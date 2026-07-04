Fenerbahçe kararını verdi! Mert Hakan Yandaş ile asgari ücret anlaşması
Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile yola devam etme kararı aldı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusunun kontratını 1 yıl uzatırken, sözleşmedeki maaş detayı dikkat çekti. Buna göre Deneyimli futbolcu asgari ücret kazanacak.
Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de iç transferde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
ASGARİ ÜCRETLE İMZA ATTI
Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın, yeni sözleşme kapsamında kulüpten asgari ücret alacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, daha önce de sembolik bir ücret karşılığında takımda kalmaya hazır olduğunu yönetime ilettiği, yapılan görüşmelerin ardından anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
SEMBOLİK ÜCRETİ KABUL ETTİ
Kulübe bağlılığını ortaya koyan Mert Hakan Yandaş'ın, mali şartları ikinci plana bırakarak Fenerbahçe'de kalmayı tercih ettiği ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından yeni sözleşmeye imzalar atıldı.
CEZA SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Bahis soruşturması kapsamında tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilen Mert Hakan Yandaş, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Nisan ayında 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.
TFF'nin 30 Nisan 2026 tarihli açıklamasında, futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi uyarınca 12 ay hak mahrumiyeti cezası aldığı duyurulmuştu.
TAHKİM KURULU İNCELEMESİ SÜRÜYOR
Fenerbahçe'nin söz konusu cezaya yaptığı itirazın ardından dosya Tahkim Kurulu'na taşındı.
TFF'nin geçen hafta yaptığı açıklamada ise, "Futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın PFDK kararına karşı yaptığı itiraz incelendi. Yapılan müzakere neticesinde dosyada incelemenin devamına oybirliğiyle karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.