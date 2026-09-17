Beşiktaş'a genç sambacı! Transfer için şartları soruldu
Ara transfer dönemi için çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş, Santos forması giyen Gabriel Bontempo'yu gündemine aldı. Brezilya ekibinin 21 yaşındaki orta saha için 12 milyon euro bonservis bedeli belirlediği iddia edildi.
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesi kadro planlaması başladı. Siyah-beyazlılar, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın gündemine Santos forması giyen Gabriel Bontempo'nun geldiği iddia edildi.
BONTEMPO İÇİN 12 MİLYON EURO
Brezilya ekibinin, 21 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisini belirlediği öne çıktı. Santos'un Gabriel Bontempo için pazarlıklara 12 milyon eurodan başlamayı planladığı ve oyuncuya artan ilgi nedeniyle bu rakamın altına inmeye sıcak bakmadığı iddia edildi.
MİLLİ TAKIM DAVETİ SONRASI İLGİ ARTTI
Bontempo'nun Brezilya Milli Takımı'na çağrılmasının ardından Avrupa kulüplerinin oyuncuya olan ilgisinin arttığı öne çıktı. Santos yönetiminin de genç orta sahanın yükselen değerini göz önünde bulundurarak transfer görüşmelerinde yüksek bonservis beklentisini koruduğu iddia edildi.
BEŞİKTAŞ ŞARTLARI SORDU
Son dönemde Bayern Münih ile de adı anılan Gabriel Bontempo için Beşiktaş'ın transfer şartlarını araştırdığı öne çıktı. Siyah-beyazlıların oyuncunun bonservis bedeli ve sözleşme koşulları hakkında bilgi aldığı, transfer için yapılacak değerlendirmelerin ardından yol haritasını belirleyeceği iddia edildi.
ITALIANO'DAN TRANSFER TALEBİ
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da genç orta sahayı kadrosunda görmek istediği öne çıktı. İtalyan teknik adamın, Başkan Serdal Adalı'dan Gabriel Bontempo transferi için çalışma yapılmasını istediği iddia edildi. Beşiktaş'ın ara transfer dönemi öncesinde oyuncunun durumunu yakından takip etmeyi sürdüreceği belirtildi.