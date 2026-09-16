Beşiktaş'ta 2 ayrılık! 2 yıldızın bileti kesildi
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması şekillenmeye başladı. Siyah-beyazlı yönetim, bu sezon beklenen süreleri alamayan Wilfred Ndidi ile Milot Rashica'yla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Rashica için ocak ayında gelecek teklifler değerlendirilecek. Ndidi için de uygun teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verilebilir.
Yeni sezona Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan Beşiktaş'ta kadro yapılanması sürüyor. Siyah-beyazlılarda sezonun ilk bölümünde istediği süreleri bulamayan Wilfred Ndidi ile Milot Rashica konusunda ayrılık kararı alındı. Yönetim, iki futbolcu için ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
RASHICA SADECE 101 DAKİKA OYNADI
Milot Rashica bu sezon Beşiktaş formasıyla 6 resmi karşılaşmada görev yaptı. Kosovalı futbolcu bu maçların hiçbirine ilk 11'de başlamazken sahada toplam 101 dakika kaldı. Rashica bu süreçte 1 gol kaydetti. 30 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de aldığı süre ise yalnızca 3 dakika oldu. Rashica, Avrupa Ligi'nde çıktığı 5 karşılaşmada ise 98 dakika görev yaptı. Sezonun ilk bölümündeki süre dağılımı, deneyimli futbolcunun kadro planlamasında geri planda kaldığını ortaya koydu.
KONTRATI SEZON SONUNDA BİTİYOR
Milot Rashica'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Siyah-beyazlı yönetim, futbolcunun kontratının son yılına girmesi nedeniyle ara transfer dönemini önemli bir fırsat olarak görüyor. Rashica için ocak ayında gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak ve uygun şartların oluşması halinde ayrılığa izin verilecek.
NDIDI 7 MAÇTA 186 DAKİKA
Wilfred Ndidi de sezonun ilk bölümünde düzenli forma şansı bulamayan isimler arasında yer aldı. Nijeryalı orta saha Beşiktaş formasıyla 7 resmi karşılaşmaya çıkarken sadece 1 kez ilk 11'de görev yaptı. Ndidi bu maçlarda toplam 186 dakika sahada kaldı ve gol veya asist katkısı üretemedi. Süper Lig'de 5 karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, ligde yaklaşık 146 dakika süre aldı.
NDIDI İÇİN DE TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Beşiktaş yönetiminin Ndidi konusunda da ara transfer döneminde gelecek tekliflere açık olacağı öğrenildi. Nijeryalı orta saha için kulübün beklentilerini karşılayan bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerine başlanacak. Ndidi'nin Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Böylece siyah-beyazlılarda ocak ayının önemli gündem maddelerinden ikisini Wilfred Ndidi ve Milot Rashica'nın geleceği oluşturacak.