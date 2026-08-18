Vincenzo Italiano eski yıldızını istedi! Transferde hedef Nico Gonzalez

Nico Gonzalez’in Juventus'tan ayrılmak için acelesi bulunmuyor GONZALEZ AYRILIK İÇİN BASTIRMIYOR Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Nico Gonzalez'in Juventus'tan ayrılmak için baskı yapmadığı belirtildi. Arjantinli futbolcunun Torino'daki hayatından memnun olduğu ve kulübe ayrılık talebinde bulunmadığı ifade edildi. Bu durum, Beşiktaş'ın transfer sürecindeki önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Nico Gonzalez daha önce Vincenzo Italiano ile çalıştı ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTİYOR Nico Gonzalez dosyasını Beşiktaş açısından dikkat çekici hale getiren unsurlardan biri de Vincenzo Italiano ile geçmişte birlikte çalışmış olması. İtalyan teknik adam, Fiorentina döneminde Arjantinli kanat oyuncusuyla uzun süre beraber görev yaptı.