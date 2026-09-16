Yeni sezona Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan Beşiktaş'ta kadro yapılanması sürüyor. Siyah-beyazlılarda sezonun ilk bölümünde istediği süreleri bulamayan Wilfred Ndidi ile Milot Rashica konusunda ayrılık kararı alındı. Yönetim, iki futbolcu için ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

Milot Rashica şu ana kadar 101 dakika süre aldı RASHICA SADECE 101 DAKİKA OYNADI Milot Rashica bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 resmi karşılaşmada görev yaptı. Kosovalı futbolcu bu maçların hiçbirine ilk 11'de başlamazken sahada toplam 101 dakika kaldı. Rashica bu süreçte 1 gol kaydetti. 30 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de aldığı süre ise yalnızca 3 dakika oldu. Rashica, Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 karşılaşmada ise 98 dakika görev yaptı. Sezonun ilk bölümündeki süre dağılımı, deneyimli futbolcunun kadro planlamasında geri planda kaldığını ortaya koydu.