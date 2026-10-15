Beşiktaş'ta yıldız futbolcu sakatlandı! Derbi öncesi kötü haber
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sakatlandı. İlk yarıda yaşadığı probleme rağmen mücadeleyi sürdüren millî futbolcu, devre arasında oyundan çıktı. Siyah-beyazlıların kaptanının yerine Fabio Miretti görev yaptı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta Orkun Kökçü sakatlık yaşadı. Rhein-Neckar-Arena'da oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan millî futbolcu, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından bir süre daha sahada kaldı ancak ikinci devrede oyuna devam edemedi.
ORKUN KÖKÇÜ İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI
Hoffenheim karşılaşmasının ilk yarısında rakibiyle girdiği ikili mücadelede sağ ayağına darbe alan Orkun Kökçü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna devam etti.
İlk 45 dakikayı tamamlayan 25 yaşındaki futbolcu, devre arasında oyundan alındı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ikinci yarının başında Orkun Kökçü'nün yerine Fabio Miretti'yi sahaya sürdü.
TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün sakatlığının ciddiyeti henüz netlik kazanmadı. Millî futbolcunun sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından belirlenmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Trabzonspor'a konuk olacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma öncesinde Orkun Kökçü'nün forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin sonucuna göre belli olacak.
BEŞİKTAŞ'IN KAPTANI İLK 11'DE BAŞLAMIŞTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Hoffenheim deplasmanında Orkun Kökçü'yü başlangıç kadrosunda görevlendirdi. Siyah-beyazlıların ilk 11'inde Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Leandro Trossard ve Hyeongyu Oh yer aldı. Beşiktaş, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada ikinci devreye Orkun Kökçü'nün yerine Fabio Miretti ile başladı.