Beşiktaş Marsilya'yı ezdi geçti! Avrupa Ligi'nde 4 golle şov
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, ilk hafta maçında Marsilya ile karşılaştı. Kartal, rakibini 4-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Siyah-beyazlıları galibiyete götüren golleri İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku kaydetti. İşte atılan goller ve maçta yaşananlar...
Beşiktaş, Marsilya ile karşılaştığı Avrupa Ligi ilk hafta maçında rakibini 4-1 yendi.
Mücadelede Kartal, 15. dakikada İlhan Fakılı ile 1-0 öne geçti. 29'da Keyliane Abdallah skoru eşitledi. İlk devre 1-1 bitti.
56'da Vaclav Cerny, Kartal'ın yeniden öne geçmesini sağladı. Amir Murillo eski takımı karşısında 59'da sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. 81'de Ernest Poku, ilk golünü atarak son sözü söyledi. Maç 4-1 sona erdi.
Vincenzo Italiano'nun öğrencileri ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Bir sonraki maçında Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak.
GOLLER
GOOOOOOOOL! Olaitan'ın enfes ara pasında İlhan Fakılı topu ağlara gönderdi! Beşiktaş 1-0 önde!
GOOOLLLL! Junior Olaitan 🤝 İlhan Fakılı— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
⚽ Olaitan'ın enfes ara pasında İlhan Fakılı topu ağlara gönderdi! Beşiktaş 1-0 önde! pic.twitter.com/LsvdfLNs0w
Marsilya, Abdallah'ın attığı golle skoru eşitledi.
Kaleci Grabara'nın harika pasında Nico Gonzalez kaleciyi geçti ve bitirdi! ⚽️ pic.twitter.com/sgwzCRCu2b— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
GOOOLLLL! Vaclav Cerny ayağının içiyle direğin dibine muhteşem gönderdi!
GOOOLLLL! Vaclav Cerny ayağının içiyle direğin dibine muhteşem gönderdi!— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
⚽ Beşiktaş hızlı geldi, yeniden öne geçti. 2-1! pic.twitter.com/yBX5j8nvvF
GOOOLLLL! Beşiktaş ikinci yarıda açıldı! 3 dakikada 2 gol!
Amir Murillo çok iyi yükseldi, eski takımını kafa golüyle avladı! 3-1!
GOOOLLLL! Beşiktaş ikinci yarıda açıldı! 3 dakikada 2 gol!— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
⚽ Amir Murillo çok iyi yükseldi, eski takımını kafa golüyle avladı! 3-1! pic.twitter.com/OejiCZbP9m
GOOOLLL! Junior Olaitan yıkılmadı, ayakta kaldı ve Ernest Poku'ya golü attırdı!
Beşiktaş, Marsilya karşısında farkı 3'e çıkardı! 4-1!
GOOOLLL! Junior Olaitan yıkılmadı, ayakta kaldı ve Ernest Poku'ya golü attırdı!— TRT Spor (@trtspor) September 17, 2026
⚽ Beşiktaş, Marsilya karşısında farkı 3'e çıkardı! 4-1! pic.twitter.com/QcQU3ErrLz
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İtalyan hakem ilk düdüğünü çaldı ve Tüpraş Stadyumu'nda mücadele başladı.
3' İlhan Fakılı gole yaklaştı
Beşiktaş maça etkili başladı. Dusan Vlahovic atağın yönünü değiştirdi, sol kanatta topla buluşan İlhan Fakılı driplingle ceza sahasına yöneldi.
Genç futbolcunun kaleyi görür görmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak son anda Marsilya savunmasına çarparak kornere çıktı.
8' Agbadou'dan kritik müdahale
Marsilya savunma arkasına sarkan Abdelli ile tehlikeli geldi. Abdelli kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Emmanuel Agbadou son anda araya girerek pozisyonu bozdu.
10' Agbadou sarı kart gördü
Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou, orta sahada rakip atağı faulle durdurmasının ardından sarı kart gördü.
13' Nübel gole izin vermedi
Beşiktaş'ın pas hatası sonrası Marsilya tehlikeli geldi. Abdallah, ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak köşeye plase vuruşunu yaptı.
Kaleci Alexander Nübel uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15' GOL | Beşiktaş 1-0 Marsilya
Beşiktaş, İlhan Fakılı'nın golüyle öne geçti. Junior Olaitan, ceza sahası yayı gerisinden savunma arkasına akıl dolu bir pas gönderdi.
Ceza sahasında topla buluşan İlhan Fakılı, sol köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
21' Vlahovic ikinci gole yaklaştı
Beşiktaş farkı ikiye çıkarmaya yaklaştı. Dusan Vlahovic ceza sahasında topla buluştu ve yüzünü kaleye dönmeyi başardı.
Açısı daralan Sırp golcünün sol ayağıyla yaptığı vuruş savunmadan döndü. Marsilya savunması boşta kalan topu uzaklaştırdı.
29' GOL | Beşiktaş 1-1 Marsilya
Marsilya, Keyliane Abdallah'ın golüyle beraberliği yakaladı. Beşiktaş'ın orta sahada kaptırdığı top sonrası konuk ekip hızlı hücuma çıktı.
Sağ kanatta boşluğu bulan Abdallah, ceza sahasına girdikten sonra yakın direğe sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
37' Marsilya etkili geldi
Marsilya, Neal Maupay ile sağ taraftan tehlike yarattı. Maupay rakiplerini zorladıktan sonra top Gomes'in önünde kaldı.
Merkezde şut şansı yakalayan Gomes'in vuruşu savunmaya çarparak yön değiştirdi ve tehlike büyümeden sona erdi.
41' Abdallah üstten auta gönderdi
Marsilya'da golün sahibi Abdallah sağ kanatta topla buluştu ve içeri kat ederek şut açısını oluşturdu.
Sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
45' İlk yarıya 3 dakika eklendi
Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
45+2' Olaitan üstten auta gönderdi
Beşiktaş, İlhan Fakılı'nın sol kanatta kazandığı topla etkili geldi. Atağın yönü sağ tarafa çevrildi ve Vaclav Cerny ceza sahasında pozisyonu hazırladı.
Ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Junior Olaitan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
45+3' Orkun kaleciye takıldı
Beşiktaş ilk yarının son anlarında Orkun Kökçü ile bir kez daha gole yaklaştı. Milli futbolcunun vuruşunda kaleci De Lange gole izin vermedi.
İlk yarı sonucu | Beşiktaş 1-1 Marsilya
Tüpraş Stadyumu'nda ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
46' İkinci yarı başladı
Tüpraş Stadyumu'nda ikinci yarı başladı. Beşiktaş'ta sarı kartı bulunan Emmanuel Agbadou oyundan çıkarken Tiago Djalo mücadeleye dahil oldu.
54' Beşiktaş etkili geldi
Beşiktaş organize atakta tehlike yarattı. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Vaclav Cerny önünü boşaltarak yerden şutunu çekti ancak top savunmadan döndü.
Ceza sahası yayı üzerinde topu önünde bulan Salih Özcan tamamlamak istedi ancak onun vuruşu da savunmaya takıldı.
56' GOL | Beşiktaş 2-1 Marsilya
Beşiktaş, Vaclav Cerny'nin golüyle yeniden öne geçti. Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Cerny, rakibini karşısına aldı ve şut açısını oluşturdu.
Çek futbolcunun uzak direğe yaptığı vuruşta top direğe çarparak ağlarla buluştu.
59' GOL | Beşiktaş 3-1 Marsilya
Beşiktaş, Amir Murillo'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunu Orkun Kökçü kullandı.
Ceza sahasında iyi yükselen Murillo, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara göndererek eski takımına karşı golünü attı.
68' İlhan Fakılı direğe takıldı
Beşiktaş dördüncü gole çok yaklaştı. İlhan Fakılı'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı nefis plase vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
71' Beşiktaş'ta iki değişiklik
Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü ile sakatlık yaşayan Vaclav Cerny oyundan çıktı. Wilfried Ndidi ve Ernest Poku mücadeleye dahil oldu.
81' GOL | Beşiktaş 4-1 Marsilya
Beşiktaş, Ernest Poku'nun golüyle farkı üçe çıkardı. Junior Olaitan orta sahada kazandığı topla atağı başlattı ve rakiplerinden sıyrılarak sağ kanattan bindiren Poku'ya pasını aktardı.
Ernest Poku yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü attı.
90' Maçın sonuna 5 dakika eklendi
Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.
Maç sonucu | Beşiktaş 4-1 Marsilya
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başladı.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Siyah-beyazlılar mücadeleye Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Dusan Vlahovic 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
ITALIANO'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Vincenzo Italiano, Süper Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'e göre biri zorunlu olmak üzere iki değişiklik yaptı.
Sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın yerine Olimpik Marsilya karşısında İlhan Fakılı forma giydi.
Erzurumspor FK maçında cezası nedeniyle oynayamayan Dusan Vlahovic ise yeniden ilk 11'e döndü. İtalyan teknik adam, Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'u yedek kulübesine çekti.
MIRETTI İKİ MAÇ SONRA KADRODA
Beşiktaş'ın İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, iki maçlık aranın ardından yeniden maç kadrosuna dahil edildi.
Siyah-beyazlı formayı ilk kez Süper Lig'in 3. haftasındaki Çorum FK karşılaşmasında giyen Miretti, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe derbisi ile Erzurumspor FK maçlarında görev alamadı.
Sakatlığını geride bırakan Miretti, Olimpik Marsilya karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.
TARAFTARDAN ITALIANO'YA DESTEK
Beşiktaş taraftarı, karşılaşma öncesindeki ısınma bölümünde teknik direktör Vincenzo Italiano'ya tezahüratlarla destek verdi.
Takımıyla birlikte ısınma bölümünde sahada bulunan İtalyan teknik adam, tribünlerden gelen desteğe alkışlarla karşılık verdi.
JEAN TIGANA YENİDEN DOLMABAHÇE'DE
Beşiktaş'ı 2005-2007 yılları arasında çalıştıran Jean Tigana da Olimpik Marsilya karşılaşmasını tribünden takip etti.
Gün içinde gerçekleştirilen dostluk yemeğine katılan Fransız teknik adama, isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye edildi.
MONTELLA DA MAÇI TAKİP ETTİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşmasını tribünden izleyen isimler arasında yer aldı.
Montella, Olimpik Marsilya mücadelesini yardımcısı Daniele Russo ile birlikte takip etti.
GÜNEY BEYAZ, KUZEY SİYAH
Beşiktaş taraftarı Olimpik Marsilya karşılaşmasında tribünlerde özel bir görsel oluşturdu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan çağrı doğrultusunda Güney Tribünü'ndeki taraftarlar beyaz, Kuzey Tribünü'ndeki taraftarlar ise siyah kıyafetlerle maça geldi.
Tüpraş Stadı'nın büyük bölümünü dolduran siyah-beyazlılar, karşılaşma boyunca tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
MARSİLYA TARAFTARI İSTANBUL'A GELEMEDİ
Olimpik Marsilya taraftarları, UEFA'dan gelen deplasman yasağı nedeniyle Beşiktaş karşılaşmasını tribünden takip edemedi.
Fransız ekibinin geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanında yaşanan olaylar sonrasında ertelenen cezası bu karşılaşmada devreye girdi.
Bu nedenle Tüpraş Stadı'nın tribünlerinin tamamında Beşiktaş taraftarları yer aldı.