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Beşiktaş'ta Vlahovic şoku! Hoffenheim maçında yok

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, mide rahatsızlığı nedeniyle son antrenmana katılmadı. Serum tedavisi uygulanan Sırp golcü Almanya kafilesinde yer almadı.

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Beşiktaş'ta Vlahovic şoku! Hoffenheim maçında yok

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda oynayacağı Hoffenheim maçının hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlılarda kritik karşılaşma öncesinde Dusan Vlahovic'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle antrenmana çıkamaması teknik heyetin planlarını etkiledi.

Beşiktaş'ta Vlahovic şoku! Hoffenheim maçında yok-2
KAMP KADROSUNA ALINMADI!

Mide ağrısı yaşayan Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın Hoffenheim karşılaşması öncesindeki son antrenmanında yer almadı. Sırp santrfora BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde serum tedavisi uygulandı.

26 yaşındaki futbolcu Hoffenheim maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ta Vlahovic şoku! Hoffenheim maçında yok-3
BU SEZON 8 MAÇTA 6 GOL ATTI

Beşiktaş'ın hücum hattındaki önemli isimlerinden Dusan Vlahovic, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 8 karşılaşmada 6 gol kaydetti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe günü Almanya'da Hoffenheim'a konuk olacak. Rhein-Neckar-Arena'daki mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

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