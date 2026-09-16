Beşiktaş karşılaşmada 1-0 öne geçti

41' Abdallah üstten auta gönderdi Marsilya'da golün sahibi Abdallah sağ kanatta topla buluştu ve içeri kat ederek şut açısını oluşturdu. Sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 45' İlk yarıya 3 dakika eklendi Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 3 dakika ilave edildi. 45+2' Olaitan üstten auta gönderdi Beşiktaş, İlhan Fakılı'nın sol kanatta kazandığı topla etkili geldi. Atağın yönü sağ tarafa çevrildi ve Vaclav Cerny ceza sahasında pozisyonu hazırladı. Ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Junior Olaitan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 45+3' Orkun kaleciye takıldı Beşiktaş ilk yarının son anlarında Orkun Kökçü ile bir kez daha gole yaklaştı. Milli futbolcunun vuruşunda kaleci De Lange gole izin vermedi. İlk yarı sonucu | Beşiktaş 1-1 Marsilya Tüpraş Stadyumu'nda ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Orkun Kökçü gole sevindi 46' İkinci yarı başladı Tüpraş Stadyumu'nda ikinci yarı başladı. Beşiktaş'ta sarı kartı bulunan Emmanuel Agbadou oyundan çıkarken Tiago Djalo mücadeleye dahil oldu. 54' Beşiktaş etkili geldi Beşiktaş organize atakta tehlike yarattı. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Vaclav Cerny önünü boşaltarak yerden şutunu çekti ancak top savunmadan döndü. Ceza sahası yayı üzerinde topu önünde bulan Salih Özcan tamamlamak istedi ancak onun vuruşu da savunmaya takıldı. 56' GOL | Beşiktaş 2-1 Marsilya Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golüyle yeniden öne geçti. Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Cerny, rakibini karşısına aldı ve şut açısını oluşturdu. Çek futbolcunun uzak direğe yaptığı vuruşta top direğe çarparak ağlarla buluştu. 59' GOL | Beşiktaş 3-1 Marsilya Beşiktaş, Amir Murillo'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunu Orkun Kökçü kullandı. Ceza sahasında iyi yükselen Murillo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek eski takımına karşı golünü attı. 68' İlhan Fakılı direğe takıldı Beşiktaş dördüncü gole çok yaklaştı. İlhan Fakılı'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı nefis plase vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. 71' Beşiktaş'ta iki değişiklik Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü ile sakatlık yaşayan Vaclav Cerny oyundan çıktı. Wilfried Ndidi ve Ernest Poku mücadeleye dahil oldu. 81' GOL | Beşiktaş 4-1 Marsilya Beşiktaş, Ernest Poku'nun golüyle farkı üçe çıkardı. Junior Olaitan orta sahada kazandığı topla atağı başlattı ve rakiplerinden sıyrılarak sağ kanattan bindiren Poku'ya pasını aktardı. Ernest Poku yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü attı. 90' Maçın sonuna 5 dakika eklendi Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edildi. Maç sonucu | Beşiktaş 4-1 Marsilya Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.

Beşiktaş'ı öne geçiren golü İlhan Fakılı attı BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ Siyah-beyazlılar mücadeleye Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Dusan Vlahovic 11'iyle başladı. Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy yer aldı. ITALIANO'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK Vincenzo Italiano, Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'e göre biri zorunlu olmak üzere iki değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın yerine Olimpik Marsilya karşısında İlhan Fakılı forma giydi. Erzurumspor FK maçında cezası nedeniyle oynayamayan Dusan Vlahovic ise yeniden ilk 11'e döndü. İtalyan teknik adam, Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'u yedek kulübesine çekti.

Marsilya skoru 1-1'e getirdi MIRETTI İKİ MAÇ SONRA KADRODA Beşiktaş'ın İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, iki maçlık aranın ardından yeniden maç kadrosuna dahil edildi. Siyah-beyazlı formayı ilk kez Süper Lig'in 3. haftasındaki Çorum FK karşılaşmasında giyen Miretti, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisi ile Erzurumspor FK maçlarında görev alamadı. Sakatlığını geride bırakan Miretti, Olimpik Marsilya karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı. TARAFTARDAN ITALIANO'YA DESTEK Beşiktaş taraftarı, karşılaşma öncesindeki ısınma bölümünde teknik direktör Vincenzo Italiano'ya tezahüratlarla destek verdi. Takımıyla birlikte ısınma bölümünde sahada bulunan İtalyan teknik adam, tribünlerden gelen desteğe alkışlarla karşılık verdi.