CANLI YAYIN
Geri

Vincenzo Italiano eski yıldızını istedi! Transferde hedef Nico Gonzalez

Kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Juventus forması giyen Nico Gonzalez için resmi adım attı. Sacha Tavolieri’nin haberine göre siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki Arjantinli futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Juventus ise oyuncuyu bonservisiyle göndermek istiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Vincenzo Italiano eski yıldızını istedi! Transferde hedef Nico Gonzalez

Leandro Trossard ve İlhan Fakılı transferlerinin ardından kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, yeni hedefini belirledi. Siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen Nico Gonzalez'i gündemine alırken Arjantinli futbolcu için ilk teklifini de yaptı.

Nico Gonzalez Juventus'ta forma giyiyorNico Gonzalez Juventus'ta forma giyiyor

NICO GONZALEZ İÇİN RESMİ TEKLİF

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki Nico Gonzalez için Juventus'un kapısını çaldı. Siyah-beyazlı yönetim, Arjantinli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu.

Juventus Nico Gonzalez’i bonservisiyle göndermek amacındaJuventus Nico Gonzalez’i bonservisiyle göndermek amacında

JUVENTUS BONSERVİSİYLE GÖNDERMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ın kiralama teklifine karşılık Juventus'un planı farklı. İtalyan ekibi, Nico Gonzalez'i kiralık göndermek yerine oyuncunun bonservisiyle takımdan ayrılmasını istiyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam etmesi ve iki kulübün de kabul edebileceği yeni bir transfer formülü üzerinde çalışılması bekleniyor.

Nico Gonzalez’in Juventus'tan ayrılmak için acelesi bulunmuyorNico Gonzalez’in Juventus'tan ayrılmak için acelesi bulunmuyor

GONZALEZ AYRILIK İÇİN BASTIRMIYOR

Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Nico Gonzalez'in Juventus'tan ayrılmak için baskı yapmadığı belirtildi. Arjantinli futbolcunun Torino'daki hayatından memnun olduğu ve kulübe ayrılık talebinde bulunmadığı ifade edildi. Bu durum, Beşiktaş'ın transfer sürecindeki önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Nico Gonzalez daha önce Vincenzo Italiano ile çalıştıNico Gonzalez daha önce Vincenzo Italiano ile çalıştı

ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR

Nico Gonzalez dosyasını Beşiktaş açısından dikkat çekici hale getiren unsurlardan biri de Vincenzo Italiano ile geçmişte birlikte çalışmış olması. İtalyan teknik adam, Fiorentina döneminde Arjantinli kanat oyuncusuyla uzun süre beraber görev yaptı.

Nico Gonzalez, Vincenzo Italiano yönetiminde 50'den fazla gole katkı sunduNico Gonzalez, Vincenzo Italiano yönetiminde 50'den fazla gole katkı sundu

ITALIANO YÖNETİMİNDE 57 GOLE KATKI

Nico Gonzalez, Vincenzo Italiano yönetiminde Fiorentina formasıyla 125 karşılaşmaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 38 gol ve 19 asist üreterek toplam 57 gole doğrudan katkı sağladı. Italiano'nun oyuncuyu yakından tanıması, Beşiktaş'ın transfer girişiminde önemli bir faktör olarak görülüyor.

Nico Gonzalez geçen sezon Atletico Madrid'de forma giydiNico Gonzalez geçen sezon Atletico Madrid'de forma giydi

GEÇEN SEZON ATLETICO MADRID'DE OYNADI

Nico Gonzalez, geçtiğimiz sezonu Atletico Madrid'de kiralık olarak geçirdi. Arjantinli futbolcu İspanyol ekibinde çıktığı 37 karşılaşmada 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Oğuz Aydın Beşiktaşa mı? Menajerinden olay paylaşımOğuz Aydın Beşiktaşa mı? Menajerinden olay paylaşım
Oğuz Aydın Beşiktaş'a mı? Menajerinden olay paylaşım

Monza Uduokhai için Beşiktaş ile masada: Henüz anlaşma yok!
SONRAKİ HABER

Uduokhai için henüz anlaşma yok!
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler