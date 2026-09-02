Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakemi için flaş iddia! O isim önde
Süper Lig'de 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev yapacak hakem için geri sayım başladı. Yabancı hakem ihtimali bulunmazken, Halil Umut Meler, Kadir Sağlam ve Batuhan Kolak isimleri öne çıkıyor.
Süper Lig'de 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde gözler karşılaşmanın hakemine çevrildi.
İki takımın da son haftalarda hakem kararları nedeniyle yaşadığı rahatsızlığı Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmesinin ardından derbiyi yönetecek isim merak konusu oldu.
YABANCI HAKEM İHTİMALİ YOK
Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesi, son haftalarda oynanan karşılaşmalardaki hakem kararlarına yönelik tepkilerini TFF'ye sert bir şekilde aktardı.
Derbi öncesinde ise geçtiğimiz sezonlarda kritik karşılaşmaların ardından gündeme gelen yabancı hakem seçeneği yeniden konuşuldu.
Ancak TFF kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yabancı hakem görevlendirilmesi gündemde bulunmuyor.
Karşılaşmada Türk hakemin düdük çalması bekleniyor.
HALİL UMUT MELER ÖNE ÇIKIYOR
Merkez Hakem Kurulu'ndan edinilen bilgilere göre derbi için Halil Umut Meler ismi ön plana çıkmış durumda. Meler'in yanı sıra Kadir Sağlam ve Batuhan Kolak da adaylar arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz sezon kritik maçlarda sık sık görev alan Yasin Kol'un ise bu kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetmesi beklenmiyor. Kol, Fenerbahçe'nin son lig maçında Samsunspor karşısında görev yapmıştı.