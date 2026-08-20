Vincenzo Italiano'dan Kauno Zalgiris maçı sonrası mesaj: "Mükemmel bir performans"

Leandro Trossard'ın sağlık durumuyla ilgili konuşan Vincenzo Italiano, Belçikalı oyuncunun kötü bir darbeye maruz kaldığını ve ağrısının bulunduğunu söyledi. Italiano, buna karşın Trossard'ın herhangi bir sakatlığı olmadığını açıkladı.

"MÜKEMMEL BİR PERFORMANS"

Karşılaşmayı değerlendiren İtalyan teknik adam, maça iyi başladıklarını ve oyuncularının sahada çok iyi bir iş çıkardığını söyledi. Takımına yönelik inancı gördüğünü dile getiren Italiano, sonuçtan ve oyundan çok mutlu olduğunu belirterek bunun mükemmel bir performans olduğunu ifade etti.

"DAHA İYİ OLMALIYIZ"

Takımının gelişimini sürdürmesi gerektiğine dikkat çeken Italiano, mevcut performansın yeterli olmadığını ve daha fazla gol bulabileceklerini söyledi. Kazanılan maçlarda bunun keyfini çıkarmaları gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, kaybedilen karşılaşmalardan da ders çıkararak gelişmeleri gerektiğini dile getirdi.