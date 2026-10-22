Beşiktaş'a genç dinamo! Bonservisi dudak uçuklatıyor
Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş'ın, CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus futbolcu Matvey Kislyak ile ilgilendiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların genç oyuncu için temaslarını sürdürdüğü iddia edildi.
Beşiktaş, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde çalışmalarına hız verdi.
Kadrosuna orta saha takviyesi yapmayı planlayan siyah-beyazlıların gündemindeki isimlerden birinin CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak olduğu belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin 21 yaşındaki Rus futbolcuyu uzun süredir takip ettiği ve transfer şartlarını araştırdığı ileri sürüldü.
BEŞİKTAŞ'IN DERBİ PLANI
İddiaya göre Beşiktaş, 18 Ekim'de oynanan Dinamo Moskova-CSKA Moskova karşılaşmasında Matvey Kislyak'ı tribünden takip etmeyi planladı.
Dinamo Moskova'nın 3-1 kazandığı mücadele için yapılan bu planın hayata geçirilip geçirilmediği ise netleşmedi.
Siyah-beyazlı yönetimin genç futbolcu için girişimlerini sürdürdüğü ve ocak ayında transfer konusunda yeni adımlar atmayı planladığı öne sürüldü.
PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
CSKA Moskova altyapısında yetişen Matvey Kislyak, Ocak 2024'te A takıma yükseldi.
Asıl mevkisi merkez orta saha olan 21 yaşındaki futbolcu, ön libero ve on numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen Kislyak, CSKA Moskova formasıyla çıktığı 98 resmi karşılaşmada 13 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
Rusya Milli Takımı'nda da görev alan genç oyuncu, 13 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı.