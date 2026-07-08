Arda Okan Kurtulan birçok takımı peşinden koşturuyor

FENERBAHÇE ARDA OKAN'I İSTİYOR

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, savunmanın sağ tarafına yerli bir takviye yapmak için harekete geçti.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın beğendiği Arda Okan Kurtulan, sarı-lacivertlilerin öncelikli transfer adayları arasına girdi. Fenerbahçe yönetimi, 23 yaşındaki futbolcunun şartlarını görüşmek için Göztepe ile temaslarını sıklaştırdı.

MUSABA TAKAS PAKETİNE GİRECEK

Göztepe'nin Arda Okan için yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi üzerine Fenerbahçe farklı transfer formüllerine yöneldi.

Sarı-lacivertliler, Anthony Musaba'yı takasa dahil ederek ödenecek bonservis miktarını aşağı çekmek istiyor. Görüşmelerde Musaba artı para seçeneği öne çıkıyor.

Göztepe de hücum hattını güçlendirmek için Hollandalı kanat oyuncusuna sıcak yaklaşıyor. İki kulübün transferde oyuncu değerleri ve ödenecek bonservis farkı üzerinde pazarlık yaptığı ifade ediliyor.