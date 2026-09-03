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Ümit Akdağ transferi bitti! Beşiktaş için İstanbul'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını genç bir isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. Genç stoper İstanbul'a geldi.

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Ümit Akdağ transferi bitti! Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Video Oynatma İkonu Ümit Akdağ Beşiktaş'ta

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Akdağ'ın nihai transferi konusunda Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Ümit Akdağ İstanbul'a geldiÜmit Akdağ İstanbul'a geldi

İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın transferini resmen bitirdiği Ümit Akdağ, Antalya'dan İstanbul'a hareket etti. Romanya vatandaşlığı da bulunan savunmacı, 17.15 sıralarında şehre ayak bastı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başarılı stoper, "Çok mutluyum ve gururluyum. Umarım iki taraf için de hayırlısı olur. Transfer süreci çok hızlı geçti. İnşallah şampiyon oluruz." dedi.

Ümit Akdağ için 7 milyon euro bonservis ödenecekÜmit Akdağ için 7 milyon euro bonservis ödenecek

ÖDENECEK BONSERVİS

Beşiktaş, Ümit Akdağ'ın bonservisi için Alanyaspor'a 7 milyon euro ödeyecek. Siyah-beyazlılar, 7 milyon euroluk bonservis bedelini 2 yıla yayılan taksitler halinde Alanyaspor'a ödeyecek.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Ümit Akdağ, Romanya U21 Milli Takımı formasını 10 kez giydi ve 2 gol kaydetti. Genç savunma oyuncusunun A milli takım tercihini hangi ülkeden yana kullanacağına henüz karar vermediği öğrenildi.

Asıl mevkisi stoper olan Ümit Akdağ, sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor.

Genç futbolcu kariyerinde FCSB, Alanyaspor, Chelsea altyapısı, Göztepe ve Toulouse formalarını giydi.

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