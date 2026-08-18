Monza Uduokhai için Beşiktaş ile masada: Henüz anlaşma yok!



BEŞİKTAŞ İLE PAZARLIK SÜRÜYOR

Monza ile Beşiktaş arasında gerçekleştirilen görüşmelerde şu ana kadar anlaşma sağlanamadı.

Tarafların transfer şartları konusunda pazarlıklarını sürdürdüğü ve anlaşma zemini oluşturmak için temasların devam ettiği belirtildi.