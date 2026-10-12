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Beşiktaş-Kocaelispor maçında Daniel Agyei'ye bardak olayında tutuklama talebi

Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmada sahaya fırlattığı pet su bardağıyla futbolcu Daniel Agyei'nin yaralanmasına neden olduğu belirtilen Beşiktaş taraftarı E.S. hakkında adli işlem başlatıldı. Şüpheli, "spor sahasında silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Beşiktaş-Kocaelispor maçında Daniel Agyei'ye bardak olayında tutuklama talebi

Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında yaşanan bardaklı saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. 11 Ekim'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Kocaelispor'un attığı golün ardından sahaya pet su bardağı fırlatan Beşiktaş taraftarı E.S., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

GOLÜN ARDINDAN SAHAYA BARDAK FIRLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca, 11 Ekim'de oynanan Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Kocaelispor'un attığı golün ardından Beşiktaş taraftarı E.S.'nin sahaya pet su bardağı fırlattığı ve bardağın futbolcu Daniel Agyei'ye isabet ettiği belirtildi.

"SİLAHLA KASTEN YARALAMA" SUÇLAMASI

Olayın ardından hakkında adli işlem başlatılan şüpheli E.S., bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi.

Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, "spor sahasında silahla kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Beşiktaş-Kocaelispor maçında Daniel Agyei'ye bardak olayında tutuklama talebi-2 Beşiktaş-Kocaelispor maçında Daniel Agyei'ye bardak olayında tutuklama talebi-3 Beşiktaş-Kocaelispor maçında Daniel Agyei'ye bardak olayında tutuklama talebi-4

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