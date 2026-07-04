Fenerbahçe kararını verdi! Mert Hakan Yandaş ile asgari ücret anlaşması

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de iç transferde önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim, sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

ASGARİ ÜCRETLE İMZA ATTI

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın, yeni sözleşme kapsamında kulüpten asgari ücret alacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, daha önce de sembolik bir ücret karşılığında takımda kalmaya hazır olduğunu yönetime ilettiği, yapılan görüşmelerin ardından anlaşmanın sağlandığı belirtildi.