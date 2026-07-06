Diego Carlos'un aklı İtalya'da kaldı! Son kararı İsmail Kartal verecek
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos, Avusturya kampı kadrosunda yer aldı. İsmail Kartal'ın kamp boyunca oyuncunun performansını değerlendireceği, tecrübeli savunmacının ise kariyerine İtalya'da devam etme ihtimalini yakından takip ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Diego Carlos'un geleceği de netlik kazanmayı bekliyor.
Sarı-lacivertli ekibin Avusturya kampı kadrosuna dahil edilen Brezilyalı savunmacı, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.
Kamp sürecinin, deneyimli futbolcunun gelecek sezonki durumu açısından belirleyici olması bekleniyor.
KAMP PERFORMANSI BELİRLEYİCİ OLACAK
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, kamp boyunca Diego Carlos'u yakından takip edeceği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının, oyuncunun fiziksel seviyesini, antrenman temposunu ve takım oyununa sağlayacağı katkıyı detaylı şekilde değerlendireceği ifade edildi. Kamp sonunda yapılacak teknik değerlendirme doğrultusunda Brezilyalı stoperin kadrodaki geleceğiyle ilgili nihai kararın verilmesi planlanıyor.
Sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de savunma hattındaki rekabet de teknik heyetin karar sürecinde önemli rol oynayacak. Diego Carlos'un göstereceği performans, hem takım içindeki konumunu hem de olası transfer senaryolarını doğrudan etkileyecek.
İTALYA SEÇENEĞİ MASADA
Öte yandan Diego Carlos'un kariyerini İtalya'da sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe ile Como arasında yürütülebilecek olası transfer görüşmelerinin seyrine göre kararını şekillendireceği belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetimin ve teknik ekibin kamp sürecinin ardından vereceği kararın ardından oyuncunun geleceğiyle ilgili yol haritasının netleşmesi bekleniyor.