Avrupa Ligi'nin 2. haftasında gol yağmuru! İşte alınan sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, 6 puanla 4. sıraya yerleşti. Juventus, atılan gol üstünlüğüyle liderlik koltuğuna otururken ikinci haftada oynanan 18 karşılaşmada toplam 56 gol kaydedildi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ikinci haftası geride kaldı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda oynanan 18 karşılaşmanın ardından puan durumu yeniden şekillendi. Temsilcimiz Beşiktaş, Almanya deplasmanında Hoffenheim'ı 3-2 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
İlk haftada Olimpik Marsilya'yı sahasında 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Hoffenheim karşısında da 3 puana ulaştı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, iki karşılaşma sonunda 6 puan toplayarak haftayı 4. sırada tamamladı.
BEŞİKTAŞ ALMANYA'DA 3 GOLLE KAZANDI
Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 3-2 kazandı.
Siyah-beyazlıların gollerini 60. dakikada Amir Murillo, 72 ve 79. dakikalarda Hyeon-gyu Oh kaydetti. Hoffenheim'ın golleri ise 68. dakikada Fisnik Asllani ve 87. dakikada Koki Machida'dan geldi.
Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, 2 gol ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı. Hoffenheim forması giyen millî futbolcu Ozan Kabak da karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
JUVENTUS ZİRVEDE, BEŞİKTAŞ 4. SIRADA
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci haftanın tamamlanmasının ardından Juventus, 6 puanla liderliğe yerleşti.
İtalyan ekibi, ilk haftada NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup etmesinin ardından ikinci maçında Celta Vigo'yu deplasmanda 2-1 yendi. Böylece iki maçta 7 gol atıp 1 gol yiyen Juventus, 6 puan ve +6 averaja ulaştı.
İki maçını da kazanan Beşiktaş ise 7 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. +4 averaja sahip siyah-beyazlılar, 6 puanla dördüncü basamakta yer aldı.
MİLAN VE BAYER LEVERKUSEN'DEN FARKLI GALİBİYETLER
İkinci haftanın farklı galibiyetlerinden ikisini Milan ve Bayer Leverkusen elde etti.
İtalyan temsilcisi Milan, Avusturya deplasmanında Salzburg'u 4-0 mağlup etti. Bayer Leverkusen ise Polonya'da karşılaştığı Lech Poznan'ı aynı skorla yendi.
Benfica, sahasında Celtic'i 4-1 geçerken Bournemouth, Sturm Graz karşısında 3-0 kazandı. Slovenya temsilcisi Celje'ye konuk olan Omonia da sahadan 3-0 galip ayrıldı.
AVRUPA LİGİ'NDE İKİNCİ HAFTANIN TÜM SONUÇLARI
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanan 18 karşılaşmanın sonuçları şöyle:
Olimpik Lyon (Fransa)-Crystal Palace (İngiltere): 3-2
AZ Alkmaar (Hollanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Real Sociedad (İspanya): 1-1
Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya): 0-4
Sparta Prag (Çekya)-Lillestrom (Norveç): 1-1
Lech Poznan (Polonya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4
Celje (Slovenya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-3
Torreense (Portekiz)-Sunderland (İngiltere): 1-2
Benfica (Portekiz)-Celtic (İskoçya): 4-1
Olimpik Marsilya (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1
Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 2-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika): 1-0
Rennes (Fransa)-OFI (Yunanistan): 2-1
Bournemouth (İngiltere)-Sturm Graz (Avusturya): 3-0
Jagiellonia (Polonya)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1
Celta Vigo (İspanya)-Juventus (İtalya): 1-2
Hoffenheim (Almanya)-Beşiktaş: 2-3
NEC Nijmegen (Hollanda)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-1
BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ RAKİBİ CRYSTAL PALACE
UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlılar, 22 Ekim Perşembe günü İstanbul'da oynanacak mücadelede rakibini konuk edecek. Beşiktaş, dördüncü haftada ise 5 Kasım'da İskoçya temsilcisi Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.