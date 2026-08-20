CANLI: Beşiktaş - Kauno Zalgiris Avrupa Ligi Play-off maçı
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, Play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris'i ağırlıyor. Bu sezon oynadığı ilk 5 karşılaşmada gol yemeyen siyah-beyazlılar, zorlu randevuda rakibini yenerek avantaj yakalamak ve Litvanya'ya mutlu gitmek amacında. Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, Avrupa Ligi macerasına Play-off turundan devam ediyor. Kartal, Zalgiris ile Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar, kazanarak Litvanya'daki, mücadele öncesinde avantaj yakalamak arzusunda.
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapıyor.
CANLI TAKİP
Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Nübel, Salih, Oh, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Rıdvan, Djalo, Emirhan, Murillo
KAUNO ZALGIRIS: Svedkauskas, Moutachy, Tolordava, Slivka, Konatar, Lekiatas, Benchaib, Baldassarra, Kalik, Krekovic, Debelju
ITALIANO'DAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK
Vincenzo Italiano, Eyüpspor karşılaşmasında ilk 11'de görev yapan Taylan Bulut, Emmanuel Agbadou ve Semih Kılıçsoy'u Kauno Zalgiris maçında yedek kulübesine çekti.
İtalyan teknik adam bu futbolcuların yerine Amir Murillo, Emirhan Topçu ve Hyeon-Gyu Oh'a başlangıç kadrosunda görev verdi.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ
Siyah-beyazlılar Kauno Zalgiris karşısına şu 11'le çıktı:
Alexander Nubel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Hyeon-Gyu Oh.
YEDEKLER
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise şu isimler yer aldı:
Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy.
VLAHOVIC İLK KEZ KADRODA
Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, Kauno Zalgiris karşılaşmasıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı takımın maç kadrosuna girdi.
UEFA listesine dahil edilen 26 yaşındaki Sırp santrfor, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Vlahovic böylece Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıkma ihtimalini de yakaladı.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesindeki ısınma bölümünde Dusan Vlahovic'e yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
Tribünlerin çağırdığı isimlerden biri olan Sırp golcü, taraftarların tezahüratlarına karşılık verdi.
TARAFTARDAN ITALIANO'YA DESTEK
Beşiktaşlı taraftarlar teknik direktör Vincenzo Italiano'ya da maç öncesinde destek verdi.
Isınma bölümünde takımının başında sahaya çıkan İtalyan çalıştırıcı, tribünlerin tezahüratlarına alkışlarla karşılık verdi.
İKİ KULÜP DOSTLUK YEMEĞİNDE BULUŞTU
Beşiktaş Kulübü, karşılaşma öncesinde UEFA ve Kauno Zalgiris heyetleriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.
Tüpraş Stadı'nda düzenlenen organizasyona Beşiktaşlı yöneticiler Toygun Batallı, Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları ve İbrahim Şafak Sağlam ile Beşiktaş Futbol A Takım ve Nevzat Demir Tesisleri Koordinatörü Tuğkan Keçecioğlu katıldı.
UEFA Delegesi Ayan Alzhanov ile Kauno Zalgiris Kulübü Başkanı Mantas Kalnietis, Genel Müdür Eimantas Puras, Sportif Direktör Darius Sinkunas ve İletişim Müdürü Lukas Gintautas da yemekte yer aldı.
Beşiktaşlı yöneticiler organizasyonun ardından konuk heyete günün anısına plaket ve Beşiktaş forması hediye etti.
KUZEY SİYAH, GÜNEY BEYAZ
Beşiktaş-Kauno Zalgiris karşılaşmasında Tüpraş Stadı tribünlerinde dikkat çeken görüntüler oluştu.
Siyah-beyazlı kulübün maç günü yaptığı, "Bu akşam güney tribün beyaz, kuzey tribün siyah giyiniyor" çağrısına taraftarlar büyük ölçüde uydu.
Kuzey tribünündeki taraftarlar siyah kıyafetlerle, güney tribünündekiler ise beyaz forma ve tişörtlerle tribünlerdeki yerini aldı.
KAUNO ZALGIRIS TARAFTARI GELMEDİ
Kauno Zalgiris taraftarları İstanbul'daki karşılaşmaya gelmedi.
Konuk ekip için ayrılan bölümde bilet talebi oluşmaması üzerine Beşiktaş yönetimi bu alan için biletleri siyah-beyazlı taraftarlara satışa çıkardı.
Biletlerin büyük bölümü kısa sürede tükenirken Beşiktaş taraftarları takımlarına yoğun destek verdi.