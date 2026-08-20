Vincenzo Italiano'dan Kauno Zalgiris maçı sonrası mesaj: "Mükemmel bir performans"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kauno Zalgiris karşılaşmasının ardından takımının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İtalyan çalıştırıcı, darbe alan Leandro Trossard'ın sakatlığının bulunmadığını açıklarken, "İlk maçta üstünlüğü sağladık ama daha bitmiş bir şey yok." dedi.
Leandro Trossard'ın sağlık durumuyla ilgili konuşan Vincenzo Italiano, Belçikalı oyuncunun kötü bir darbeye maruz kaldığını ve ağrısının bulunduğunu söyledi. Italiano, buna karşın Trossard'ın herhangi bir sakatlığı olmadığını açıkladı.
"MÜKEMMEL BİR PERFORMANS"
Karşılaşmayı değerlendiren İtalyan teknik adam, maça iyi başladıklarını ve oyuncularının sahada çok iyi bir iş çıkardığını söyledi. Takımına yönelik inancı gördüğünü dile getiren Italiano, sonuçtan ve oyundan çok mutlu olduğunu belirterek bunun mükemmel bir performans olduğunu ifade etti.
"DAHA İYİ OLMALIYIZ"
Takımının gelişimini sürdürmesi gerektiğine dikkat çeken Italiano, mevcut performansın yeterli olmadığını ve daha fazla gol bulabileceklerini söyledi. Kazanılan maçlarda bunun keyfini çıkarmaları gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, kaybedilen karşılaşmalardan da ders çıkararak gelişmeleri gerektiğini dile getirdi.
"YOLUN ÇOK BAŞINDAYIZ"
Kamuoyundaki beklentilerin yükselmesinin baskı oluşturup oluşturmadığı yönündeki soruya da yanıt veren Italiano, henüz yolun çok başında olduklarını söyledi. Göreve başlayalı iki ay bile olmadığını hatırlatan İtalyan teknik adam, önlerinde iyi günler kadar zor dönemlerin de olacağını ve mevcut tablonun her zaman aynı şekilde devam etmeyeceğini ifade etti.
"BEŞİKTAŞ'TAYIZ VE BASKI OLACAK"
Beşiktaş'ta beklentinin yüksek olmasının doğal olduğunu vurgulayan Italiano, siyah-beyazlı kulüpte baskının her zaman olacağını bildiklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, hedeflerinin her kulvarda sonuna kadar gitmek olduğunu açıkladı.
"DAHA BİTMİŞ BİR ŞEY YOK"
Rövanş öncesi temkinli konuşan Italiano, ilk maçta avantajı elde ettiklerini ancak turun henüz sona ermediğini söyledi. Önlerinde bir 90 dakika daha bulunduğunu hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, aynı ciddiyetle devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.
ROTASYON ARTACAK
Savunma oyuncularının performansından memnun olduğunu söyleyen Italiano, üç stoperini de kullandığını ve hepsinden olumlu geri dönüş aldığını belirtti. Yoğun maç takvimi nedeniyle ilerleyen haftalarda daha fazla rotasyon yapabileceklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, kısa aralıklarla oynanan maçlarda daha diri oyuncuları tercih etmenin gerekebileceğini anlattı.
"TARAFTAR 12. ADAM OLDU"
Beşiktaş taraftarının karşılaşmadaki desteğine de ayrı bir parantez açan Italiano, tribünlerin takımın itici gücü olduğunu söyledi. Taraftarların ilk dakikadan itibaren oyunculara büyük enerji verdiğini belirten İtalyan teknik adam, bu maçta tribünlerin gerçek anlamda 12. adam olduğunu ifade ederek destekleri için teşekkür etti.