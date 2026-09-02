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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakemi için flaş iddia! O isim önde

Süper Lig'de 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev yapacak hakem için geri sayım başladı. Yabancı hakem ihtimali bulunmazken, Halil Umut Meler, Kadir Sağlam ve Batuhan Kolak isimleri öne çıkıyor.

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakemi için flaş iddia! O isim önde

Süper Lig'de 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde gözler karşılaşmanın hakemine çevrildi.

İki takımın da son haftalarda hakem kararları nedeniyle yaşadığı rahatsızlığı Türkiye Futbol Federasyonu'na iletmesinin ardından derbiyi yönetecek isim merak konusu oldu.

Derbiye Halil Umut Meler'in atanması bekleniyor.Derbiye Halil Umut Meler'in atanması bekleniyor.
YABANCI HAKEM İHTİMALİ YOK

Fenerbahçe ve Beşiktaş cephesi, son haftalarda oynanan karşılaşmalardaki hakem kararlarına yönelik tepkilerini TFF'ye sert bir şekilde aktardı.

Derbi öncesinde ise geçtiğimiz sezonlarda kritik karşılaşmaların ardından gündeme gelen yabancı hakem seçeneği yeniden konuşuldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakemi için flaş iddia! O isim önde-3
Ancak TFF kaynaklarından edinilen bilgilere göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yabancı hakem görevlendirilmesi gündemde bulunmuyor.

Karşılaşmada Türk hakemin düdük çalması bekleniyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı hakemi için flaş iddia! O isim önde-4
HALİL UMUT MELER ÖNE ÇIKIYOR

Merkez Hakem Kurulu'ndan edinilen bilgilere göre derbi için Halil Umut Meler ismi ön plana çıkmış durumda. Meler'in yanı sıra Kadir Sağlam ve Batuhan Kolak da adaylar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon kritik maçlarda sık sık görev alan Yasin Kol'un ise bu kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yönetmesi beklenmiyor. Kol, Fenerbahçe'nin son lig maçında Samsunspor karşısında görev yapmıştı.

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