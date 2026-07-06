Diego Carlos'un aklı İtalya'da kaldı! Son kararı İsmail Kartal verecek

Diego Carlos

KAMP PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, kamp boyunca Diego Carlos'u yakından takip edeceği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, oyuncunun fiziksel seviyesini, antrenman temposunu ve takım oyununa sağlayacağı katkıyı detaylı şekilde değerlendireceği ifade edildi. Kamp sonunda yapılacak teknik değerlendirme doğrultusunda Brezilyalı stoperin kadrodaki geleceğiyle ilgili nihai kararın verilmesi planlanıyor.

Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de savunma hattındaki rekabet de teknik heyetin karar sürecinde önemli rol oynayacak. Diego Carlos'un göstereceği performans, hem takım içindeki konumunu hem de olası transfer senaryolarını doğrudan etkileyecek.