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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Vaclav Cerny maça devam edemedi

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede dakikalar 39'u gösterirken sakatlık yaşayan Vaclav Cerny, oyuna devam edemedi. Çek futbolcu gözyaşlarıyla saha kenarına geldi ve yerini İlhan Fakılı'ya bıraktı.

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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Vaclav Cerny maça devam edemedi

Milli ara sonrası Kocaelispor'u ağırlayan Beşiktaş, 2-1 önde olduğu sırada kötü bir haberle sarsıldı. Maçın 39. dakikasında Vaclav Cerny kendisini yere bıraktı ve mücadeleye devam edemedi.

Vaclav Cerny sakatlığı nedeniyle Kocaelispor maçına devam edemedi. (Fotoğraf: AA)Vaclav Cerny sakatlığı nedeniyle Kocaelispor maçına devam edemedi. (Fotoğraf: AA)

Bir süre yerde oturan Çek futbolcu, bir anda gözyaşı dökmeye başladı. Ardından da oyun kenarına geldi. Yerine İlhan Fakılı sahaya girdi.

Deneyimli kanat oyuncusunun durumu yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

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