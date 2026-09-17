Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesi kadro planlaması başladı. Siyah-beyazlılar, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın gündemine Santos forması giyen Gabriel Bontempo'nun geldiği iddia edildi.

Gabriel Bontempo'nun Beşiktaş'ın listesinde olduğu iddia edildi

BONTEMPO İÇİN 12 MİLYON EURO

Brezilya ekibinin, 21 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisini belirlediği öne çıktı. Santos'un Gabriel Bontempo için pazarlıklara 12 milyon eurodan başlamayı planladığı ve oyuncuya artan ilgi nedeniyle bu rakamın altına inmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.