Ümit Akdağ Beşiktaş'a imzayı attı! Ablasının 2 ay önce gördüğü rüya gerçek oldu
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını genç bir isimle güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, Corendon Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı. Genç stoper İstanbul'a geldi ve kendisini yeni kulübüne bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ümit Akdağ'ın nihai transferi konusunda Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.
İSTANBUL'A GELDİ
Beşiktaş'ın transferini resmen bitirdiği Ümit Akdağ, Antalya'dan İstanbul'a hareket etti. Romanya vatandaşlığı da bulunan savunmacı, 17.15 sıralarında şehre ayak bastı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başarılı stoper, "Çok mutluyum ve gururluyum. Umarım iki taraf için de hayırlısı olur. Transfer süreci çok hızlı geçti. İnşallah şampiyon oluruz." dedi.
SÖZLEŞME İMZALADI
Beşiktaş, yeni oyuncusu Ümit Akdağ için imza töreni düzenledi. Genç savunmacı yaptığı açıklamada, "Stoper olarak önceliğim defans. İlk hedef gol yememek. Oyun tarzım hücuma da yardımcı olmak. Öne paslar, topla çıkış yapmak özelliklerim arasında. Ofansif bir stoper olarak kendimi tanımlıyorum. Hücuma katkı sağlamaktan mutluluk duyuyorum. Chelsea'de beni denemeye aldılar. İki sene orada oynadım. Tekniğimi İngiltere'de geliştirdim. Ufak yaşta on numara, ofansif oynuyorum, sonra altı numaraya geçtim. Beşiktaş'tan teklif geldiğinde aileme söylememiştim. Sonrasında ilk olarak en büyük ablamı aradım. 2 ay önce kamptayken beni arayıp, 'Rüyamda seni gördüm, Beşiktaş'ta oynuyordun' demişti. Aklıma direkt o geldi. Çok duygulandı. En güzel atmosfer Beşiktaş Stadyumu'nda. Burada oynayacağım için heyecanlıyım. Buradaki atmosferden çok etkilenmiştim." dedi.
Ümit 50 numaralı formayı giyecek.
KARİYERİ VE PERFORMANSI
Ümit Akdağ, Romanya U21 Milli Takımı formasını 10 kez giydi ve 2 gol kaydetti. Genç savunma oyuncusunun A milli takım tercihini hangi ülkeden yana kullanacağına henüz karar vermediği öğrenildi.
Asıl mevkisi stoper olan Ümit Akdağ, sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabiliyor.
Genç futbolcu kariyerinde FCSB, Alanyaspor, Chelsea altyapısı, Göztepe ve Toulouse formalarını giydi.
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