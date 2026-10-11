Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş , Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Orkun Kökçü ve 31. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti. Kocaelispor'un tek golü ise 27. dakikada Show'dan geldi.

Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında attığı golle Beşiktaş'a 2-1'lik galibiyeti getirdi. (Fotoğraf: AA)

VLAHOVIC: REKOR ORKUN'UN, BENİM DEĞİL

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İlk 11'de başladığı ilk 4 Süper Lig maçında da gol atarak rekor kırmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan 26 yaşındaki futbolcu, "Rekor için Orkun'un adını yazın. O rekor Orkun'un, benim değil." dedi.

Kaptan Orkun Kökçü'ye teşekkür eden Vlahovic, milli futbolcuyla birbirlerinin gol atmasına yardımcı olduklarını belirtti. Sırp santrfor, rekorun Orkun'a ait olduğunu yineledi.