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Avrupa Ligi'nin 2. haftasında gol yağmuru! İşte alınan sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, 6 puanla 4. sıraya yerleşti. Juventus, atılan gol üstünlüğüyle liderlik koltuğuna otururken ikinci haftada oynanan 18 karşılaşmada toplam 56 gol kaydedildi.

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Avrupa Ligi'nin 2. haftasında gol yağmuru! İşte alınan sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nin 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ikinci haftası geride kaldı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda oynanan 18 karşılaşmanın ardından puan durumu yeniden şekillendi. Temsilcimiz Beşiktaş, Almanya deplasmanında Hoffenheim'ı 3-2 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

İlk haftada Olimpik Marsilya'yı sahasında 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Hoffenheim karşısında da 3 puana ulaştı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, iki karşılaşma sonunda 6 puan toplayarak haftayı 4. sırada tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ikinci haftası tamamlandı. (Fotoğraf: AA)UEFA Avrupa Ligi'nin 2026-2027 sezonunda lig aşamasının ikinci haftası tamamlandı. (Fotoğraf: AA)

BEŞİKTAŞ ALMANYA'DA 3 GOLLE KAZANDI

Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, ilk yarısı golsüz sona eren mücadeleyi 3-2 kazandı.

Siyah-beyazlıların gollerini 60. dakikada Amir Murillo, 72 ve 79. dakikalarda Hyeon-gyu Oh kaydetti. Hoffenheim'ın golleri ise 68. dakikada Fisnik Asllani ve 87. dakikada Koki Machida'dan geldi.

Beşiktaş'ın Güney Koreli santrforu Hyeon-gyu Oh, 2 gol ve 1 asistle galibiyete katkı sağladı. Hoffenheim forması giyen millî futbolcu Ozan Kabak da karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

İngiltere temsilcisi Bournemouth, Sturm Graz'ı 3-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. (Fotoğraf: EPA)İngiltere temsilcisi Bournemouth, Sturm Graz'ı 3-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. (Fotoğraf: EPA)

JUVENTUS ZİRVEDE, BEŞİKTAŞ 4. SIRADA

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci haftanın tamamlanmasının ardından Juventus, 6 puanla liderliğe yerleşti.

İtalyan ekibi, ilk haftada NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup etmesinin ardından ikinci maçında Celta Vigo'yu deplasmanda 2-1 yendi. Böylece iki maçta 7 gol atıp 1 gol yiyen Juventus, 6 puan ve +6 averaja ulaştı.

İki maçını da kazanan Beşiktaş ise 7 gol atıp kalesinde 3 gol gördü. +4 averaja sahip siyah-beyazlılar, 6 puanla dördüncü basamakta yer aldı.

Benfica, Celtic karşısında 4-1 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyetini aldı. (REUTERS)Benfica, Celtic karşısında 4-1 kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyetini aldı. (REUTERS)

MİLAN VE BAYER LEVERKUSEN'DEN FARKLI GALİBİYETLER

İkinci haftanın farklı galibiyetlerinden ikisini Milan ve Bayer Leverkusen elde etti.

İtalyan temsilcisi Milan, Avusturya deplasmanında Salzburg'u 4-0 mağlup etti. Bayer Leverkusen ise Polonya'da karşılaştığı Lech Poznan'ı aynı skorla yendi.

Benfica, sahasında Celtic'i 4-1 geçerken Bournemouth, Sturm Graz karşısında 3-0 kazandı. Slovenya temsilcisi Celje'ye konuk olan Omonia da sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bayer Leverkusen, Lech Poznan deplasmanında 4-0 galip gelerek ikinci haftayı kayıpsız tamamladı. (Fotoğraf: AA)Bayer Leverkusen, Lech Poznan deplasmanında 4-0 galip gelerek ikinci haftayı kayıpsız tamamladı. (Fotoğraf: AA)

AVRUPA LİGİ'NDE İKİNCİ HAFTANIN TÜM SONUÇLARI

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanan 18 karşılaşmanın sonuçları şöyle:

Olimpik Lyon (Fransa)-Crystal Palace (İngiltere): 3-2

AZ Alkmaar (Hollanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Real Sociedad (İspanya): 1-1

Salzburg (Avusturya)-Milan (İtalya): 0-4

Sparta Prag (Çekya)-Lillestrom (Norveç): 1-1

Lech Poznan (Polonya)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4

Celje (Slovenya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-3

Torreense (Portekiz)-Sunderland (İngiltere): 1-2

Benfica (Portekiz)-Celtic (İskoçya): 4-1

Olimpik Marsilya (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan): 0-1

Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya): 2-1

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Anderlecht (Belçika): 1-0

Rennes (Fransa)-OFI (Yunanistan): 2-1

Bournemouth (İngiltere)-Sturm Graz (Avusturya): 3-0

Jagiellonia (Polonya)-Ararat-Armenia (Ermenistan): 3-1

Celta Vigo (İspanya)-Juventus (İtalya): 1-2

Hoffenheim (Almanya)-Beşiktaş: 2-3

NEC Nijmegen (Hollanda)-Levski Sofya (Bulgaristan): 1-1

Milan, Avusturya deplasmanında Salzburg'u 4-0 mağlup etti. (Fotoğraf: REUTERS)Milan, Avusturya deplasmanında Salzburg'u 4-0 mağlup etti. (Fotoğraf: REUTERS)

BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ RAKİBİ CRYSTAL PALACE

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, 22 Ekim Perşembe günü İstanbul'da oynanacak mücadelede rakibini konuk edecek. Beşiktaş, dördüncü haftada ise 5 Kasım'da İskoçya temsilcisi Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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