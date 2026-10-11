Vlahovic rekor kırdı kaptana adadı: Gözü Mario Gomez'de
Beşiktaş'ın Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada galibiyet golünü atan Dusan Vlahovic, Süper Lig'de ilk 11'de başladığı ilk 4 maçta da fileleri havalandırarak Pascal Nouma'nın ardından bir ilke imza attı. Sırp santrfor, karşılaşmanın ardından kırdığı rekorla ilgili konuşurken kaptan Orkun Kökçü'ye teşekkür etti. Vlahovic, başarının Orkun'a ait olduğunu söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Orkun Kökçü ve 31. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti. Kocaelispor'un tek golü ise 27. dakikada Show'dan geldi.
Milli ara öncesinde Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-2 yenilen Beşiktaş, Kocaelispor galibiyetiyle puanını 15'e yükseltti.
VLAHOVIC: REKOR ORKUN'UN, BENİM DEĞİL
Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İlk 11'de başladığı ilk 4 Süper Lig maçında da gol atarak rekor kırmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan 26 yaşındaki futbolcu, "Rekor için Orkun'un adını yazın. O rekor Orkun'un, benim değil." dedi.
Kaptan Orkun Kökçü'ye teşekkür eden Vlahovic, milli futbolcuyla birbirlerinin gol atmasına yardımcı olduklarını belirtti. Sırp santrfor, rekorun Orkun'a ait olduğunu yineledi.
"ADIM ADIM GİTMELİYİZ"
Kocaelispor karşılaşmasını da değerlendiren Dusan Vlahovic, güçlü savunmaya sahip bir rakiple karşılaştıklarını söyledi.
Sırp futbolcu, Kocaelispor'un sezon başından bu yana yalnızca 4 gol yediğine işaret ederek mücadelenin zorlu geçtiğini belirtti. Vlahovic, galibiyetten memnun olduklarını ve adım adım ilerlemeleri gerektiğini dile getirdi.
NOUMA'NIN ARDINDAN BİR İLK
Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında kaydettiği golle Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de ilk 11'de başladığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında fileleri havalandırdı.
Sırp santrfor, böylece Pascal Nouma'nın 2000-2001 sezonundaki performansının ardından söz konusu istatistiğe ulaşan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.
Vlahovic, siyah-beyazlı formayla ilk 11'de başladığı Arca Çorum FK, Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaelispor karşılaşmalarında gol atmayı başardı.
ORKUN PENALTIYI YİNE VLAHOVIC'E BIRAKTI
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor karşılaşmasında kazanılan penaltıda topu Dusan Vlahovic'e bıraktı. Siyah-beyazlıların Arca Çorum FK ile oynadığı mücadelede de penaltıyı Vlahovic'in kullanmasını sağlayan Orkun, Kocaelispor karşısında da aynı tercihte bulundu.
31. dakikada penaltıdan ağları havalandıran Vlahovic, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
MARIO GOMEZ'İN 26 GOLLÜ SEZONU
Dusan Vlahovic'in Beşiktaş'taki gol performansı, siyah-beyazlıların 2015-2016 sezonunda şampiyonluk yaşadığı kadroda yer alan Mario Gomez'in istatistiklerini de gündeme getirdi.
Alman santrfor, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 33 karşılaşmada 26 gol kaydederek sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Gomez, 2015-2016 sezonunda Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta takımın ligde attığı 75 golün 26'sına imza atmıştı.
SÜPER LİG'DE 6 GOLE ULAŞTI
Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya yükseltti.
Ligdeki ilk gollerini Arca Çorum FK karşısında kaydeden ve hat-trick yapan Sırp futbolcu, ardından Fenerbahçe ve Amed Sportif Faaliyetler maçlarında birer kez fileleri havalandırdı.
Kocaelispor'a karşı da gol atan Vlahovic, böylece ligde üst üste ilk 11'de başladığı 4 karşılaşmada gol sevinci yaşadı.
PENALTILARDA 8'DE 8
Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşılaşmasının 31. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çevirdi. Sırp santrfor, bu golle birlikte kullandığı son 8 penaltının tamamında fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Vlahovic, ligdeki 6 golünün ardından gol krallığı yarışındaki sayısını da artırdı.