Monza Uduokhai için Beşiktaş ile masada: Henüz anlaşma yok!
Felix Uduokhai için İtalya Serie A ekiplerinden Monza devreye girdi. Alman savunmacıyla kişisel şartlarda anlaşan İtalyan ekibi, transferi tamamlamak için Beşiktaş ile bonservis konusunda anlaşma sağlamaya çalışıyor.
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai'nin geleceğiyle ilgili transfer görüşmeleri devam ediyor.
Alman savunmacıya talip olan Monza, oyuncuyla kişisel şartlarda anlaşma sağlarken siyah-beyazlı kulüple yürütülen pazarlıklarda henüz sonuç alınamadı.
MONZA UDUOKHAİ İLE ANLAŞTI
İtalyan ekibi, transferde önemli bir aşamayı geride bırakarak Uduokhai ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.
Monza'nın savunma hattını güçlendirmek amacıyla kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın da onayını alması gerekiyor.
Oyuncuyla anlaşma sağlanmasının ardından görüşmelerin odağı iki kulüp arasındaki bonservis pazarlığına çevrildi.
Monza, transferi tamamlamak için Beşiktaş ile ortak bir noktada buluşmaya çalışıyor.
BEŞİKTAŞ İLE PAZARLIK SÜRÜYOR
Monza ile Beşiktaş arasında gerçekleştirilen görüşmelerde şu ana kadar anlaşma sağlanamadı.
Tarafların transfer şartları konusunda pazarlıklarını sürdürdüğü ve anlaşma zemini oluşturmak için temasların devam ettiği belirtildi.
Uduokhai'nin Monza ile kişisel şartlarda anlaşmış olması, transfer sürecinde İtalyan ekibinin elini güçlendirirken, son karar iki kulüp arasındaki görüşmelerin sonucuna bağlı olacak.
Beşiktaş ile Monza'nın bonservis şartlarında anlaşması halinde transferin önündeki temel engel ortadan kalkacak.