Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise şu isimler yer aldı:

Siyah-beyazlılar Kauno Zalgiris karşısına şu 11'le çıktı:

Tribünlerin çağırdığı isimlerden biri olan Sırp golcü, taraftarların tezahüratlarına karşılık verdi.

Vlahovic böylece Beşiktaş formasıyla ilk resmi maçına çıkma ihtimalini de yakaladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Dusan Vlahovic, Kauno Zalgiris karşılaşmasıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı takımın maç kadrosuna girdi.

VLAHOVIC İLK KEZ KADRODA

İlk yarıdaki goller Oh ve Murillo'dan geldi

Beşiktaş, Kauno Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak

TARAFTARDAN ITALIANO'YA DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar teknik direktör Vincenzo Italiano'ya da maç öncesinde destek verdi.

Isınma bölümünde takımının başında sahaya çıkan İtalyan çalıştırıcı, tribünlerin tezahüratlarına alkışlarla karşılık verdi.

İKİ KULÜP DOSTLUK YEMEĞİNDE BULUŞTU

Beşiktaş Kulübü, karşılaşma öncesinde UEFA ve Kauno Zalgiris heyetleriyle dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Tüpraş Stadı'nda düzenlenen organizasyona Beşiktaşlı yöneticiler Toygun Batallı, Merve Öztopaloğlu, Aykut Torunoğulları ve İbrahim Şafak Sağlam ile Beşiktaş Futbol A Takım ve Nevzat Demir Tesisleri Koordinatörü Tuğkan Keçecioğlu katıldı.

UEFA Delegesi Ayan Alzhanov ile Kauno Zalgiris Kulübü Başkanı Mantas Kalnietis, Genel Müdür Eimantas Puras, Sportif Direktör Darius Sinkunas ve İletişim Müdürü Lukas Gintautas da yemekte yer aldı.

Beşiktaşlı yöneticiler organizasyonun ardından konuk heyete günün anısına plaket ve Beşiktaş forması hediye etti.