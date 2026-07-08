Fenerbahçe'den Arda Okan hamlesi! Transferde Musaba takası masada
Fenerbahçe, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan’ı kadrosuna katmak için transfer görüşmelerini hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibinin bonservis talebini düşürmek amacıyla Anthony Musaba’yı takas paketine dahil etmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler, transferin maliyetini düşürmek amacıyla Anthony Musaba'yı takas paketine dahil etmeye hazırlanıyor.
FENERBAHÇE ARDA OKAN'I İSTİYOR
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, savunmanın sağ tarafına yerli bir takviye yapmak için harekete geçti.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın beğendiği Arda Okan Kurtulan, sarı-lacivertlilerin öncelikli transfer adayları arasına girdi. Fenerbahçe yönetimi, 23 yaşındaki futbolcunun şartlarını görüşmek için Göztepe ile temaslarını sıklaştırdı.
MUSABA TAKAS PAKETİNE GİRECEK
Göztepe'nin Arda Okan için yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi üzerine Fenerbahçe farklı transfer formüllerine yöneldi.
Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'yı takasa dahil ederek ödenecek bonservis miktarını aşağı çekmek istiyor. Görüşmelerde Musaba artı para seçeneği öne çıkıyor.
Göztepe de hücum hattını güçlendirmek için Hollandalı kanat oyuncusuna sıcak yaklaşıyor. İki kulübün transferde oyuncu değerleri ve ödenecek bonservis farkı üzerinde pazarlık yaptığı ifade ediliyor.
GÖZTEPE'NİN TALEBİ 15 MİLYON EURO
Göztepe, geçen sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Okan Kurtulan için 15 milyon euro seviyesinde bonservis talep ediyor.
Fenerbahçe, bu rakamın tamamını nakit olarak ödemek yerine Musaba'yı anlaşmaya dahil etmeyi planlıyor. Takas formülünün kabul edilmesi halinde sarı-lacivertlilerin ödeyeceği nakit miktarı azalacak.
Taraflar henüz bonservis farkı ve oyuncuların transfer şartlarında anlaşma sağlamadı.
İSMAİL KARTAL'DAN OLUMLU RAPOR
İsmail Kartal, sağ bek ve sağ kanatta görev yapabilen Arda Okan'ın kadroya katılmasına olumlu yaklaşıyor.
Genç futbolcunun dinamizmi, fizik gücü, hücuma yaptığı koşular ve yerli statüsünde bulunması Fenerbahçe'nin ilgisinde belirleyici oldu.
Arda Okan'ın Fenerbahçe altyapısında yetişmesi de UEFA kadro yapılanması açısından sarı-lacivertlilere önemli bir avantaj sağlayabilir.
ARDA OKAN KURTULAN KİMDİR?
Arda Okan Kurtulan, 19 Kasım 2002'de İstanbul'da doğdu. Sağ bek, sağ kanat bek ve sağ açık bölgelerinde görev yapabilen futbolcu, altyapı döneminde Fenerbahçe forması giydi.
Adana Demirspor ve Pendikspor'un ardından Göztepe'ye transfer olan Arda Okan, İzmir ekibindeki performansıyla Süper Lig'in dikkat çeken yerli oyuncularından biri haline geldi.
23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Göztepe formasıyla 31 lig maçına çıktı; 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
MUSABA GÖZTEPE'YE GİDEBİLİR
Anthony Musaba, 2025-2026 sezonunun devre arasında Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Hollandalı kanat oyuncusu, sarı-lacivertli formayla çıktığı 23 karşılaşmada 2 gol ve 6 asist üretti. Ancak yeni sezon planlamasında düzenli forma şansı bulmasının zorlaşması, takas seçeneğini gündeme getirdi.
Göztepe, sürati ve bire bir oyunlarıyla öne çıkan Musaba'yı kanat rotasyonunda kullanmak istiyor. Oyuncunun transfer şartlarını kabul etmesi, takasın tamamlanmasındaki önemli aşamalardan biri olacak.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe ile Göztepe arasındaki görüşmeler henüz sonuçlanmadı. Sarı-lacivertliler, Arda Okan'ı kadrosuna katmak için Musaba artı bonservis teklifini şekillendiriyor.
Kulüplerin oyuncu değerleri ve ödenecek nakit miktarında anlaşması halinde Arda Okan Fenerbahçe'ye, Musaba ise Göztepe'ye transfer olabilecek.