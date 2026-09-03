Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başarılı stoper, "Çok mutluyum ve gururluyum. Umarım iki taraf için de hayırlısı olur. Transfer süreci çok hızlı geçti. İnşallah şampiyon oluruz." dedi.

Ümit Akdağ sözleşme imzaladı

SÖZLEŞME İMZALADI

Beşiktaş, yeni oyuncusu Ümit Akdağ için imza töreni düzenledi. Genç savunmacı yaptığı açıklamada, "Stoper olarak önceliğim defans. İlk hedef gol yememek. Oyun tarzım hücuma da yardımcı olmak. Öne paslar, topla çıkış yapmak özelliklerim arasında. Ofansif bir stoper olarak kendimi tanımlıyorum. Hücuma katkı sağlamaktan mutluluk duyuyorum. Chelsea'de beni denemeye aldılar. İki sene orada oynadım. Tekniğimi İngiltere'de geliştirdim. Ufak yaşta on numara, ofansif oynuyorum, sonra altı numaraya geçtim. Beşiktaş'tan teklif geldiğinde aileme söylememiştim. Sonrasında ilk olarak en büyük ablamı aradım. 2 ay önce kamptayken beni arayıp, 'Rüyamda seni gördüm, Beşiktaş'ta oynuyordun' demişti. Aklıma direkt o geldi. Çok duygulandı. En güzel atmosfer Beşiktaş Stadyumu'nda. Burada oynayacağım için heyecanlıyım. Buradaki atmosferden çok etkilenmiştim." dedi.

Ümit 50 numaralı formayı giyecek.