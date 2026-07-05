İsmail Kartal'dan Ollie Watkins onayı! Görüşmeler başlıyor

Yönetimin, deneyimli golcü için hem kulübü hem de oyuncu tarafıyla temas kurmaya hazırlandığı belirtildi.

Hücum hattına üst düzey bir takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin, bu doğrultuda transfer girişimlerini hızlandırdığı aktarıldı.

Milliyet'in haberine göre Teknik Direktör İsmail Kartal, 30 yaşındaki İngiliz forveti kadrosunda görmek istiyor. Tecrübeli teknik adamın, yönetime sunduğu forvet adayları arasında Ollie Watkins'in de yer aldığı ifade edildi.

Ollie Watkins

20 MİLYON EUROLUK TEKLİF HAZIRLIĞI

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki günlerde Aston Villa ve oyuncunun temsilcileriyle masaya oturmasının beklendiği kaydedildi. Sarı-lacivertli kulübün, İngiliz ekibine yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.

Aston Villa ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ollie Watkins, geride kalan sezonda çıktığı 55 resmi karşılaşmada 21 gol atıp 5 asist yaptı. İngiliz golcü, Aston Villa kariyerinde ise 278 maçta 108 gol ve 47 asistlik performans ortaya koydu.

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