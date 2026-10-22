Beşiktaş yönetiminin 21 yaşındaki Rus futbolcuyu uzun süredir takip ettiği ve transfer şartlarını araştırdığı ileri sürüldü.



BEŞİKTAŞ'IN DERBİ PLANI

İddiaya göre Beşiktaş, 18 Ekim'de oynanan Dinamo Moskova-CSKA Moskova karşılaşmasında Matvey Kislyak'ı tribünden takip etmeyi planladı.

Dinamo Moskova'nın 3-1 kazandığı mücadele için yapılan bu planın hayata geçirilip geçirilmediği ise netleşmedi.



Siyah-beyazlı yönetimin genç futbolcu için girişimlerini sürdürdüğü ve ocak ayında transfer konusunda yeni adımlar atmayı planladığı öne sürüldü.