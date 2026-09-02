

HALİL UMUT MELER ÖNE ÇIKIYOR

Merkez Hakem Kurulu'ndan edinilen bilgilere göre derbi için Halil Umut Meler ismi ön plana çıkmış durumda. Meler'in yanı sıra Kadir Sağlam ve Batuhan Kolak da adaylar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon kritik maçlarda sık sık görev alan Yasin Kol'un ise bu kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetmesi beklenmiyor. Kol, Fenerbahçe'nin son lig maçında Samsunspor karşısında görev yapmıştı.

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