UEFA Avrupa Ligi'nin 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ikinci haftası geride kaldı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda oynanan 18 karşılaşmanın ardından puan durumu yeniden şekillendi. Temsilcimiz Beşiktaş, Almanya deplasmanında Hoffenheim'ı 3-2 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. İlk haftada Olimpik Marsilya'yı sahasında 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Hoffenheim karşısında da 3 puana ulaştı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, iki karşılaşma sonunda 6 puan toplayarak haftayı 4. sırada tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ikinci haftası tamamlandı. (Fotoğraf: AA) BEŞİKTAŞ ALMANYA'DA 3 GOLLE KAZANDI Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 3-2 kazandı. Siyah-beyazlıların gollerini 60. dakikada Amir Murillo, 72 ve 79. dakikalarda Hyeon-gyu Oh kaydetti. Hoffenheim'ın golleri ise 68. dakikada Fisnik Asllani ve 87. dakikada Koki Machida'dan geldi. Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, 2 gol ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı. Hoffenheim forması giyen millî futbolcu Ozan Kabak da karşılaşmaya ilk 11'de başladı.