Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Akdağ'ın nihai transferi konusunda Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başarılı stoper, "Çok mutluyum ve gururluyum. Umarım iki taraf için de hayırlısı olur. Transfer süreci çok hızlı geçti. İnşallah şampiyon oluruz." dedi.

Beşiktaş'ın transferini resmen bitirdiği Ümit Akdağ, Antalya'dan İstanbul'a hareket etti. Romanya vatandaşlığı da bulunan savunmacı, 17.15 sıralarında şehre ayak bastı.

Ümit Akdağ için 7 milyon euro bonservis ödenecek

ÖDENECEK BONSERVİS

Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın bonservisi için Alanyaspor'a 7 milyon euro ödeyecek. Siyah-beyazlılar, 7 milyon euroluk bonservis bedelini 2 yıla yayılan taksitler halinde Alanyaspor'a ödeyecek.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Ümit Akdağ, Romanya U21 Milli Takımı formasını 10 kez giydi ve 2 gol kaydetti. Genç savunma oyuncusunun A milli takım tercihini hangi ülkeden yana kullanacağına henüz karar vermediği öğrenildi.

Asıl mevkisi stoper olan Ümit Akdağ, sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Genç futbolcu kariyerinde FCSB, Alanyaspor, Chelsea altyapısı, Göztepe ve Toulouse formalarını giydi.

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