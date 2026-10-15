UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sakatlık yaşadı. Rhein-Neckar-Arena'da oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan millî futbolcu, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından bir süre daha sahada kaldı ancak ikinci devrede oyuna devam edemedi.