızı bırakmak istemiyor. Asensio için yalnızca 35 milyon euro seviyesindeki teklifler değerlendirilecek.
Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin ilgilendiği Marco Asensio hakkında kararını verdi. Sarı-lacivertli yönetim, geçen sezon takımın en etkili isimleri arasına giren İspanyol futbolcuyu kadroda tutmak istiyor. Asensio'nun ayrılığı yalnızca 35 milyon euro seviyesindeki bir teklif halinde değerlendirilecek.
ASENSIO'YA AVRUPA'DAN İLGİ
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra ayrılabilecek futbolcuların durumu da değerlendiriliyor.
Takvim'in haberine göre menajerler, Marco Asensio'nun transferi için iki farklı Avrupa kulübü adına Fenerbahçe ile temasa geçti. İspanyol yıldız için sarı-lacivertli yönetime teklifler sunuldu ancak kulüp bu taleplere olumlu yaklaşmadı.
FENERBAHÇE ASENSIO'YU BIRAKMAK İSTEMİYOR
Fenerbahçe yönetimi, Marco Asensio'yu yeni sezon kadrosunun temel parçalarından biri olarak görüyor.
Teknik kalitesi, oyun kurulumuna verdiği destek ve skor katkısıyla öne çıkan 30 yaşındaki futbolcunun takımda kalması planlanıyor. Sarı-lacivertliler, mevcut şartlarda Asensio'nun ayrılığına onay vermek istemiyor.
35 MİLYON EUROLUK KIRMIZI ÇİZGİ
Başkan Aziz Yıldırım liderliğindeki yönetim, Marco Asensio için transfer şartlarını da belirledi.
Fenerbahçe, İspanyol futbolcu için 35 milyon euro seviyesinin altında kalan teklifleri değerlendirmeye almayacak. Bu rakama ulaşan bir teklif gelmesi halinde yönetim, oyuncunun ayrılığını ve transferin mali şartlarını masaya yatıracak.
SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERECEK
Marco Asensio, 1 Eylül 2025'te Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüp, İspanyol futbolcuyla üç yılı garanti ve bir yılı opsiyonlu sözleşme imzaladı.
Asensio'nun garanti sözleşme süresi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
Fenerbahçe'nin 35 milyon euroluk talebi, oyuncunun piyasa değerinin üzerinde bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu rakamla hem Asensio'yu kadroda tutmak hem de olası ayrılıkta yüksek gelir elde etmek istiyor.
GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU
Marco Asensio, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda hücum organizasyonunun en önemli isimlerinden biri oldu.
İspanyol futbolcu tüm kulvarlarda 38 resmi karşılaşmada görev yaptı ve 13 gol attı. Asist sayısı farklı veri sağlayıcılarında 13 ile 14 arasında değişiyor. Nisan ayındaki İspanyol basını değerlendirmesinde Asensio'nun 37 maçta 13 gol ve 14 asist ürettiği belirtilirken sezon sonu istatistiklerinde 38 maç, 13 gol ve 13 asist verisi bulunuyor.
Asensio, yalnızca skor katkısıyla değil, duran topları, kilit pasları ve hücumdaki oyun aklıyla da Fenerbahçe'nin en etkili oyuncuları arasına girdi.
LİGDE 23 GOLE DOĞRUDAN KATKI
Marco Asensio, 2025-2026 Süper Lig sezonunda 25 karşılaşmada 11 gol ve 12 asist üretti. İspanyol yıldız böylece ligde 23 gole doğrudan katkı verdi.
Fenerbahçe'nin hücum oyununda merkez rol üstlenen Asensio, on numara, sağ kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yaptı.
MARCO ASENSIO KİMDİR?
Marco Asensio Willemsen, 21 Ocak 1996'da İspanya'nın Palma de Mallorca kentinde dünyaya geldi. 1,82 metre boyundaki sol ayaklı futbolcunun ana mevkisi on numara. Sağ kanat ve merkez orta sahada da görev yapabiliyor.
Mallorca altyapısından yetişen Asensio; Espanyol, Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Aston Villa formalarını giydi. Kariyerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, La Liga, Ligue 1 ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.
İspanya Milli Takımı'nda 38 karşılaşmaya çıkan Asensio, 2 gol kaydetti.
FENERBAHÇE'NİN PLANI NET
Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hedefi doğrultusunda Marco Asensio'yu kadroda tutmayı planlıyor.
Sarı-lacivertli yönetim, 35 milyon euroya ulaşmayan teklifleri kabul etmeyecek. Avrupa'dan gelen ilgi devam etse de Asensio'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi sürüyor ve kulübün önceliği yıldız futbolcuyla yola devam etmek.